日本酒店｜杯麵湯汁千萬別倒馬桶　隨時發臭　酒店教1招正確處理

日本酒店｜酒店香港｜去旅行，吃杯麵做宵夜是常識吧！不過如果吃剩麵條又吃剩湯汁，一般人都會將它倒到馬桶，不過原來這樣做會導致水管堵塞。日本大阪一間酒店就教大家正確的處理方法，提醒大家千萬不要再這樣做！想知正確方法即看下文啦！



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相信大家外遊時，都會吃杯麵做宵夜！可是又未必能吃光，那吃剩的麵條和湯汁應該怎麼處理呢？等日本酒店的職員告訴你，在酒店正確處理廚餘的方法啦！

相信大家外遊時，都會吃杯麵做宵夜！不過吃剩的麵和湯該怎麼辦？（AI生成圖）

杯麵湯倒邊｜切勿倒馬桶及洗手盤！隨時發臭！

大阪難波的酒店B Suites經常在社交網站TikTok上，分享酒店住宿的小知識！最近一條影片就有關在酒店處理杯麵湯汁的方法。片中指很多旅客會吃杯麵做宵夜，但常常會遇到兩個問題，一是買杯麵時忘記拿餐具；二是不知道怎麼處理剩下的湯汁。

酒店職員表示，如果在便利店購買杯麵時忘了拿筷子，其實不用特地跑回便利店拿取！因為酒店一般會提供一次性的餐具！此外，如果杯麵湯汁吃剩了，千萬不要倒入馬桶或洗手盤，因為油膩的湯汁或會導致水管堵塞，甚至產生異味！最簡單也最正確的做法就是把杯麵放在桌上，隔天讓房務人員來清潔處理。

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