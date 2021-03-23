撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-23 17:22

最近群花盛開，要數最熱門的，一定有2種紫藤！《香港01》旅遊頻道記者推介8個賞花好去處，讓大家一文看清可以在哪裡追影紫色靚花，包括紫藤花、紫花錫葉藤和紫睡蓮。

踏入春夏季，又是以下三種紫色花卉的花期開始：紫藤花、紫花錫葉藤和紫睡蓮。👇👇👇按圖看3款紫花👇👇👇

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賞花必去8個地方

這些紫花季節限定，花期不一，以下會介紹各自的開花月份及可以觀賞的地點推介。紫藤花近期大熱位置在深井清快塘，不過要需要行山登上，其實另有2個市區位置更方便易去，落車步行數分鐘便到！👇👇👇全港最大睡蓮池在哪？按圖看推介賞花地點及交通資料👇👇👇

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🚤同場加映1：避開人潮去郊遊🚤

香港還有很多隱世郊遊好去處，例如以下推介的外島，自行租艇、租水上的士便可到達👇👇👇按圖看景色有多美👇👇👇

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🍱同場加映2：Donki小食排行榜🍱

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DonDonDonki）日式小食多籮籮，哪款才是最受歡迎？👇👇👇按圖看港人票選至愛小食👇👇👇

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