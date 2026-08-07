深圳灣區之眼懶人包｜全國最大臨海書城！環幕玻璃頂+必吃美食

深圳書城推介｜位於寶安中心區的「深圳灣區之眼」作為全中國首個臨海且規模最大的超級書城，總建築面積達13.1萬平方米，集文青打卡、科幻體驗、親子閱讀及地道美食於一身！《香港01》好食玩飛為大家整理好這份深圳灣區之眼懶人包，一文看清6大必去打卡熱點、4間人氣必食餐廳以及香港各口岸前往的交通攻略，想知有什麼好玩即看下文啦！



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深圳灣區之眼｜全國最大臨海書城 4層13.1萬平方米

深圳書城灣區城坐落於寶安中心區，是首個臨海且是全國最大規模的書城。書城總建築面積約13.1萬平方米，連同地下層共4層，建築參考了「天圓地方」的造型設計，從高空俯瞰就像兩隻眼睛，因此也被稱作「灣區之眼」。建築由深圳出版集團投資及營運，與壹方城、歡樂港灣、寶安區圖書館等打造「黃金文旅三角」，地理位置非常方便！

深圳灣區之眼｜書城必打卡位置

灣區之眼必打卡位置【1】人文萬象——3米高書牆 殿堂級書海

北區一樓核心區，殿堂式布局 + 白色廊柱，高聳空間配整排落地窗，視覺縱深感超強，陽光透入灑滿書架，文藝氣息滿瀉。專注人文社科、歷史哲學類書籍，3米高書牆任你淘書，行過廊柱影影綽綽，隨手影都有歐洲古堡圖書館感覺，文青必打卡！

灣區之眼必打卡位置【2】藝術花園——270° 無敵景 網紅打卡C位

北區二樓重點！270° 全景環幕落地窗，飽覽前海城市天際線與海景，搭配綠植書架，陽光穿透玻璃屋頂，光影流動超治癒。核心打卡位鏡面智慧樹 + 旋轉樓梯，鏡面材質反射穹頂光線，形成絕美幾何構圖，行上旋轉樓梯仰望，光影交錯如置身藝術裝置，旁邊仲有透明玻璃棧道，挑戰膽量，影相超有張力。

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灣區之眼必打卡位置【3】RF屋頂星空花園——藍天+BOOK字母浪漫滿分

北區頂樓地景式屋頂花園，滿眼綠植超治愈，必影巨型BOOK字母裝置，藍天白雲為背景，簡約高級，情侶打卡一流。傍晚可賞前海日落，夜晚變身星空花園，不定期有屋頂音樂會，爵士 / 民謠現場演出，吹海風聽歌超寫意。

灣區之眼必打卡位置【4】三體・四維空間科幻體驗中心——1:1 戰艦科幻迷必睇

北區負一樓重磅！1:1 還原《三體》，免費參觀戰艦，配合VR沉浸式體驗，走入科幻世界，畫面震撼，無論大人小朋友都啱玩，科技迷必打卡位。

三體・四維空間科幻體驗中心

門票：VR體驗標準票¥159、雙人票¥289



灣區之眼必打卡位置【5】歡樂META——兒童閱讀天堂 藍色小橋超受歡迎

南區負一樓全齡兒童閱讀區，空間寬敞明亮，書籍覆蓋0-12歲，繪本、科普、童話一應俱全。核心打卡藍色小橋兒童讀書區，童趣設計+軟墊座位，小朋友可坐可躺，自由閱讀放電，家長可旁邊休息，輕鬆溜娃，玩足半日無問題。

灣區之眼必打卡位置【6】灣區民俗館——福爾摩斯實景探案局 推理迷必衝

南區一樓3800平方米灣區民俗館，定期舉辦頂級藝術展，現正熱展 「推理迷、打卡黨注意！深圳灣區之眼最新開幕的福爾摩斯沉浸式實景探案展，為華南首站官方正版授權，佔地達2000平方米，1:1神還原維多利亞時期英倫復古場景，沉浸式互動探案＋打卡影相一體，夠你玩足3–4小時，周末放假一日遊超啱去！購票送限定《貝克街調查筆記》。

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灣區民俗館

展期：2026年4月25日 — 8月24日

門票：早鳥優惠票約¥80–¥120；現場原價¥150起



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深圳灣區之眼｜必食推介

深圳灣區之眼美食【1】 山河拾味・客家小館——潤喉土豬湯、經典鹽焗鷄

山河拾味・客家小館主打地道客家風味，經典鹽焗雞皮滑肉嫩、鹹香入味唔乾柴；客家釀豆腐外軟內嫩、內餡飽滿多汁；梅菜扣肉肥而不膩、梅菜鹹香撥飯一流，再配清甜潤喉嘅土豬湯。這間客家小館環境舒服、上菜速度快、價格親民，坐得舒服又食得飽，絕對係灣區之眼入面食正餐首選人氣餐廳。

山河拾味・客家小館

地址：深圳市寶安區海天灣區之眼購物中心北區L206

人均消費：¥80



深圳灣區之眼美食【2】鳥鵬燒鳥居酒屋——地道備長炭串燒 必試爆漿提燈

鳥鵬燒鳥居酒屋是深圳極具人氣的高質燒鳥專門店，全店堅持使用優質備長炭高溫現烤，鎖緊肉汁同時帶有淡淡炭香味，絕對是逛完書城後跟朋友聚會的最佳選擇。店內必點招牌提燈，入口爆漿瞬間滿腔蛋黃濃香；紫蘇雞腿肉外焦裏嫩，搭配紫蘇葉清香超解膩。另外，喜歡食刺身的都不要錯過這間店新鮮的法羅三文魚、拖羅同埋馬糞海膽。整間店走日式居酒屋木系風格，氛圍感滿分！

鳥鵬燒鳥居酒屋

地址：深圳灣區之眼南區B131號舖

人均消費：¥125



深圳灣區之眼美食【3】和府撈麵——經典豬軟骨撈麵、爆漿番茄芝士肥牛麵

灣區之眼的和府撈麵絕對是麵食愛好者的天堂，店內麵條全部自家製作，質地煙韌彈牙，掛汁能力超強，撈滿秘製醬汁之後每一條麵都夠晒入味。醬汁配方獨特，除了招牌撈麵之外，店內還有很多特色飲品和小食，如黑金鷄塊、藜麥拌黑塌菜、爆漿番茄芭樂王。

和府撈麵（深圳之眼東區店）

地址：深圳書城灣區之眼購物中心東區E1-38鋪

人均消費：¥40



深圳灣區之眼美食【4】順德漁村——招牌風生水起撈起魚生、霸王葱油餅

想食地道粵菜及精緻飲茶點心，順德漁村絕對是品質保證！餐廳主打正宗順德菜，講究廚藝與食材原汁原味。座位寬敞大氣，極之適合一家大細或長輩同行聚餐。必點風生水起撈起魚生，魚肉薄如蟬翼、鮮甜爽口，搭配豐富配料一齊「撈起」，寓意好頭彩又惹味。招牌鯽魚羹湯底鮮白濃郁，金牌名爐燒鵝皮脆肉嫩，還有打卡必備的霸王葱油餅，吸睛的巨型空氣球造型，皮薄香脆完全不油膩，葱香極之濃郁！

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順德漁村（灣區之眼店）

地址： 深圳灣區之眼南區L2

人均消費： ¥140



深圳灣區之眼｜交通攻略

深圳灣區之眼位於深圳市寶安區新安街道寶華路1號，最近地鐵站：深圳地鐵5號線「寶華站」D / A1出口直達（出站即達北區或地下連通道）

香港各口岸前往路線指南

1. 深圳灣口岸（最方便／車程最短）

路線1（地鐵）：乘搭深圳地鐵13號線由「深圳灣口岸站」出發，搭至「後海站」轉乘11號線，再於「前海灣站」轉乘5號線至「寶華站」（約40分鐘）。

路線2（的士／網約車）：在口岸直接打車經前海前往，車程約20分鐘。

2. 福田口岸／落馬洲

由「福田口岸站」乘搭地鐵10號線至「崗廈北站」，轉乘11號線至「前海灣站」，再轉乘5號線至「寶華站」（約50分鐘）。

3. 羅湖口岸

由「羅湖站」乘搭地鐵1號線至「前海灣站」，轉乘5號線至「寶華站」（約65分鐘）

4. 高鐵西九龍站（福田站／深圳北站轉乘）

前往福田高鐵站：乘坐高鐵到達「福田站」，轉乘地鐵11號線至「前海灣站」，再轉乘5號線至「寶華站」。

前往深圳北站：乘坐高鐵到達「深圳北站」，直接乘搭深圳地鐵5號線直達「寶華站」。

5. 蓮塘口岸

由「蓮塘口岸站」乘搭地鐵2/8號線至「福田站」，轉乘11號線至「前海灣站」，最後轉乘5號線至「寶華站」（約70分鐘）。

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