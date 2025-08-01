深圳退稅懶人包｜離境口岸辦手續　自動退信用卡　買手機慳$1200

深圳退稅2025｜深圳退稅流程｜到深圳購物，卻不確定如何辦理退稅？2025年深圳的境外旅客購物離境退稅政策，能讓您的旅程更划算！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了深圳退稅的商品範圍、具體流程，並提供最新的適用商店清單，讓大家輕鬆掌握退稅攻略，即看下文啦！



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深圳退稅2025｜退税條件／6個離境退税口岸／必備4大文件

如果想申請離境退税，要符合以下5大主要條件：

1.在深圳境內連續居住不超過183天的外國人／港澳台居民

2.在指定的退税商店購買滿500元人民幣（非單次，可在同一日、同一退税商店再購買物品以累積500元人民幣）

3.該物品還未使用

4.離境日距離退稅物品購買日不能超過90天

5.所購的退稅物品需由境外旅客本人帶走或隨行托運岀境

目前，深圳共有6個離境退税口岸，包括福田口岸、深圳灣口岸、文錦渡口岸、深圳寶安國際機場T3航站樓、蛇口郵輪碼頭以及新試點羅湖口岸。

大家只要提供有效通關証件、所購買的退税物品、退税商店提供的《離境退税申請單》和增值税普通發票並辦理信用卡預授權，然後進行邊檢，以及給海關查驗你所交驗的物品名稱跟申請單所列的物品和物品數量是否相同。海關在《離境退税申請單》上簽章後，即代表已成功辦理退稅，3分鐘左右便會自動退回信用卡！

深圳退稅2025｜7.31啟用羅湖口岸退稅點＋營業時間

最新消息！羅湖口岸的離境退税點於7月31日正式啟用！營業時間為星期一至星期日，上午9時至下午9時。該退税點配備多個人工窗口和自助機，其中8個為銀行窗口，10個為海關窗口，支持現金即時兑付、銀行轉帳及移動支付，整個流程提供清晰指引和智能導覽系統，使退税流程更流暢、簡單，實現「一站式」高效退税。

需提供有效通關証件、所購買的退税物品、退税商店提供的《離境退税申請單》和增值税普通發票，進行邊檢。（公眾號@深圳海關12360）

離境退税點營業時間：

福田口岸、深圳灣口岸、羅湖口岸

營業時間：09:00 - 21:00



文錦渡口岸

營業時間：07:00 - 22:00



深圳寶安國際機場T3航站樓

營業時間：09:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00



蛇口郵輪碼頭

營業時間：09:00 - 18:00



深圳退稅2025｜可以退幾多？

以離境的退税物品的增值税普通發票金額（含增值税）為依據，退稅額計算方式分為以下2種：

【1】適用13%稅率的境外旅客購物離境退稅物品，退稅率為11%

【2】適用9%稅率的境外旅客購物離境退稅物品，退稅率為8%



若以9%退稅率計算，旅客在深圳萬象城店或羅湖金光華店購買華為最新的Pura 80 Pro，價格為6,499元人民幣，香港定價則為7,688港元，退稅後價格可減至5,914元人民幣（約6,447港元），即可省1,241港元！

深圳退稅商店清單｜有什麼指定店？

退税商店都有「退税商店」的標示，沒有這標示就不是退税商店啦！換句話說，非退税商店購物是不能退税。目前有超過200間退稅商店，包括寶安壹方城、寶安機場、福田華強北、羅湖萬象城、羅湖金光華等商場內的名店、家電店。

深圳退稅2025｜即買即退！萬象城＋華強北

如果大家覺得在口岸辦理離境退稅麻煩，可以到「即買即退」之商店購買並即場退稅！國家稅務總局深圳市稅務局，於2023年底宣布《境外旅客購物離境退稅「即買即退」便利措施試點通知》，先在萬象城試行該退稅政策，在指定的退稅商店購物，並符合特定條件即可辦理退稅！購物後可於商店內即場辦理「即買即退」，填寫相關文件並提供信用卡預授權擔保後，可在商店領取以人民幣支付的退稅物品實退增值稅。

不過，「即買即退」的退稅點暫時並不多，主要集中在羅湖寶安萬象城，在指定的23間退稅商店購物，例如Gucci、Balenciaga、Louis Vuittonl等店，並符合以上提及的條件即可辦理退稅，港澳居民同樣受惠！

「即買即退」的退稅點暫時並不多，主要集中在羅湖寶安萬象城，在指定的23間退稅商店購物，例如Gucci。（資料圖片）

除了羅湖寶安萬象城，於7月下旬，深圳市税務局發布，關於第二批境外旅客購物離境退税「即買即退」便利措施試點！這試點就是「順電」華強旗艦店啦！境外人士消費滿200元人民幣，即可到3樓櫃台辦理退税，並按規定取得銷售發票、離境退税申請單後，於購物開單後17天内，由本人隨身攜帶或隨行托運，所購退税物品，自深圳市可辦理離境退税業務的口岸離境。

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