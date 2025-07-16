深圳去廣州免費巴士　2小時直達廣州市中心＋6大商場｜附預約教學

深圳去廣州巴士｜深圳去廣州巴士車程｜不少港人上廣州旅遊、工作，內地直通巴公司「地圖岀行」更推出7月限定直通巴，可由深圳來往廣州，價錢更只需¥0.01，2小時就能抵達廣州市中心！即看下文啦！



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深圳去廣州巴士｜7月限定直通巴 2小時抵達廣州

「地圖出行」是內地一間線上交通票務平台，提供多項出行服務，包括直通巴士、拼車、專車等。即日起至7月31日，經「地圖出行」微信小程序，即能購買7月限定優惠，深圳往返廣州的直通巴士服務，單程價錢僅需¥0.01！上車點包括深圳地鐵「深大站」A3岀口和「寶安中心站」D岀口，而下車點為廣州地鐵「車陂南站」和「體育西路站」G岀口，車程時間約為2小時。

這項全新推出的接駁直通巴士服務，好處是車內空間寬敞，座椅柔軟且定期消毒，確保衛生安全，無論是商務往返或休閒旅遊，均能享受舒適旅程。惟缺點是班次較少，每天僅有一班車次，深圳往廣州的班次時間為13:30，而廣州往深圳的班次時間為10:00。

深圳去廣州巴士｜直達廣州夜市、人氣商場

廣州下車點為廣州地鐵「車陂南站」和「體育西路站」，車陂南站一帶就是美食區，有泰式大排擋「泰美麗」、煎餃擋「鮮籠門」、糖水舖「漾漾甜」、越南卷粉店「肥燕越南卷粉」、糖水舖「黃氏同信牛奶甜品」、粵菜館「南海漁村・江景八號」等。還有人氣商場，包括天河城廣場、天𣿬廣場等。

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而體育西路站附近也是個美食地帶！這裡有更多不同國家的菜色，例如日本菜人氣長龍店「博多天婦羅泰」、日式茶泡飯店「Retro Deli」、拉麵店「一龍拉麵」；西餐「BURGER BAR 漢堡吧・西餐」；東北烤肉店「火旺角・齊齊哈爾烤肉」；韓國料理「海雲台」等。而體育西路站附近的人氣商場有正佳廣場、石菱𣿬、太古𣿬、東方寶泰等。

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深圳去廣州巴士｜車票購買方法

1. 於微信內搜尋「地圖出遊」，並打開小程序

2. 點擊「深圳→廣州專線」後，填寫簡單個人資料

3. 選擇出行日期、深圳及廣州上車及下車地點

4. 待平台方查核後便可支付¥0.01，以QR Code車票乘車

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