燃油附加費｜國泰7月下調減$200！2日航再調高？7航空新收費+日期

撰文：陳映蓉 蘇翰林
出版：更新：

航空公司燃油附加費｜不少航空公司調整燃油附加費，不過，國泰日前（23日）宣布，7月1日起下調燃油附加費。準備去旅行的朋友就要留意啦！《香港01》「好食玩飛」整合7大港人常坐的航空公司燃油附加費詳情，即看內文！

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航空公司燃油附加費【1】國泰航空

國泰航空（資料圖片）

國泰航空宣布將於2026年7月1日起，調整客運燃油附加費，具體費用如下：

國泰航空客運燃油附加費

目的地

原收費

新收費

短途（其他航班）

HKD339

HKD290

中途（往來香港及南亞次大陸）

HKD633

HKD541

長途（往來香港及西南太平洋、北美、歐洲、中東和非洲）

HKD1,362

HKD1,164

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航空公司燃油附加費【2】香港快運

香港快運（官方圖片）

香港快運自2026年5月16日起調整部分航線的客運燃油附加費後，至今未有再次上調相關收費。現時具體燃油附加費如下：

香港快運客運燃油附加費

出發地

燃油附加費收費額（每一航段）

收費

香港

香港和其他地區之間的航段

香港和中國內地之間的航段

HKD339

HKD165

日本

日本和香港之間的航段

JPY11,200

南韓

南韓和香港之間的航段

KRW84,400

中國內地

中國內地和香港之間的航段

CNY135

台灣

台灣和香港之間的航段

TWD1,370

泰國

泰國和香港之間的航段

THB1,400

越南

越南和香港之間的航段

USD43.3

菲律賓

菲律賓和香港之間的航段

PHP1,390

馬來西亞

馬來西亞和香港之間的航段

MYR180

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航空公司燃油附加費【3】香港航空

香港航空（資料圖片）

香港航空將調整2026年6月1日起簽發或重新簽發機票的相關收費。燃油附加費將會以每航段計算，詳細收費如下：

香港航空客運燃油附加費

由香港特別行政區始發往以下國家／地區的航班

新收費

中國大陸

HKD190

汶萊、印尼、日本、韓國、泰國、越南、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞

HKD339

北馬裡亞納群島

HKD339

馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾

HKD725

西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸

HKD1,362

香港航空客運燃油附加費

由以下國家／地區前往香港特別行政區的航班

新收費

中國大陸

CNY150

日本

JPY14,000

韓國

KRW85,100

台灣

USD43.3

汶萊、印尼、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞、泰國

USD43.3

越南

HKD339

北馬裡亞納群島

HKD339

馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾

HKD725

西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸

HKD1,362

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航空公司燃油附加費【4】大灣區航空

大灣區航空（資料圖片）

大灣區航空將於2026年6月23日起調整客運燃油附加費，具體費用如下：

香港快運客運燃油附加費

出發地

燃油附加費（每航段）

原收費

新收費

香港

香港和馬爾代夫之間的航段

HKD541

HKD725

日本

日本和香港之間的航段

JPY6,500

JPY12,000

馬爾代夫

馬爾代夫和香港之間的航段

USD69

USD93

菲律賓

菲律賓和香港之間的航段

PHP386

PHP1,284

印尼、馬來西亞、泰國、越南

泰國、印尼、馬來西亞、越南和香港之間的航段

USD37

USD43

台灣

台灣和香港之間的航段

USD22

USD43

其他

上述未提及的航段

USD37

USD43

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航空公司燃油附加費【5】長榮航空

由香港啟程的長榮航空及立榮航空機票客運燃油附加費將於2026年7月1日起作出調整，香港來往台灣的收費由HKD339下調至HKD290。

長榮航空燃油附加費

航段

原收費

新收費

香港—台灣

HKD339

HKD290

台灣/泰國—美國／加拿大／澳洲／歐洲

HKD1,023

HKD874

台灣—中國大陸

USD70

不變

台灣—澳門

USD21.4

不變

台灣—東南亞／東北亞

不適用

不適用

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航空公司燃油附加費【6】全日空

全日空將於2026年7月1日至8月31日期間，調整燃油附加費。詳情如下：

航段（從香港出發）

原收費

新收費

香港與日本之間航段

HKD790

HKD918

航空公司燃油附加費【7】日本航空

日本航空將於2026年7月1日至8月31日期間，調整燃油附加費。詳情如下：

航段（從香港出發）

原收費

新收費

香港與日本之間航段

US$79（約HKD619）

US$98（約HKD768）

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