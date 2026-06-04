日本花火大會2026｜5大必睇！熱海/隅田川/長岡/大曲！附時間表

日本花火大會2026｜每到夏天大家都會想到日本的花火大會，更有不少人會特意飛去觀賞。其中日本三大花火大會，包括長岡祭大花火大會、大曲之花火、土浦全國花火競技大會都是人生必看的花火之一。成千上萬發彩色煙花射上天空，場面十分震撼，絕對拍照拍到手軟！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了5大頂級花火盛事！想知幾時開始？即看下文！



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日本花火大會2026｜【1】熱海海上花火大會

熱海海濱煙火節始於1952年，是一項歷史悠久的盛事，亦是熱海當地的特色活動，全年舉辦十餘次，並非僅限於夏天，所以大家一年四季去日本前不妨留意一下會否碰上花火大會。熱海灣獨特的「研缽狀」地形，令花火的聲響產生巨大的迴響，擁有如體育場般的音響效果，被許多花火業者譽為日本最佳的施放場地之一！

熱海海上花火大會2026

地址：熱海灣（熱海親水公園／熱海陽光沙灘）

交通：從東京站搭乘新幹線，車程約50分鐘；從JR熱海站步行15分鐘，即可抵達熱海煙火大會的會場

活動日期：7月20日、7月26日、8月5日、8月9日、8月18日、8月24日、9月13日、10月12日、10月25日、11月8日、11月23日、12月6日、12月25日

活動時間：8:20pm－8:40pm（7月和8月為8:15pm－8:40pm）

*時間或有天氣因素變更



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日本花火大會2026｜【2】隅田川花火大會

隅田川煙花大會據說有史以來最早的煙花祭典，而且每年都吸引不少遊客觀看，因會場位於東京淺草和墨田區，大家去淺草寺或晴空塔時都可以在這區觀賞到煙火。這個花火大會會分成兩場，分別會發放9,350發及10,650發煙火，合共2萬發煙火。會場沒有看台座位提供，但屆時可以在淺草一帶地方都可以欣賞到。大家不妨可以在淺草先租浴衣，再去欣賞花火大會，拍下美照留念！

隅田川煙火大會

地址：【第一會場】東京都墨田區向島（櫻橋下游至言問橋上游）、【第二會場】東京都台東區藏前

交通：【第一會場】各線「淺草站」・「東武淺草站」步行10分、【第二會場】都營地下鐵大江戶線、淺草線「藏前站」步行5分／東京地鐵銀座線「淺草站」步行8分／JR總武線「淺草橋站」步行12分

活動日期：2026年7月25日

活動時間：晚上7時至8時30分【第一會場】桜橋下流至言問橋上流（晚上7時開始）、【第一會場】（晚上7時30分開始）



日本花火大會2026｜【3】長岡祭大花火大會

長岡祭花火大會是日本三大花火大會之一，每年都會有過萬人到場觀賞超盛人的煙火。由於太受歡迎，近年已改為需抽選付費才可以進入會場觀賞區，若購買不到門票，也可以在會場附近地方欣賞。長岡祭花火大會有5款必看煙火，包括鳳凰、正三尺玉、白菊、維蘇威火山超級星雷、尼加拉瀑布，每款都是十分震撼！但觀賞人數眾多，大家記得預留時間在完場後去坐車。

長岡祭大花火大會

地址：新潟縣長岡市信濃川河畔（長生橋下游至大手大橋一帶）

交通：搭乘上越新幹線至「JR長岡站」

活動日期：2026年8月2至3日

活動時間：晚上7時20分至9時10分



日本花火大會2026｜【4】大曲之花火

位於秋田縣的大曲之花火亦是日本三大花火大會之一，每年引來超過70萬名觀眾到訪，同時也是日本的「全國花火競技大會」。花火大會分為日花火和夜花火兩部分，其中日花火是大曲最著名、也最罕見的傳統，花火師們將會比拼「煙霧的色彩與線條」。屆時大家可以由日影到夜，記得帶定充電器出發！

大曲之花火

地址：秋田県大仙市大曲「大曲の花火」公園

交通：從 JR 大曲站步行前往約需25分鐘

活動日期：2026年8月29日

活動時間：下午5時10分至6時 (日花火)、晚上7時至9時30分 (夜花火)



日本花火大會2026｜【5】土浦全國花火競技大會

土浦全國花火競技大會是最後一個日本三大花火大會，雖然是在秋季舉行，但都是深受旅客及日本人歡迎的花火大會。土浦煙花大會集結了眾多技藝精湛的煙花師，競技分為「（煙花齊射連發）スターマイン部門」、「10號玉部門」和「創造花火部門」。在大會中，煙花師們運用極致的技術，帶來不同的煙花表演，讓到來的觀眾大飽眼福！

土浦全國花火競技大會

地址：茨城縣土浦市櫻川畔（學園大橋下流附近）

交通：從JR土浦站西口步行至會場需30分鐘

活動日期：2026年11月7日

活動時間：下午5時30分至8時

*（若天氣不佳會改為2026年11月14日舉行）



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要在人山人海中獲得一個舒適的觀賞體驗，並確保一切順利，事前的準備和對當地習俗的了解是非常重要！《香港01》好食玩飛記者，為大家整理了前往花火大會前必須知道的5項重要注意事項，讓大家輕鬆掌握觀賞花火的攻略！

花火大會注意事項｜【1】小心中暑

花火大會大多數都會在偏遠的郊外舉行，所以不少人也會提早到場等候，但夏季天氣炎熱，要在戶外長時間曝曬等候要小心中暑！出發前最好準備手提風扇、冰巾、冰感噴霧等一些可以極速降溫的物品；同時亦可準備可以補充電解質的飲品。

花火大會注意事項｜【2】岀發前留意活動狀況

日本的夏季經常遇上惡劣天氣變化，例如颱風、降雨等情況，降雨持續將讓花火活動無法如期進行，所以岀發前必須留意各花火大會的官網及最新天氣預報，以免「食白果」！

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花火大會注意事項｜【3】盡早抵達並佔位

人潮洶湧是花火大會的常態，建議至少提早2小時抵達收費會場；或已收藏的免費觀賞地點，一來能在良好的視野下佔到好位置；二來會場開始前和結束後大機率會封路，很難叫車！

此外，如果大家並非在收費會場觀賞，建議岀發前攜帶野餐墊或防水布或摺椅，避免站到疲憊！同時注意不要佔用公共通道或妨礙他人～

花火大會注意事項｜【4】攜帶防蚊用品

花火大會多在夏季的夜晚舉行，周邊多為水邊或草地，蚊蟲較多，因此建議大家攜帶防蚊液或貼片！

花火大會注意事項｜【5】注意財物安全

當大家佔位後，務必留人看守，避免「扒手」！

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