澳門葡國菜7大｜心型木糠布甸＋招牌非洲雞　網民:這間一定要吃

澳門葡國餐廳推薦｜澳門葡國菜平價｜澳門有咁多間葡國菜，到底邊間最值得到訪？等《香港01》好食玩飛記者為大家推薦7間不容錯過的葡國餐廳，其中一間更被網民激推一定要吃！還有招牌菜色非洲雞、口感豐富的馬介休以及打卡able的心型木糠布甸，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

澳門葡國菜推介｜【1】海灣餐廳 —— 非洲雞／海鮮飯／馬介休球／西洋炒蜆

海灣餐廳這家葡國菜餐廳，開業多年，以正宗葡式風味和地道澳門土生葡菜聞名，連何超蓮、劉德華、薛凱琪都光顧過！餐廳裝修充滿南歐風情，牆上掛滿葡萄牙風情畫作及老照片，座位舒適，適合家庭或朋友聚餐。餐廳必點的有非洲雞、葡國雞、海鮮飯、馬介休球和西洋炒蜆。

海灣餐廳

地址：澳門地堡街偉展閣53-57號地下舊城區第四座



澳門葡國菜推介｜【2】安東尼奧餐廳 —— 葡國菜天花板！蟹斗／特式烤焗乳豬／海鮮飯

「安東尼奧餐廳」是澳門著名的葡國菜餐廳，由主廚António Coelho於2008年創立，以正宗葡式風味及高品質食材聞名，被譽為澳門最地道的葡萄牙餐廳之一。餐廳位於澳門舊城區的氹仔官也街附近，充滿南歐風情，深受本地人及遊客喜愛。有網民更稱讚店家為葡國菜天花板，並推薦蟹斗、特式烤焗乳豬和海鮮飯。蟹斗的蟹肉綿密細膩，搭配鬆軟的多士，令人回味無窮！而乳豬咬下去會有「咔嚓」一聲，值得一吃！

安東尼奧餐廳

地址：澳門木鐸街18號18-BA號



澳門葡國菜推介｜【3】媽閣銘記澳葡美食 —— 招牌非洲雞／澳門土生葡人家庭主理

「媽閣銘記澳葡美食」位於澳門媽閣區，鄰近歷史景點，裝修充滿葡式風情。餐廳由澳門土生葡人家庭主理，保留傳統家族食譜，同時加入澳門本土特色，深受本地人及遊客喜愛！餐廳比高級葡國餐廳，價錢更親民、份量更充足，招牌非洲雞以椰漿、花生醬、辣椒、蒜蓉等配料調製，然後表面烤至微焦，雞肉仍保留嫩滑質感，跟白飯價錢只需$70！

媽閣銘記澳葡美食

地址：澳門河邊新街259號新福花園C-D舖



澳門葡國菜推介｜【4】番茄屋 —— 31年老店！葡式咖哩崩沙牛腩＋木糠布甸

「番茄屋」是澳門知名的平民葡國菜餐廳，創立於1994年，以價錢親民、份量足、味道正宗聞名，主打土生葡菜（澳門特色葡國菜），融合葡萄牙烹飪技法與澳門本土食材，打造獨特風味。有網民大讚「第二次來，味道好，環境也好」、「味道正宗，出餐快」、「到澳門一定要吃」。更有網民推薦葡式咖哩崩沙牛腩（MOP$92）、葡式阿里巴巴焗雞扒飯（MOP$49）和木糠布甸（MOP$26）。

番茄屋

地址：澳門連安後巷富安大廈4及6號（哪吒古廟旁）



澳門葡國菜推介｜【5】福龍葡國餐 —— 惹味咖喱蟹＋馬介休球

福龍葡國餐是澳門新馬路歷史最悠久的葡國餐廳之一，首本名菜有福龍葡式燒乳豬、葡國烤鴨飯、咖喱蟹、馬介休球等，能品嚐到地道澳門土生葡國菜。咖喱蟹加入蛋絲和洋蔥製作，加上秘製咖喱汁，非常惹味！除了咖喱蟹，馬介休球也是比較多食客點選，以鹹魚和薯仔油炸，炸皮非常薄，所以吃下去每啖都是豐富的薯仔口感！

福龍葡國餐

地址：新馬路福隆新街40號地下



澳門葡國菜推介｜【6】葡多利正宗葡國菜 —— 百年老字號！葡式章魚飯＋蒜茸白酒炒蜆

「葡多利正宗葡國菜」主打正宗葡萄牙菜，融入了澳門土生葡人飲食文化，提供多款經典葡國菜式，例如葡式燉雞胗、海鮮湯、蒜茸白酒炒蜆、葡萄牙餅乾蛋糕、葡式章魚飯等。葡式章魚飯除了有滿滿鮮嫩多汁的章魚之外，還有吸滿濃郁的湯汁的米飯，口感軟糯入味！而蒜茸白酒炒蜆是葡國菜的經典代表！新鮮蜆肉吸滿白酒香氣，配上蒜茸、橄欖油、香草，鮮味撲鼻！

+ 4

葡多利

地址：氹仔舊城區木鐸街75號地舖



澳門葡國菜推介｜【7】婆仔屋1601 —— 米芝蓮／海鮮燴飯／心型木糠布甸

「婆仔屋1601」位於澳門歷史文化區的婆仔屋文創園，由一棟百年葡式老建築改建而成，充滿懷舊藝術氛圍，打卡一流！其名稱「1601」源自婆仔屋建築的歷史年份，象徵對傳統文化的致敬。在2023年更成為米芝蓮推薦餐廳，招牌菜色有海鮮燴飯、白酒檸汁煮蜆、烤沙丁魚、木糠布甸等。木糠布甸奶香濃郁，層疊的奶油與餅乾冷凍成蛋糕狀，好有咬口！

+ 1

婆仔屋1601

地址：荷蘭園望德堂瘋堂斜巷8號



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略