撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-23 16:11

每年12月至翌年5月是日本士多啤梨的當造季節，雖然今年無法前往日本體驗即摘即食的樂趣，不過在香港都可以買到來自日本各地的士多啤梨，例如福岡縣「甜王（あまおう）」、佐賀「草莓小姐（いちごさん）」等，各有不同口味和特色，任君挑選！不過你又知不知道，如何憑肉眼判斷，揀選到甜度最高的士多啤梨？

A和B兩款士多啤梨你會如何選擇？（《サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん》截圖）

日本節目《サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん》早前請來年僅12歲就成為日本最年輕的「蔬果鑑定營養師」（野菜ソムリエ ）的緒方奏，教大家如何憑肉眼判斷，揀選到甜度最高的士多啤梨，同時公開讓你可以品嚐到滿分營養的蔬果秘訣！

《サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん》

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然曾經有傳日本人其實不愛吃三文魚，但是亦有調查指，日本人最愛的壽司配料就是三文魚！加上，三文魚是日本家庭的必備料理，如果想煎出好吃的三文魚，應該如何挑選優質食材？日本綜藝節目《ソレダメ！》早前拆解8個你未必知道的三文魚冷知識！👇👇即看8個必學三文魚冷知識！👇👇

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