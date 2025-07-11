酒店禁忌｜千萬別赤腳沖涼　醫生警告隨時感染HPV　3類人易染病

住酒店注意事項｜酒店禁忌｜不少人在酒店沖涼時，都習慣性地赤腳走進浴室。可是要小心了！這個看似無傷大雅的舉動，卻可能讓您陷入在感染HPV的風險之中。大家都以為酒店會徹底清潔，但肉眼看不見的病毒，仍然可能潛伏在潮濕的地板上。《香港01》好食玩飛記者會解釋為何在酒店浴室赤腳沖涼，會成為隱藏的健康陷阱，以及如何保護自己，避免不必要的感染。即看下文啦！



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酒店禁忌｜內地網路掀起討論

近期內地網路掀起「酒店光腳洗澡感染跖疣」的討論，引起網民對於酒店的衛生感到擔憂。內地皮膚科主任醫師胡永軒表示，跖疣主要由人類乳頭瘤病毒（HPV）的1型、2型及4型引起，屬於低風險感染，但若不妥善處理，病毒可能擴散。

跖疣常見於腳底，因為溫暖潮濕的環境是病毒的温床，若腳底剛好有小傷口，病毒就可能趁虛而入，引發感染，尤其免疫力較差的人，例如小孩、長輩或近期疲勞過度者，感染機率更高！

酒店禁忌｜嚴重者可致癌症

雖然跖疣只會導致身體例如手、腳等出現皮膚疣，並不影響健康。但如果岀現在腳底，有機會造成硬塊或疼痛症狀，外觀看起來像厚繭或雞眼，如果觸感粗糙、踩下去會痛，嚴重時影響行走。雖然跖疣多為良性，但若延誤治療，可能擴散至其他部位或傳染他人。

部分屬高風險基因型的病毒，更可引致細胞病變及癌症，例如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等。如未能及早發現，癌細胞會擴散到其他器官，例如肝臟、肺和腦部。

溫暖潮濕的浴室是病毒的温床，若腳底剛好有小傷口，病毒就可能趁虛而入，引發感染。（Freepik）

酒店禁忌｜如何避免染上HPV

醫療機構妙佑醫療國際指，預防感染HPV的方法不僅僅是針對跖疣，更包含了預防其他HPV相關疾病，例如生殖器疣和某些癌症。以下是醫生建議的重點：

1.在游泳池、更衣室或健身房浴室行走時穿著防水拖鞋進浴室，避免赤腳接觸地面

2.洗完澡後，記得把腳擦乾、保持雙腳乾燥和清潔，避免潮濕悶熱環境讓病毒滋生

3.避免使用他人的毛巾、拖鞋或個人清潔用品

4.HPV疫苗接種，預防子宮頸癌及其他因感染HPV而引致的癌症和疾病

5.保持健康的生活方式，如均衡飲食、適量運動和充足睡眠，增強免疫系統自行清除病毒的能力



住酒店沖涼時，盡量先用酒精濕巾擦拭酒店浴室地板，然後穿著防水拖鞋進浴室，避免赤腳接觸地面！（Freepik）

什麼是HPV？

根據衛生署所指，人類乳頭瘤病毒（又稱 HPV）是一組包括150多種類型的病毒，其中約40種會感染人類的生殖器官。HPV可引致子宮頸、陰道、外陰及肛門的癌前病變及癌症。

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