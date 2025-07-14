福岡拉麵7大｜一蘭以外的人氣店！博多長龍店＋$35吃老字號豚骨麵

福岡拉麵推薦｜博多拉麵｜福岡這座九州城市，是豚骨拉麵的發源地！除了大家都已經十分熟悉的一蘭拉麵，今次《香港》01好食玩飛記者為大家介紹，福岡7大人氣拉麵店，$35就能品嘗到的老字號豚骨拉麵，還有帶點焦香味的炙燒叉燒，以及福岡特有的明太子風味，讓您一次嚐盡博多拉麵的精髓！即看下文啦！



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福岡拉麵【1】博多一双 —— 排長龍人氣拉麵

博多一双從2012年11月開業至今，拉麵是由在博多著名拉麵店磨練技藝的主廚製造，他們對於湯頭非常講究，熬湯時會細心調整骨頭各部分的比例，使用3種材料，熬至骨頭散開，令拉麵完全輕易吸收。麵質都會較有嚼勁，又細又扁的麵條交織在一起，令人回味無窮！

博多一双

地址：福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-6

交通：「博多駅！」步行約6分鐘

營業時間：11:00 - 00:00



福岡拉麵【2】兼虎蘸面 —— Q彈湯蘸面

介紹過撈蘸面後，跟大家介紹一下湯蘸面啦！有網民稱之為福岡最高人氣的拉麵店，蘸面的湯底非常濃郁，麵上面還灑上厚厚的粉，味道像磨碎的魚乾一樣，炙烤過的叉燒被烤得油脂充盈，而葱的辛辣和柚子皮的酸涩能中和油脂，即使湯底偏鹹，也不會太膩！

兼虎蘸面

地址：福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-18 福酒ビル 1F

交通：天神LOFT旁福酒大廈1樓 (Bic Camera一側) ／天神地下街出入口「西12c」步行約1分鐘

營業時間：10:00 - 22:00



福岡拉麵【3】Mohikan Ramen（博多デイトス店）—— 福岡拉麵TOP 10＋叉燒瀑布拉麵

「Mohikan Ramen（モヒカンラーメン）」是福岡博多的人氣拉麵店，以獨特的雞白湯拉麵而聞名，湯頭使用雞骨長時間熬煮，呈現乳白色的濃厚湯底，搭配豚骨湯調和，味道層次豐富！曾連續4年入選「福岡拉麵排行榜」TOP 10以及獲得「日本全國雞白湯拉麵大賞」金獎。他們的招牌叉燒以低溫慢煮製成，柔嫩多汁！另外也會提供溏心蛋、蔥花、木耳等經典配菜。價錢為850円至1,540円（約$45至$82）。

Mohikan Ramen（博多デイトス店）

地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多デイトス 2F

交通：「博多站」步行約95米



福岡拉麵【4】博多らーめん ShinShin —— 炙燒叉燒＋博多豚骨拉麵

「博多らーめん ShinShin」是福岡在地極具人氣的拉麵名店，以傳統博多豚骨拉麵為基礎，結合現代創新手法，打造出濃郁卻不膩口的湯頭與細緻的麵條口感，麵條有不同硬度可選；而招牌「炙燒叉燒」以低溫慢煮後炙燒，肉質柔嫩多汁！店內還提供福岡名物「名太子」作為調味料。經典ShinShin拉麵是必點，乳白色豚骨湯底，加入秘製醬油，濃郁中帶有層次感。價錢範圍為820円至1,110円（約$44至$59）。

博多らーめん ShinShin

地址：福岡県福岡市中央区天神3-2-19

交通：從西鐵天神大牟田線「西鐵福岡」站北口1步行約10分鐘



福岡拉麵【5】博多一幸舍 —— 21年歷史＋特上赤豬骨拉麵

「博多一幸舍」是福岡博多拉麵的代表名店之一，創立於2004年，以濃厚豚骨湯底和細直麵條聞名。他們獨家的豚骨湯頭，使用大量豬骨長時間熬煮，湯色乳白，濃郁卻不膩，帶有濃郁的鮮味！此外，有多款拉麵可選，包括特上泡系豚骨拉麵（1,450円）、特上赤豬骨拉麵（1,550円），特上赤豬骨拉麵是加入了明太子油，帶有微辣的味道。

博多一幸舍

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前3-23-12 光和ビル1Ｆ

交通：「博多站」博多口向西日本城市銀行方向步行約5分鐘



福岡拉麵【6】MENYA ISHII（麺屋いしヰ）—— $53明太子

「MENYA ISHII」是福岡知名的博多拉麵專賣店，以濃郁的豚骨湯底和細直麵條聞名，主打「傳統與創新融合」的風格。師傅每日新鮮製作的細麵，充滿彈牙的口感和非常掛汁。店家名菜就是明太子烏冬麵，賣相上看起來很細碗，但實質超豐富！網民非常推薦普通版多於奶油版，普通版更能品嚐到明太子的辛辣味，價錢1,000円起（約$53）。

MENYA ISHII（麺屋いしヰ）

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前3-9-5 チサンマンション第一博多 1F

交通：乘坐JR至「博多站」步行約5分鐘／福岡市營地鐵「博多站」步行約5分鐘



福岡拉麵【7】大砲ラーメン 本店 —— 老字號＋$35豚骨湯底拉麵

大砲ラーメン 本店創業於1953年，福岡在地老字號拉麵店，以「濃厚豚骨湯底」和「傳統製麵技法」聞名。店家堅持使用九州產豬骨長時間熬煮，湯頭乳白濃郁卻不腥膩，帶有一點膠質感，撒上辛子高菜和紅薑絲，咸鮮中帶點微辣的層次感。細直的拉麵是自家製，吸附湯汁能力強，口感偏硬且有嚼勁！店內提供共5款拉麵，有豬骨湯、味噌、醬油、辣味和鹽味。價錢為650円至850円（約$35至$45）

大砲ラーメン 本店

地址：福岡県久留米市通外町11-8

交通：從西鐵「久留米站」步行約10分鐘／從西鐵「櫛原站」步行約10分鐘



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