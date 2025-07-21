大阪美食推介59間｜$50歎壽喜燒！米芝蓮大阪燒＋$156 Omakase

大阪美食2025｜大阪特色美食｜大阪簡直是一座讓味蕾狂歡的美食天堂！從滋滋作響的豪華燒肉、暖心暖胃的壽喜燒，到充滿市井風情的居酒屋，大阪的餐飲選擇應有盡有！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了59間大阪必訪的人氣食肆，並且為大家分好類，包括壽喜燒、燒肉、Omakase、拉麵、大阪燒、丼飯、章魚燒以及其他小食類，其CP值最高一定是$50壽喜燒了！立即看下文覓食啦！



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《壽喜燒篇》

大阪美食｜【1】播重Harijyu——百年老字號

「播重道頓堀本店」是大阪壽喜燒百年老字號。（圖片來源：官網@官網@ はり重 Harijyu）

大阪壽喜燒老字號「播重道頓堀本店」於1919年開業，Google評分4.1，是大阪必食壽喜燒。這間餐廳依然保留日式老建築風格和古早味的壽喜燒湯底。自開店以來都堅持使用優質的日本國產黑毛和牛，肉質鮮嫩，配搭日本雞蛋、炙燒豆腐和時令菜蔬，主打多款豐盛壽喜燒套餐，物超所值，店內更有穿著和服的店員為客人烹調和牛，確保牛肉的熟度剛剛好。

地址：大阪府大阪市中央區道頓堀1-9-17

電話：06-6211-7777

營業時間：11:30–22:30（星期二休息）

人均消費：$400-500

交通：大阪地下鐵御堂筋線難波站14號出口步行約3分鐘



大阪美食｜【2】北村 KITAMURA——米芝蓮老字號

「北村 KITAMURA」是日本大阪評為米其林一星的壽喜燒老字號。（圖片來源：官網@精肉すき焼処 北むら）

百年老店「北村 KITAMURA」於1881年開業，Google評分4.4，曾獲得米芝蓮指南一星評級。餐廳堅持以傳統手法製作壽喜燒，不加入高湯，提供原汁原味的口感和味道，保持正宗的關西風味。店裡選用嚴選上等A5和牛，入口即化。套餐包括前菜、蔬菜拼盤、和牛壽喜燒等。店內古色古香，和風茶室用餐別有一番風味。服務人員會在桌邊為客人提供代烹服務，亦會介紹每道菜的特色，並根據客人的用餐節奏提供貼心的服務。

地址：大阪府大阪市中央區東心齋橋1-16-27

電話：06-6245-4129

營業時間：16:30–22:00（星期日及假日休息）

人均消費：$500起

交通：大阪地下鐵心御堂筋線心齋橋站6號出口步行約2分鐘



大阪美食｜【3】福壽館 大阪難波店——黑毛和牛專賣店

「福壽館」由黑毛和牛專賣店直營，售賣日本頂級「福壽館牛」。（圖片來源：官網@福壽館）

「福壽館」是由黑毛和牛專賣店直營，Google評分4.1，主要售賣原種「福壽館牛」，這些牛的飼料和飼育環境等都受到嚴格控管，因此在味道、肉質及鮮度三方面都是頂級的黑毛和牛。經過師傅控制烹煮時間及配料，將頂級黑毛和牛壽喜燒的美味發揮到得淋漓盡致，而且午市壽喜燒套餐消費只是5000日圓（約250港元），是大阪壽喜燒性價比之選。

地址：大阪府大阪市中央區難波5-1-18高島屋大阪9樓

電話：06-6646-0078

營業時間：11:00 - 15:30 & 17:00 - 22:00

人均消費：$250-460

交通：大阪地下鐵御堂筋線難波站步行約2分鐘



大阪美食｜【4】すき焼きとおばんざいの店 すき——平價首選

「すき焼きとおばんざいの店すき」平價壽喜燒套餐。（圖片來源：IG@sukiyaki_obanzai）

「すき焼きとおばんざいの店すき」於2022年開業的一間人氣大阪壽喜燒小店，Google評分4.4。因是壽喜燒小冶，只提供10個座位，每個座位都配備IH爐。招牌壽喜燒套餐可以選擇「牛肉壽喜燒 1,200日圓」，（約70港元）或「雞肉壽喜燒 1,000日圓」（約50港元），附有配菜、泡菜、雞蛋和任食米飯。價錢實惠，是大阪壽喜燒平價首選！

地址：大阪府堺市西區上435-1中辻大廈1F

電話：072-289-9989

營業時間：11:30 - 21:00（星期三休息）

人均消費：$50 - 100

交通：JR阪和線大鳥站步行約12分鐘



大阪美食｜【5】江戶菊——性價比之選

江戶菊壽喜燒套餐。（圖片來源：官網@江戸菊 えどぎく）

「江戸菊（えどぎく）」於1914年開業，Google評分4.2，是大阪的一家百年老字號壽喜燒餐廳，提供上等國產黑毛和牛和高級霜降和牛，和牛均勻的油花分佈入口即化，配搭代代相傳的秘製味噌和醬料，層次口感豐富。午市壽喜燒套餐人均消費只約150-200港元，性價比十足。

地址：大阪府大阪市中央區河原町2-4-12

電話：06-6231-5858

營業時間：星期一至五 11:00–14:00 & 17:00–22:00（星期六、日及假期休息）

人均消費：$150起

交通：大阪地下鐵堺筋線堺筋本町站17號出口步行5分鐘



大阪美食｜【6】涮陣 堺筋本町——黑毛和牛放題

「涮陣 堺筋本町（しゃぶ陣 堺筋本町）」無限量黑毛和牛放題。（圖片來源：官網@ しゃぶしゃぶ すき焼き しゃぶ陣 堺筋本町）

「涮陣 堺筋本町（しゃぶ陣 堺筋本町）」主打頂級黑毛和牛壽喜燒放題，Google評分3.6，顧客可以優惠的價格就可以享受到無限量供應的優質黑毛和牛，即使是大胃王也不怕吃不飽，新鮮時蔬配上獨一無二的壽喜燒醬汁，令人垂涎欲滴。想任食黑毛和牛一定要來！

地址：大阪府大阪市中央區南久寶寺町2-1-2 竹田ビルB1F

電話：06-6264-6238

營業時間：星期一至五 11:30–14:00 & 17:00–22:00；星期六、日及假日 17:30–21:00

人均消費：$300-400

交通：大阪市営堺筋線堺筋本町駅10號出口步行3分鐘



大阪美食｜【7】涮禪——人氣壽喜燒

「涮禪（梅田店）」主打高質黑毛和牛壽喜燒套餐。（圖片來源：官網@涮禪しゃぶ禅）

「涮禪（梅田店）」開業30年，Google評分高達4.6，店內除了主打高品質黑毛和牛外，套餐有3中牛肉可以選擇，包括神戶牛、黑毛和牛和普通牛肉，適合不同預算的客人。套餐內除了牛肉和蔬菜拼盤之外，還有新鮮的豬五花肉。而且店內亦有多款酒水提供：日本清酒、燒酒、雞尾酒、葡萄酒等應有盡有，還有奢侈暢飲套餐讓你可以暢飲日本酒。

地址：大阪府大阪市北區堂島1-6-20 堂島AVANZA B1F

電話：06-6743-4111

營業時間：星期一至六 11:45–15:00 & 17:00–22:30；星期日及假日 11:45–15:00 & 17:00–22:00

人均消費：$300-400

交通：大阪地下鐵四橋線西梅田站步行2分鐘



大阪美食｜【8】しゃぶ長——小眾平價壽喜燒

「しゃぶ長」是一間小眾壽喜燒，深受當地人喜愛。（圖片來源：IG@yrk_sta）

「しゃぶ長」Google評分高達4.6，是大阪一間小眾平價壽喜燒，選用的是國產和牛，配上自家製的橙子醬和芝麻醬，簡單之餘又不失層次。店內的工作人員也十分熱情，會熱心地幫顧客拍照，是當地人也十分喜歡的一間壽喜燒，想體驗當地風土人情以及預算不多的顧客可以考慮這間小眾壽喜燒店。

地址：大阪府大阪市中央区東心斋橋1-15-25

電話：06-6244-1678

營業時間：星期一至五 11:30 - 13:30 & 17:30 - 23:00／星期六 17:30 - 23:00（逢星期日休息）

人均消費：午市$50-100／晚市$400-500

交通：大阪市営堺筋線堺筋本町駅10號出口步行3分鐘



大阪美食｜【9】鶴屋 —— $204起壽喜燒

如果想在日本吃到高質壽喜燒，至少也要$500，不過位於黑門市場的「鶴屋」，只需3850日元（$204）就能吃到特選和牛壽喜燒，牛肉質感非常嫩滑！除了這個套餐，還可以選擇精選黑毛和牛（$262）、高級神户牛（$553），除了壽喜燒，也有涮涮鍋可以選擇。

鶴屋

地址：大阪府大阪市中央区日本橋2-5-4 HOSOIビル

營業時間：11:00 - 22:00



《Omakase／壽司篇》

大阪美食｜【10】元祿壽司 —— 日本第一家迴轉壽司店

號稱「日本第一家迴轉壽司店」的大阪元祿壽司，相信到過道頓堀的人都有看過元祿壽司店門口正上方的巨型手拿壽司模型，親民的價格每到營業時間總是人潮滿滿，除了迴轉壽司之外，也有提供外帶壽司或便當，下次來到道頓堀逛街，記得順店來品嚐迴轉壽司創始店的美味。

元祖元祿壽司

電話：06-6211-8414

店家地址：1-chōme-6-9 Dōtonbori, Chuo Ward, Osaka, 542-0071日本

營業時間：11:00 - 22:30



大阪美食｜【11】魚くみUOKUMI——$83金槍魚拼盤／海鮮丼

魚くみUOKUMI是一家專門經營新鮮刺身的食店，由專業師傅親自挑選新鮮生魚片、壽司。大家可以在Bar枱即時品嚐海鮮丼或者到超市區域購買外帶！日本金槍魚拼盤價錢為$83，雖然不算便宜，不過刺身味道非常鮮甜、環境又乾淨，值得一試！

魚くみUOKUMI

地址：大阪中央区心斎橋筋1-7-1 新本館B2F

營業時間：10:00 - 20:00



大阪美食｜【12】鮨酒場てっぺい —— $274起

鮨酒場てっぺい採用當季新鮮魚類製作壽司和時令菜色，提供多款日本清酒、威士忌和葡萄酒以供選擇。店內只有吧台座位，而且裝潢方面則採用木紋的主題，充滿時尚感。餐廳的Omakase有主要2個價位，分別是5,280日元（約$274）和6,380日元（約$331），包括前菜、刺身、壽司、茶碗蒸、湯，而6,380日元的套餐則會有多份前菜和炸物。

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鮨酒場てっぺい

地址：大阪府大阪市北區堂山町梅田地下街3-1 East Mall NOMOKA

交通：「東梅田站」1號出口直達／「梅田站」13號出口直達

營業時間：11:00 - 23:00（逢星期四休息）



大阪美食｜【13】北新地 鮨 千功堂 —— 8貫$260

千功堂使用了當季食材製作壽司，還可以品嚐到約50種的日本酒，午市有3個套餐，分別是8貫，5,000日元（約$260）；10貫，6,500日元（約$338）；15貫，10,000日元（約$519）。而晚市則有10貫，8,500日元（約$441）；15貫，12,000日元（約$623）；和18貫，14,500日元（約$753）。

北新地 鮨 千功堂

地址：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-6-23 杉の家ビル 1F

交通：「北新地站」步行約2分鐘

營業時間：星期一至五 17:00 - 23:00／星期六 12:00 - 14:30 &16:00 - 23:00／星期日 12:00 - 14:30 & 16:00 - 22:00



大阪美食｜【14】Sushi Sogoro —— $343起！

Sushi Sogoro是一間以立食形式經營的廚師發辦餐廳，環境乾淨，不過位置不多，建議提早訂座！這裡的壽司飯都加入了特制調料制作，令米飯更香醇！餐廳的午市和晚市各有2個價位的套餐，午市有6,600日元（約$343）和8,000日元（約$415）；而晚市則有9,900日元（約$514）和13,200日元（約$686）的套餐。

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Sushi Sogoro

地址：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-3-32 新地リバティービル 1F

交通：JR東西線「北新地站」步行約2分鐘

營業時間：11:30 - 14:00 & 17:00 - 23:00



大阪美食｜【15】Sushi Fukushima —— 鮑魚、黑松露、魚翅湯

Sushi Fukushima的套餐中不僅有季節性的鮮魚，還有鮑魚、黑松露、魚翅湯等食材，亦有種類繁多的日本清酒。餐廳有主要3個價位的套餐，有9,878日元（約$513）套餐、12,100日元（約$628）套餐以及19,800日元（約$1028）套餐。9,878日元（約$513）套餐包括5道前菜、14貫壽司和甜品。

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Sushi Fukushima

地址：大阪府大阪市福島区福島1-2-17 ミートミー梅田西 1F|

交通：「新福島站」步行約1分鐘

營業時間：星期一至五 17:30 - 23:00／星期六日 11:30 - 14:30 & 17:30 - 23:00



大阪美食｜【16】Sushi Ayase —— 時令金槍魚／海膽

Sushi Ayase的每一件壽司都是來自日本全國各地的海鲜來製作，除了從農場直接送來的新鮮海鮮外，還有經師傅嚴選的時令金槍魚和海膽以及精心挑選的3種醋混合而成的壽司。此外，還提供15種清酒予客人揀選。店內設有吧台座位和半包廂，環境非常舒適！

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餐廳的午市Omakase套餐只有1個，價錢為5,500日元（約$286），包括8貫壽司、生海膽、卷物、湯、茶水等。而晚市套餐則有2個價位，包括12,000日元（約$623）和15,000日元（約$779），15,000日元套餐還有海膽、金槍魚、紅鯛魚，非常鮮甜！

Sushi Ayase

地址：大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント南館 8F

交通：「大阪站」中央北口步行約4分鐘／大阪地鐵「梅田站」3-B出口步行約5分鐘／阪神線大阪「梅田站」西口步行約6分鐘

營業時間：11:00 - 14:00 & 17:00 - 22:00



大阪美食｜【17】鮨ひろ —— $156起！

在大阪新今宮駅前站就能抵達的「鮨ひろ」，開業短短2年，已獲不少當地人大讚！餐廳提供19個座位，午市Omakase套餐價格大約3,000日元（約$156）至4,000日（約$208）之間。廚師會在店外展示每日海鮮食材的單點價格，顧客可自由選配不同單點或Omakase套餐。

鮨ひろ

Tabelog評級：3.22星

地址：大阪府大阪市浪速区恵美須西3-2-6

交通：「新今宮駅前駅」步行約219米

營業時間：11:00 - 15:00 & 17:00 - 21:00（逢星期二三休息）



大阪美食｜【18】梅田 鮨 よこ田 —— 天婦羅套餐＋$229起！

曾8次獲得米芝蓮評價的「鮨 よこ田」提供由主廚精心製作的壽司和天婦羅套餐，師傅會細心調整麵糊和油，仔細調節火候，在最佳時侯將魚從油中撈出，從而享受到酥脆的口感、麵糊的香氣。無論在成分、味道、色、香、氛圍都是主廚悉心設計。餐廳的Omakase套餐4,400日元（約$229）起，包括前菜、井倉小碗、8貫壽司、茶碗蒸和紅湯。

梅田 鮨 よこ田

地址：大阪府大阪市北区曾根崎2-5-30 梅田ポン・ヌーボビル 6F

交通：梅田站步行約1分鐘

營業時間：星期一至五 11:30 - 14:00 & 17:00 - 23:00／星期六日 11:30 - 14:00 & 16:00 - 23:00



《燒肉篇》

大阪美食｜【19】牛のひげ——爆汁和牛燒肉

想吃到爆汁和牛，就別錯過「牛のひげ」啦！網民推薦5種盛 （霜降牛肉），價錢為4,998日元，約$260！牛肉的油畫分佈均勻，入口即溶，肉質鮮嫩又Juicy！牛舌也有不少網民推介，有分厚薄！一碟薄切牛舌1,680日元，約$87；而厚切牛舌1,816日元，約$95。

牛のひげ

地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-13-15 ヨコヤマビル１Ｆ

交通：地下鐵御堂筋線「心斎橋駅」步行約2分鐘

營業時間：17:30 - 23:30（逢星期一休息）



大阪美食｜【20】國產牛燒肉あぶりや —— 吃到飽！日本國產牛

國產牛燒肉あぶりや是大阪知名的燒肉吃到飽餐廳，菜單提供不同等級的日本國產牛，在以年齡層區分價格，但因為價格與其他日本國產牛燒肉店相比較為平價，所以吸引許多燒肉愛好者前來，國產牛燒肉あぶりや全部使用日本在地食材，還會不定期推出期間限定菜單，此外店內的菜單每半年會更換一次，如果看不懂日文也不用擔心，店內有提供中文菜單，肉食愛好者一定要來試試。

ABURIYA Doutonbori-midosuji store

電話：06-6213-4929

地址：日本〒542-0086 Osaka, Chuo Ward, Nishishinsaibashi, 2-chōme−5−９ ドン･キホーテ道頓堀御堂筋店 10F

營業時間：逢星期一到星期五16:00 – 23:00；星期六日12:00 – 14:00，16:00 – 23:00



大阪美食｜【21】黑毛和牛 燒肉一 —— 性價比高

如果想吃較特別或罕有部位的牛肉，「黑毛和牛 燒肉一」就啱你了！這間店的牛肉質量不錯，多款牛都是是雪花，油脂分佈均勻，喜歡吃肥一點的和牛，必定要品嚐這間！不少網民建議下午光顧，下午吃到盡價錢都只是2,000日元（約$103）左右，比晚市划算得多！

地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-4-31

交通：地下鐵御堂筋線「心齋橋站」6號出口步行約1分鐘

營業時間：11:30 - 14:30 & 17:00 - 22:00



大阪美食｜【22】忍鬨 —— 宵夜必食

「忍鬨」這間燒肉店在大阪擁有超高人氣，Google評分更獲4.8分，共4間分店，分別位於心齋橋、日本橋、難波和南堀江。店內以高級日本國產牛肉聞名，招牌菜是厚切蔥鹽包牛舌、生拌牛舌、和牛炙燒壽司。店舖營業到深夜12點，食宵夜一定要吃這間！

地址：大阪府大阪市西区南堀江1-20-19 西村ビル 1F

交通：四橋線「四橋站」步行約7分鐘

營業時間：17:00 - 00:00



大阪美食｜【23】板前燒肉一斗 —— 鹽漬牛舌／牛里脊

板前燒肉一斗跟心齋橋只有5分鐘的距離，網民都推薦牛里脊、牛瘦肉、鹽漬牛舌，脂肪飽滿但又完全不膩，還要有入口即溶的口感！至於鹽漬牛舌，配上檸檬汁，口感非常清爽！

地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-16-26

交通：從心齋橋站步行約5分鐘

營業時間：17:00 - 00:00（逢星期三休息）



大阪美食｜【24】燒肉力丸 —— 100款食材任揀！

想在大阪吃燒肉吃到飽？「燒肉力丸」能以6,000日元（約$310）吃到高質和牛之餘還要超飽！燒肉店距離梅田站大約8分鐘，位處地庫，擁有寬敞的桌椅和空間，非常適合一家大細前來！燒肉店的餐牌簡單易明，有網民推薦「御初天神」方案，就是所有都可以吃的套餐！90分鐘5,478日元（約$283），120分鐘則是5,808日元（約$300），可以隨意吃和牛、牛舌等食品，超過100款！

地址：大阪府大阪市北区曽根崎2-8-9 八幸ビル B1F

交通：大阪メトロ谷町線「東梅田駅」步行約4分鐘／大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」步行約8分鐘

營業時間：平日17:00 - 23:30／週末11:30 - 23:30



大阪美食｜【25】國產牛燒肉放題（あぶりや）—— 牛舌放題

國產牛燒肉放題 あぶりや（Aburiya）是一間在大阪燒肉連鎖店，心齋橋、梅田、阿倍野也有分店，提供高品質的國產牛肉任食體驗，包括提供多種國產牛肉選擇，包括上等里脊、肋扇、橫膈膜牛排等。放題套餐主要有3個，分別是國產牛放題，價錢為4,280日元（$221）；國產牛舌放題，價錢為5,080日元（$263）；特選黑毛和牛、牛舌放題，價錢為5,780日元（$299），加1,500日圓（$78）更可享受無限暢飲！

地址：〒530-0057 大阪府大阪市北區曾根崎2-15-20 SWING Umeda 4樓

交通：地下鐵御堂筋線「梅田站」步行約3分鐘

營業時間：平日17:00 - 23:00／週末12:00 - 14:00 & 16:00 - 23:00



大阪美食｜【26】七輪燒肉 安安 —— 平價燒肉

「七輪燒肉 安安」是日本燒肉連鎖店，提供價格親民的燒肉放題，大阪限定的人氣套餐只需2,530日元（約$131）起，包括豬肋肉、豬頸肉、雞軟骨、配菜等，加1199日元（約$62）可享飲品放題，食足100分鐘！至於單點價格從209日元（約$11）起。

地址：〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町10-3 1F

交通：阪急線「梅田站」步行約7分鐘

營業時間：平日17:00 - 23:00／週末12:00 - 23:00



大阪美食｜【27】牛舌の檸檬 —— Q彈厚切牛舌

東京人氣燒肉店「牛舌の檸檬」大阪也有分店，超厚切牛舌，再搭配檸檬和味噌醬拌飯，味道清爽，沒有太油膩的感覺！而且肉質Q彈厚實，前所未見的牛舌！一份A5和牛燒肉或極厚切名品牛舌定食3,900，約$202，值得一試！

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地址：大阪府大阪市中央區千日前2-5-2 日本一歯科センタービル 1F

交通：從Osaka Metro難波站步行約6分鐘／從黑門市場、日本橋站步行約2分鐘

營業時間：11:00 - 15:00 & 17:00 - 21:30（逢星期二休息）



大阪美食｜【28】天然塩焼肉飛鳥座 —— 飛鳥牛／價錢中上

「天然塩焼肉飛鳥座」位於北區曙町的高級燒肉餐廳，1樓主要為吧枱，2樓則是獨立座椅位置。餐廳提供A5等級的黑毛和牛，飛鳥牛（Asuka Beef）是一種高級黑毛和牛，價格約為10,000日圓（約$517）至15,000日圓（約$776）不等。

地址：大阪府大阪市北区曽根崎2-13-5

交通：Osaka Metro谷町線「東梅田駅」2番出口より步行約1分鐘

營業時間：星期一日 17:00 - 00:00／星期二至六 17:00 - 01:00



大阪美食｜【29】焼肉・冷麺 白雲台 グランフロント大阪店 —— 神戶牛、黑毛和牛

「燒肉 白雲臺 グランフロント」是一間大型連鎖燒肉店，在Google評分達到4.4分並在Tabelog獲3.49星， 提供高品質的神戶牛和黑毛和牛，包括排骨、牛舌、內臟等。此外，特別推出「肉祭套餐」，價格約6,000日元（約$310），包含多種肉類和內臟。

地址：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館 7階

交通：JR大阪駅步行約1分鐘／阪急線梅田駅步行約3分鐘／地下鉄御堂筋線梅田駅 北口步行約3分鐘

營業時間：11:00 - 23:00



大阪美食｜【30】焼肉暁牛 —— 神戶牛／松阪牛／佐賀牛

「焼肉暁牛（Yakiniku Akatsuki）」是一家位於大阪市中央區宗右衛門町的高級燒肉，提供多款高級黑毛和牛，包括神戶牛、松阪牛、近江牛、米沢牛、佐賀牛、熊本牛等，套餐價錢6,050日元（$313）起。喜歡吃牛舌的你，一定要試「タン盛り合わせ」！拼盤有多款牛舌。

地址：大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-12 岩伸リバーサイド 2F

交通：大阪地鐵御堂筋線「難波站」步行約8分鐘／大阪地鐵堺筋線「日本橋站」步行約5分鐘

營業時間：平日17:00 - 02:00／週末11:00 - 14:30 & 17:00 - 02:00



大阪美食｜【31】黒毛和牛 善 —— A5級黑毛和牛燒肉／壽喜燒套餐

「黒毛和牛 善」是提供A5級黑毛和牛燒肉，人氣套餐「黑毛和牛自助餐」只需5,830日元（約$302）就吃到29款肉類和蔬菜，加1,200日元（約$62）可升級至無限暢飲！除了燒肉，還有壽喜燒套餐，4,180（約$216）日元起！

地址：大阪市中央區心齋橋筋2丁目3-15 戎橋Northビル 3F

交通：難波站步行約3分鐘

營業時間：平日17:00 - 01:00／週末11:30 - 01:00



大阪美食｜【32】燒肉五苑 —— 120種肉類、蔬菜選擇

燒肉五苑是一間在全日本都有分店的大型連鎖放題燒肉店，提供超過120種肉類和蔬菜選擇。店內招牌肉品包括黑豚肉、牛五花和牛舌，每桌還有檸檬汁、辣烤肉醬和鹽等調味料提供。至於燒肉放題並非每間分店都有，這間只有自選款式，包括極品黑毛和牛拼盤、A5黑毛和牛兩種燒肉拼盤等，價錢中等偏高。

地址：542-0075大阪府大阪市中央區難波千日前4-25

交通：難波站E5出口步行約5分鐘

營業時間：11:30 - 23:00



大阪美食｜【33】焼肉Lab —— 放題2小時

「焼肉Lab」難波店提供了黑毛和牛、國產牛肉、肉刺し、ユッケ等約130種類的肉品和創作肉料理。特別推出的是「極みコース」，包含黑毛和牛和創作肉料理的放題，價格8,500日元（$440）起。「食べ飲み放題120分」則有110種食物，只需6,500日元（約$336），價錢則偏貴。

地址：大阪府大阪市中央區難波3-7-22 中野大廈2F

交通：從大阪Metro禦堂筋線「難波站」11號出口步行約1分鐘／南海「難波站」北出口步行約4分鐘

營業時間：平日17:00 - 23:00／週末12:00 - 23:00



大阪美食｜【34】焼肉 黒べこ屋 —— 炭火烤肉自助餐

「焼肉 黒べこ屋」提供的所有牛肉均來自鹿兒島、宮崎、佐賀等地的A3級以上黑毛和牛，肉汁豐富、油脂分佈均衡！至於特選的牛腰脊肉口感緊實，肉汁飽滿！師傅使用長備炭烤肉，能迅速鎖住肉汁！炭火烤肉自助餐價錢為2,980日元（約$154），如果想飲料任飲，可選擇4,000日元（$207）的套餐，還包括75款食物！

地址：大阪府大阪市北区堂山町6-

交通：阪急「梅田駅」步行約6分鐘／地下鐵「東梅田駅」步行約5分鐘

營業時間：17:00 - 21:30



《拉麵篇》

大阪美食｜【35】らぁ麺はやし田道頓堀店—— $60雞白湯麵／$55醬油全麥拉麵

返「鄉下」點少得食拉麵！らぁ麺はやし田正正位於道頓堀固力果跑跑人下方的商舖，非常易認！師傅每日都會用鴨和雞熬製新鮮湯底，還有用上等的黑鯛魚、竹筴魚熬製的湯底，任均選擇！價錢相宜，一碗雞白湯拉麵$60，湯底濃郁且Creamy，雞味十足！還有1隻流心蛋、2片叉燒肉、蔥和洋蔥粒，味道層次分明！至於醬油全麥拉麵則是$55，味道比雞白湯拉麵淡。

らぁ麺はやし田道頓堀店

地址：大阪府大阪市中央区道頓堀1-10-1 道頓堀観光ビル B1F

營業時間：11:00 - 23:00



大阪美食｜【36】無限ラーメン心斎橋店——$82西冷牛骨白湯／$51牛骨麻辣叉燒麵

位於心齋橋商店街中，也有一家高人氣的拉麵店。網民推介西冷牛骨白湯、牛骨麻辣叉燒麵和餃子都是必點！西冷牛骨白湯的價錢會相對較貴，$82一碗，不過整個碗都舖滿一塊塊西冷牛，而且湯底濃郁！較便宜的拉麵網民則推介牛骨麻辣叉燒麵，$51便有一碗，辣汁還好過癮！

無限ラーメン心斎橋店

地址：大阪府大阪市中央区南船場3-7-24

交通：「心斎橋駅」步行約288米

營業時間：10:00 - 23:30



大阪美食｜【37】神座拉麵 —— 1986年開業至今！關西第一名拉麵

神座拉麵起源於大阪道頓堀，神座拉麵的創辦人－布施正人曾是開設過法國餐廳，經過多時的研究創造出神座拉麵的美味湯頭，1986年來到大阪道頓堀開課第一間神座拉麵道頓堀店，以傳承多年的秘製醬汁熬煮的湯頭聞名，不僅是遊客必吃的拉麵，也深受大阪在地人的喜愛，讓神座拉麵擁有「關西第一名拉麵」的稱號，必須將神座拉麵列入你的大阪必吃拉麵清單。

神座拉麵 道頓堀本店

聯絡電話：06-6211-3790

店家地址：1-chōme-7-25 Dōtonbori, Chuo Ward, Osaka, 542-0071日本

營業時間：逢星期一到星期日00:00 – 08:00, 10:00 – 00:00



《居酒屋／串燒篇》

大阪美食｜【38】博多串焼き バッテンよかとぉ——平價串燒宵夜店／低至$9一串

網民稱吃串燒一定要吃這間！雖然地方不算大、位置也不多，不過價錢便宜，一串低至$9！而且有中文餐牌，大家不用「盲點」！網民推介雞皮、粟米等，山藥薯仔拼盤，炸過之後仍然保持軟糯質感，沒有油膩的感覺！芝士豆腐也是必點，烤吐司配上芝士豆腐蜂蜜醬，意外地非常搭配！

博多串焼き バッテンよかとぉ

地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-5-2 ヨーク心斎橋ビル 1F

交通：地下鐵御堂筋線「心斎橋駅」步行約2分鐘／地下鐵堺筋線「長堀橋」步行約5分鐘

營業時間：16:00 - 02:00



大阪美食｜【39】達摩串炸 —— 大阪B級美食＋1929年開業至今

來到大阪一定要吃與章魚燒、大阪燒並列大阪B級美食的串炸，位在元祿壽司旁邊的達摩串炸（串カツだるま），於1929年開業是大阪知名的炸串店，將各類肉品、海鮮、蔬菜，裹粉高溫油炸後的大阪串炸沾上微甜的醬汁，為炸物增添清爽，此外也無限量提供椰菜，讓大家吃串炸比較沒有負擔，此外要提醒因為串炸的醬汁是公用的醬汁，因為衛生問題，只能在還沒食用前沾一次，改天也來品嚐大阪人獨有的庶民美食。

達摩串炸 道頓堀店

聯絡電話：06-6213-8101

店家地址：日本〒542-0071 Osaka, Chuo Ward, Dōtonbori, 1-chōme−6−８ 道頓堀だるまビル 1F,B1

營業時間：逢星期一到星期日11:00 – 22:30



《鐵板燒／大阪燒篇》

大阪美食｜【40】味乃家——足料大阪燒

人氣大阪燒店「味乃家」的大阪燒味道適中、不太鹹，坐在Bar台還能觀賞師傅的制作過程！冬天限定的大阪燒（約$156）含有頭蝦、烏賊、章魚、豬、牛肉、肉末、幹貝、玉米和牡蠣，非常足料！除了大阪燒，還有廣島燒，也有不少網民推薦！不過唯一缺點是排隊時間有點久，但如果想吃到高質大阪燒也是值得等的。

味乃家

地址：大阪府大阪市中央区難波1-7-16

交通：地下鐵「難波站」14號出口步行約3分鐘／近鐵或阪神大阪「難波站」步行約5分鐘

營業時間：【逢星期一休息】11:00 - 22:00（星期二至四及日）；11:00 - 22:30（星期五至六）



大阪美食｜【41】牛魔 神户牛鐵板燒 道頓堀店——$260午市鐵板燒

「牛魔」獲得第371回神户牛品評會的優秀賞，除了牛的質素有保證之外，店員的服務態度也獲不少網民讚賞！午市鐵板燒的價值為5,000日元，約$260；晚市價錢則為20,000日元（約$1,041），建議大家品嚐午市就夠了！提提大家，記得提前訂座！

牛魔 神户牛鐵板燒 道頓堀店

地址：〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1-5-9 和ビル

交通：地下鐵「難波站」14號出口步行約5分鐘

營業時間：【午餐】11:00 - 15:00；【晚餐】17:00 - 23:00



大阪美食｜【42】千房大阪燒 —— 1973年創業至今！

在眾多大阪燒店之中，人氣相當高的千房大阪燒，創立於1973年，每每經過店門口都能看到滿滿的排隊人潮，千房大阪燒主打大阪燒、鐵板燒、各式鐵板料理，必點招牌餐點是道頓堀大阪燒，裡面的配料有豬肉、牛筋、蝦子、魷魚、芝士……等食材，最後在大阪燒上淋上蛋黃醬、紫菜粉與柴魚片，外酥內軟的鹹甜滋味一定要來品嚐。

千房 道頓堀ビル店

聯絡電話：050-1807-5395

店家地址：日本〒542-0071 Osaka, Chuo Ward, Dōtonbori, 1-chōme−5−５ 道頓堀ビル 1～6F 千房

營業時間：逢星期一到星期日11:00 – 23:00



大阪美食｜【43】美津の大阪燒 —— 百年大阪燒名店＋米芝蓮推介

美津の（みづの）大阪燒是一家百年大阪燒名店，也是道頓堀的排隊美食，每次經過總會看到大排長龍的景象，也曾獲得米芝蓮碧比登推薦，美津の大阪燒必點的招牌是海鮮山芋燒、美津乃燒、摩登燒，會由店員在鐵板上現點現做，用料新鮮，大阪燒外皮香酥脆口，內層保有蓬鬆口感，吃得到蔬菜的鮮甜，上層淋上滿滿蛋黃醬與紫菜粉相當美味。

說到老字號大阪燒店，不得不提美津。該店已有逾70年歷史，更得到2016年大阪米芝蓮餐廳推介，其超人氣「山芋燒」 ￥1,620（約$117）鬆軟香甜，裡面有魷魚增強口感。

美津の（みづの）お好み焼き

地址：大阪府大阪市中央區道頓堀1-4-15

營業時間：11am-10pm

交通：地下鉄御堂筋線難波站或日本橋站，歩行5分鐘



大阪美食｜【44】Dorajyu —— 棒球選手主理／脆口大阪燒

大阪燒店「お好み鉄板酒場どら十」（Okonomi Teppan Sakaba Doraju）位於心齋橋的中心地帶，是一家隱世的鐵板燒餐廳。店主是前職業棒球選手水落暢明先生，他會在顧客面前親自烹製料理，為用餐體驗增添一份獨特的互動。店內僅設有12個吧台座位，建議提早抵達或訂座。大阪燒外面非常脆口，內餡超級豐富！

Dorajyu

地址：大阪府大阪市中央区道頓堀1-6-9

營業時間：11:00 - 22:30

交通：難波站步行約5分鐘



大阪美食｜【45】一明大阪燒 ── 愛心型大阪燒夠可愛

從大阪燒界突圍而出的有這間位於一明 大阪燒大阪燒店，將圓形的大板燒變奏成愛心，「大阪思い出焼き」套餐售3,024日圓，即約217港元，包大阪燒、炒麵、兩款飲品、沙律，討得一班女生們歡心。師傅製作愛心大阪燒期間，會以沙律醬在面畫公仔和到訪日期，令大阪燒變得獨一無二。

道頓堀 一明 大阪燒

地址：大阪府大阪市中央區道頓堀 1-6-12 ニコービル B1F

營業時間：11am-11pm（每月第二個星期二休息）

交通：地下鉄御堂筋線難波站或日本橋站，歩行3分鐘



大阪美食｜【46】福太郎大阪燒鐵板料理 ── 米芝蓮級長期人龍店

另一間米芝蓮大阪燒店「福太郎大阪燒鐵板料理」，店舖長期都有人龍就知幾多人會幫襯。店內招牌大板燒之外，有款蔥花燒都好有名，就是用蔥花代表菜，效果更香。

福太郎大阪燒鐵板料理

地址：大阪市中央区千日前2-3-17

營業時間：星期一至五 5pm-12am、星期六、日、公眾假期 12nn-12am

交通：地下鉄御堂筋線、近鐵、南開難波站，步行4分鐘



大阪美食｜【47】きじ大阪燒 ── 日本街坊大阪燒小店

這間是當地人很支持的一間大阪燒小店，兩間分店都在梅田。師傅將炒麵煎脆後，加入秘製醬汁，款式實而不華，引來一眾日本人支持，如果想試日本在地、傳統味道，該店是必然之選。此外，有光顧過的網民表示，老闆會說一點點中文，感覺格外更親切。

きじ大阪燒

地址：大阪市北區大淀中1-1-88 梅田藍天大廈B1F

營業時間：11:30am-9:30pm、星期四休息



地址：大阪市北区 角田町 9-20 新梅田食道街

營業時間：11:30am-9:30pm、星期日休息



大阪美食｜【48】やき然大阪燒 ── 法善寺橫丁內的大阪燒店

穿過道頓堀商店街，就會見到法善寺，懷舊日本風格，有不少影相位。在法善寺橫丁內有不少食店，當中有間大阪燒店，是不少當地人的私心推介。大阪燒足料，而且味道不會太鹹，符合港人口味。食大阪燒前，可以先在古式古香的法善寺橫丁購物和影相打卡，感受大阪街頭氣息。

やき然大阪燒

地址：大阪府大阪市中央区難波1-1 (法善寺橫丁內)

營業時間：星期一至五 12nn-3pm、5pm-11pm、星期六、日和公眾假期 12nn-11pm交通：地鐵、近鐵、南海難波站



《丼飯篇》

大阪美食｜【49】自由軒 —— 115年歷史／全大阪最古老洋食料理店

自由軒創立於1910年（明治43年），至今已有115年的歷史，是全大阪最古老的洋食料理店，自由軒必吃的招牌就是咖哩飯，價格平實又美味，擄獲了不少食客的心，可以說是大阪的名物，不像常見的咖哩飯有其他的食材，自由軒的咖哩飯屬於乾拌類型，微辛口的咖哩拌入飯裡，再放上生蛋黃，攪拌之後濃郁滑順，是在其他地方吃不到的味道，到了道頓堀記得來品嚐擁有百年歷史的美味咖哩飯。

自由軒 難波本店

Google評分：4

聯絡電話：06-6631-5564

店家地址：3-chōme-1-34 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本

營業時間：逢星期二到星期日11:00 – 19:35；星期一休息



大阪美食｜【50】浪花オムライス——$130吃到飽咖喱蛋包飯

堪稱關西No.1的蛋包飯店就在心齋橋啦！軟淋淋的蛋皮包裹着味道濃郁的咖喱和飯，一咬落去，爆晒咖喱漿！再加上獨家秘方燉煮的牛筋，軟而不爛，口感非常豐富！$130吃到飽！此外，還可以加配炸蝦天婦羅，蝦肉扎實、香脆！而且大家可以放心點餐，Menu有中文和圖片，餐廳非常體貼。

浪花オムライス

地址：大阪府大阪市中央区南船場3-11-27 日宝シルバービル1Ｆ

交通：大阪市営御堂筋線「心斎橋駅」1番口步行約2分鐘

營業時間：10:00 - 22:00（逢星期一休息）



大阪美食｜【51】かつ丼 ちよ松——5cm厚吉列豬扒蓋飯／$125特大份

「かつ丼 ちよ松」的吉列豬扒岀名有「拳頭」咁大！5cm咁厚！因份量驚人而聞名！岀餐速度也非常快，一客普通份量的豬扒丼，價錢為1,250日元（約$65），而特大份量的價錢則是2,400日元，（約$125）。

かつ丼 ちよ松

地址：大阪府大阪市中央区千日前1-1-10

交通：近鐵「日本橋駅」B28出口步行約1分鐘

營業時間：11:00 - 21:30



大阪美食｜【52】黒門うなぎ —— 鰻魚蓋飯／玉子鰻魚

「黒門うなぎ」的鰻魚蓋飯是用了三重縣木曾川的鰻魚製作，所以肉質特別肥美，鰻魚上塗上大量秘製醬汁，令鰻魚燒得脆口！鰻魚蓋飯分為3個等級，分別有上等，價錢是5000日元（約$264）；特級價錢是10,000日元（約$529）；極品價錢是15,000日元（約$793）。除了招牌菜鰻魚蓋飯，還有玉子鰻魚配三文魚子飯，一客3,000日元（約$159）。

黒門うなぎ

地址：〒542-0073大阪府大阪市中央区日本橋2-3-19

營業時間：10:00 - 18:00



《章魚燒篇》

大阪美食｜【53】章魚八章魚燒 —— 排隊名店／內餡比較軟

身在章魚燒激戰區的道頓堀的章魚八章魚燒（日文：たこ八；英文Takohachi）是排隊名店，店門口總是大排長龍，排隊大概需要20分鐘才買得到，一樓設有內用座位區，二樓跟三樓的坐位區則有鐵盤可以炒麵跟大阪燒，而大阪的章魚燒與平常在香港吃到的章魚燒口感不同，大阪章魚燒的內餡比較軟，許多人第一次吃會不習慣，但是到了大阪還是可以入境隨俗，品嚐當地人喜愛的章魚燒風味。

章魚八 道頓堀總本店

Google評分：3.8

聯絡電話：06-6211-4684

店家地址：1-chōme-5-１０ Dōtonbori, Chuo Ward, Osaka, 542-0071日本

營業時間：逢星期一到星期日10:00 – 21:00



大阪美食｜【54】赤鬼章魚燒 —— 連續3年入選米芝蓮／加湯章魚燒

赤鬼章魚燒（道頓堀赤鬼）是道頓堀知名的章魚燒專賣店，連續三年入選米芝蓮指南，赤鬼章魚燒不同於其他章魚燒店家的使用水煮過的熟章魚，而是以生章魚製作，除了一般常見的的章魚燒之外，必吃的還有加湯章魚燒，吃起來會比一般的章魚燒更軟，柴魚高湯讓整體口感更加清爽，一定要來赤鬼章魚燒品嚐新奇的章魚燒吃法。

難波 たこ焼き 道頓堀 赤鬼

Google評分：4

聯絡電話：06-6211-0269

店家地址：1-chōme-2-3 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本

營業時間：逢星期一到星期日11:00 – 20:00



《小食篇》

大阪美食｜【55】551蓬萊肉包 —— 大阪名產／招牌豬肉包

551蓬萊肉包是大阪名產，從道頓堀固力果跑跑人看板的戎橋步行約5分鐘就即可看店551蓬萊本店，551蓬萊的招牌商品為豬肉包（豚まん），在日本各地也相當受歡迎，常被拿來當作大阪伴手禮，來到道頓堀千萬不要錯過連日本人也愛吃的551蓬萊肉包。

551 Horai Ebisubashi honten

Google評分：4.1

聯絡電話：06-6641-0551

店家地址：3-chōme-6-3 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本

營業時間：逢星期一到星期日（除星期二）10:00 – 21:30；星期二休息



大阪美食｜【56】大王芝士十元燒 —— 巨型十元燒／抹茶味／朱古力味

大王芝士十元燒（大王チーズ10円パン）是大阪道頓堀人氣排隊美食，可愛的巨型十元燒，共有芝士、吉士、紅豆、抹茶、朱古力五種口味，但是需要以現場當日販售的口味為主，外觀有如雞蛋糕，外皮為香酥，內層包裹香濃滑順的餡料，讓人忍不住一口接一口。

Daiou Cheese Jyu-en Pan

Google評分：3.4

店家地址：日本〒542-0077 Osaka, Chuo Ward, Dōtonbori, 1-chōme−10−６ 道頓堀ビル 1階 TN

營業時間：逢星期一到星期日10:00 – 22:30



大阪美食｜【57】牛兆 —— 黑毛和牛

每次去到日本市場，大家應該都會在尋找和牛的蹤影吧！「牛兆」就是大家最期待的黑毛和牛專賣店，店舖主要以超市形式販售和牛，如果揀啱，可以加500日元（約$26）代工費，然後會有職員即場煎熟，這裏的和牛是入口即融！

牛兆

地址：大阪市中央區日本橋1-22-26

營業時間：09:00 - 18:50



大阪美食｜【58】MARU —— 蜜瓜雪糕

大家經過「MARU」的話，真的會被這間店的蜜瓜雪糕外型吸引住，半隻蜜瓜上裹著雪白的牛奶雪糕，非常吸睛！而且這些蜜瓜是來自不同地區，每日新鮮到店，有的是熊本蜜瓜，每隻都多汁香甜！至於甜度，每隻都未必一樣，很像在拆盲盒，很有趣！價錢大約50多元一份雪糕杯，而且份量足以2人品嚐！

MARU

地址：大阪市中央區日本橋2-13-14

營業時間：10:00 - 16:30



大阪美食｜【59】高橋食品 —— 手工豆漿

高橋食品已有14年歷史，在黑門市場擁有2間店舗的豆腐專賣店。師傅使用國產大豆與天然鹽滷製岀全手工豆腐，每天早上至中午製作，所以大家可以吃到現做的豆腐，豆腐也有不同口味，例如芝麻豆腐、蛋豆腐、生豆皮等自家商品。如果在黑門市場吃太多、太口渴，來「高橋食品」飲豆漿解渴就是個好主意啦！

高橋食品

地址：大阪市中央區日本橋1-21-31

營業時間：08:00 - 17:00



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