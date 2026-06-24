燃油附加費｜國泰7月下調減$200！2日航再調高？7航空新收費+日期
航空公司燃油附加費｜不少航空公司調整燃油附加費，不過，國泰日前（23日）宣布，7月1日起下調燃油附加費。準備去旅行的朋友就要留意啦！《香港01》「好食玩飛」整合7大港人常坐的航空公司燃油附加費詳情，即看內文！
航空公司燃油附加費【1】國泰航空
國泰航空宣布將於2026年7月1日起，調整客運燃油附加費，具體費用如下：
目的地
原收費
新收費
短途（其他航班）
HKD339
HKD290
中途（往來香港及南亞次大陸）
HKD633
HKD541
長途（往來香港及西南太平洋、北美、歐洲、中東和非洲）
HKD1,362
HKD1,164
航空公司燃油附加費【2】香港快運
香港快運自2026年5月16日起調整部分航線的客運燃油附加費後，至今未有再次上調相關收費。現時具體燃油附加費如下：
出發地
燃油附加費收費額（每一航段）
收費
香港
香港和其他地區之間的航段
香港和中國內地之間的航段
HKD339
HKD165
日本
日本和香港之間的航段
JPY11,200
南韓
南韓和香港之間的航段
KRW84,400
中國內地
中國內地和香港之間的航段
CNY135
台灣
台灣和香港之間的航段
TWD1,370
泰國
泰國和香港之間的航段
THB1,400
越南
越南和香港之間的航段
USD43.3
菲律賓
菲律賓和香港之間的航段
PHP1,390
馬來西亞
馬來西亞和香港之間的航段
MYR180
航空公司燃油附加費【3】香港航空
香港航空將調整2026年6月1日起簽發或重新簽發機票的相關收費。燃油附加費將會以每航段計算，詳細收費如下：
由香港特別行政區始發往以下國家／地區的航班
新收費
中國大陸
HKD190
汶萊、印尼、日本、韓國、泰國、越南、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞
HKD339
北馬裡亞納群島
HKD339
馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾
HKD725
西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸
HKD1,362
由以下國家／地區前往香港特別行政區的航班
新收費
中國大陸
CNY150
日本
JPY14,000
韓國
KRW85,100
台灣
USD43.3
汶萊、印尼、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞、泰國
USD43.3
越南
HKD339
北馬裡亞納群島
HKD339
馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾
HKD725
西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸
HKD1,362
航空公司燃油附加費【4】大灣區航空
大灣區航空將於2026年6月23日起調整客運燃油附加費，具體費用如下：
出發地
燃油附加費（每航段）
原收費
新收費
香港
香港和馬爾代夫之間的航段
HKD541
HKD725
日本
日本和香港之間的航段
JPY6,500
JPY12,000
馬爾代夫
馬爾代夫和香港之間的航段
USD69
USD93
菲律賓
菲律賓和香港之間的航段
PHP386
PHP1,284
印尼、馬來西亞、泰國、越南
泰國、印尼、馬來西亞、越南和香港之間的航段
USD37
USD43
台灣
台灣和香港之間的航段
USD22
USD43
其他
上述未提及的航段
USD37
USD43
航空公司燃油附加費【5】長榮航空
由香港啟程的長榮航空及立榮航空機票客運燃油附加費將於2026年7月1日起作出調整，香港來往台灣的收費由HKD339下調至HKD290。
航段
原收費
新收費
香港—台灣
HKD339
HKD290
台灣/泰國—美國／加拿大／澳洲／歐洲
HKD1,023
HKD874
台灣—中國大陸
USD70
不變
台灣—澳門
USD21.4
不變
台灣—東南亞／東北亞
不適用
不適用
航空公司燃油附加費【6】全日空
全日空將於2026年7月1日至8月31日期間，調整燃油附加費。詳情如下：
航段（從香港出發）
原收費
新收費
香港與日本之間航段
HKD790
HKD918
航空公司燃油附加費【7】日本航空
日本航空將於2026年7月1日至8月31日期間，調整燃油附加費。詳情如下：
航段（從香港出發）
原收費
新收費
香港與日本之間航段
US$79（約HKD619）
US$98（約HKD768）
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