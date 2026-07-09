香港去深圳口岸巴士4大優惠｜市區直達深圳灣／蓮塘！直通巴$25起

深圳直通巴士優惠｜香港去深圳口岸巴士有什麼優惠？不少港人都會坐直通巴士、城巴或九巴等交通工具，由香港往返深圳各大口岸。《香港01》「好食玩飛」為大家整理香港去深圳各大口岸的巴士交通優惠詳情，包括深圳灣、蓮塘口岸等，當中跨境巴士指定路線最平只需$25，詳情即睇下文。



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深圳口岸直通巴有什麼優惠？

深圳直通巴士優惠【1】永東巴士──$40起東涌直達深圳灣／每日45班車／連通廣州中山等12大城市

永東巴士現已加密東涌直達深圳灣的路線，設於東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店的站點，每日提供多達45個來回班次。即日起，單程優惠只需$45（原價$60），來回車票更低至$80（原價$120），即每程$40！

東涌出發服務時間為早上8時至晚上8時，當中上午時段及深圳灣回程（至晚上9時30分前）均維持半小時一班，北上行程更具彈性。除了深圳灣，該站點每日亦設專車直達廣州、中山、佛山及順德等12個大灣區熱門城市。

上落客點位於東涌怡東路9號酒店正門，乘客可直接於福朋喜來登酒店大堂售票處買飛，或出發前上網預先購票，省卻排隊時間。

永東巴士──$40起東涌直達深圳灣／每日45班車／連通廣州中山等12大城市（永東旅行社）

深圳直通巴士優惠【2】永東集團──葵芳／荃灣往返蓮塘口岸單程$25

永東巴士推出票價優惠，由葵芳／荃灣往返蓮塘口岸，單程只需$25（零售價$40），班次每半小時一班。葵芳站點設於新都會廣場，每日早上8時20分至晚上7時20分發車；荃灣站點則在如心廣場，每日早上時30分至晚上7時30分發車。優惠期由即日至另行通知。

深圳直通巴士優惠【3】城巴──由尖沙咀去深圳灣口岸最平$17.7

現時由市區前往深圳灣口岸，乘坐指定城巴巴士可享「第二程免費」優惠。車費低至$17.7就可由市區轉乘B3X號線前往深圳灣口岸！

由油尖旺、美孚出發：

首程乘坐50號線，可於新墟街市或紅橋免費轉乘B3X，全程只需$17.7。

由銅鑼灣、灣仔、中環、上環出發：

首程乘坐962X，可於屯門官立中學下車，步行往屯門市中心免費轉乘B3X，全程只需$24.2。

＊優惠只適用於使用八達通或電子支付工具之乘客

乘坐指定城巴巴士可享「第二程免費」優惠。（681busterminal）

深圳直通巴士優惠【4】九巴──往返蓮塘口岸／兩程必有一程免費／最高5折

九巴B9專線設有「兩程必有一程免費」的轉乘優惠，乘客以同一八達通或電子支付方式，由市區乘搭指定九巴路線，於屯門站或元朗形點轉乘路線B9來往香園圍口岸（蓮塘口岸），較低車資的車程將可獲減免，總車資優惠最高可達5折！優惠期由即日至另行通知。

「兩程必有一程免費」轉乘優惠組合。（九巴截圖）

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