昆明旅遊攻略｜景點美食12推介！石林+滇池+野菌火鍋+高原雪花牛

昆明旅遊攻略｜昆明景點｜四季如春的昆明向來是港人熱門旅遊地，既有億年喀斯特奇觀、高原湖景日落，亦有濃厚少數民族風情與九百年老街煙火氣。《香港01》好食玩飛記者整理了一份適合懶人出行的旅遊包攻略，精選6大必打卡景點、人氣餐廳及特色酒店，涵蓋地質奇觀、親子玩樂、人文打卡、高端滇菜、異域滋味，附上詳細地址、交通、開放時間與消費參考，第一次去昆明照著玩就夠！



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昆明景點推介

昆明景點推介【1】石林風景區 天下第一奇觀 / 億年喀斯特石海

石林風景區是世界自然遺產、國家5A級景區，2.7億年而成的喀斯特地貌「石頭森林」。大石林雄偉壯觀、小石林非常秀美，經典阿詩瑪石峰非常壯觀雄偉，彝族風情濃厚，火把節期間更有熱鬧慶典，是雲南地質奇觀代表作。

地址：雲南省昆明市石林彝族自治縣瑞林路6號（石林大道）

交通：昆明東部客運站搭旅遊直通車（首班07:20、末班16:30,約30分鐘,30元/ 人）

開放時間：全年 07:30-18:00（18:00 停止入園）

費用：

成人票¥130｜優惠票¥65（6-18 歲未成年人、全日制學生)

＊6歲以下或1.2米以下兒童、70歲以上長者、殘疾人、現役軍人等免費（憑證）

景區電瓶車¥25



昆明景點推介【2】滇池 高原明珠最大淡水湖／紅嘴鷗天堂

滇池是雲南最大淡水湖，號稱「五百里滇池」，有「高原明珠」的美稱。湖岸邊漫步、騎行都適合打卡或者搭船遊湖；每年11月 - 次年3月，有數萬紅嘴鷗飛來越冬，海埂大壩是與海鷗互動的最佳位置，日落的時候湖景絕美，千萬不要錯過，與西山睡美人山相呼應。

地址：昆明市西山區滇池路1318號

交通：地鐵5號線海埂大壩站/迎海路站步行即達｜巴士24 路/44路/73路/94路至海埂公園/海埂大壩站

開放時間：全年全天開放（沿岸公共區域）

費用：免費（海埂大壩、環湖路等公共區域）｜海埂公園¥10、遊船/索道¥30-60



昆明景點推介【3】雲南民族村 一日玩盡25族／竹樓／土掌房／歌舞表演

雲南民族村是滇池畔的民族文化主題園，高度還原雲南25個少數民族傳統村寨，白族三坊一照壁、傣族竹樓、彝族土掌房等建築各有特色。每日有民族歌舞表演，定期舉辦潑水節、火把節等節慶活動，可體驗扎染、三道茶等民俗，夜場燈光秀與篝火晚會氣氛超讚。

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地址：昆明市西山區滇池路1310號（近滇池）

交通：地鐵5號線滇池衛城站B口步行1分鐘到正門｜巴士24路/44路/73路/94路/135路至雲南民族村站

開放時間：日場09:00-18:00（16:30停止入場）｜夜場17:30-22:00（周五、周六至 22:10，20:00停止入場）

費用：日場成人票¥90｜夜場票¥50｜優惠票¥45（學生、60-70 歲長者）｜免票：1.2米以下兒童、70歲以上長者、現役軍人等（憑證）



昆明景點推介【4】西山風景名勝區 睡美人山 / 古寺／俯瞰滇池全景

滇池西岸的睡美人山是國家級景區，山林茂密、古寺眾多。核心景點龍門石窟是雲南最大道教石窟，在峭壁之上，登上可直接觀看五百里滇池全景；另有華亭寺、太華寺、聶耳墓等景點，徒步或乘索道上山，風景層次豐富。

地址：昆明市西山區西山公路

交通：地鐵3號線西山公園站A口轉景區直通車（¥10/單程｜巴士6路/附6路/51路至高峣站步行至景區入口

開放時間：龍門景區周一至周五08:30-17:00，周六至周日08:30-17:30

費用：龍門景區 ¥30｜環保大巴 ¥12.5；觀光車¥10｜半價（學生）｜免票（1.2米以下兒童、70歲以上長者）



昆明景點推介【5】雲南野生動物園 長頸鹿、獅子、大熊貓 / 近距離接觸萌獸

雲南首個野生動物主題4A景區，佔地2800畝，依山而建、半野生放養模式。可見大熊貓、長頸鹿、獅子、老虎、紅熊猫等珍稀動物，非洲部落、天鵝湖、獅虎山等區域特色鮮明，適合親子同遊，互動餵食體驗豐富。

地址：昆明市盤龍區灃源路清水木華小區東側

交通：地鐵2號線北部汽車站轉150路巴士｜巴士235路/241路/249路直達景區門口｜自駕導航雲南野生動物園停車場充足（¥15/天）

開放時間：全年09:00-18:00（16:30停止入園）

費用：成人票¥100｜優惠票¥70（1.2-1.4米兒童、學生、60-69歲長者）｜免票（1.2米以下兒童、70歲以上長者、軍人、殘疾人等）

電瓶車¥60/人（園區16公里)



昆明景點推介【6】昆明老街 九百年古城肌理 / 老昆明煙火氣／紙片樓打卡

昆明老街是昆明唯一保留明清至民國風貌的歷史街區，距今近900年，涵蓋光華街、錢王街、文明街、甬道街等。青石板路、百年老宅、福林堂老藥鋪、聶耳故居、酒杯樓（對月樓），文藝小店、特色美食、古玩文玩齊全，是老昆明靈魂所在，日夜氛圍各有風味。

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地址：昆明市五華區正義路西側

交通：地鐵3/5號線五一路站C/E口｜巴士1路/54路/68路至正義路站步行約3分鐘

開放時間：商舖10:00-21:30；夜市至 23:00

聶耳故居（周二至周日09:00-16:30）



昆明餐廳推介

昆明餐廳推介【1】翠府 連續8年黑珍珠餐廳／雲南野生菌

翠府是昆明連續8年黑珍珠一鑽高端餐廳，坐落翠湖旁民國風獨棟小樓，環境典雅私密，二樓包廂可以見到整個翠湖湖景。用粵式精細技法烹飪雲南野生菌、樹番茄等山珍。招牌雲南樹番茄雪燕獲黑珍珠年度菜品獎，酸甜清新；香茅玻璃乳鴿皮脆肉嫩，香茅香氣濃郁；宣威火腿雞樅菌、香格里拉松茸燉花膠等，將雲南食材與粵菜火候完美融合，是商務宴請、約會首選。

地址：五華區翠湖北路76號

交通：地鐵3號線潘家灣站C口

營業時間：11:00-13:30、17:00-20:30

人均消費：¥390



昆明餐廳推介【2】茴香熙樓（翠湖店）三層歐式復古洋樓／必食宜良現烤小麻鴨

翠湖西門對面的複古風滇菜餐廳，三層歐式復古洋樓，水晶吊燈、雕花地板充滿民國氛圍，二樓露台直望翠湖。連續多年上榜必吃榜，地道滇菜與創新融合菜。宜良現烤小麻鴨皮脆肉嫩，蘸玫瑰醬甜香交織；黑松露汽鍋雞湯鮮味濃郁，雞肉軟嫩；老昆明破酥包酥層分明，糖腿、香菇餡超受歡迎；

地址：五華區翠湖北路100號

交通：地鐵3號線潘家灣站

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:00

人均消費：¥150



昆明餐廳推介【3】阿薩・中東料理（南強街店）土耳其主廚／必吃三角土豆泥酥

阿薩・中東料理是南強街內的正宗中東清真餐廳，阿拉伯式拱形門窗、馬賽克吊燈、花磚地板，濃厚異域風情，適合打卡。主廚為土耳其人，菜品地道融合中國人口味。阿拉伯烤羊排外皮焦香、肉質軟嫩；土耳其牛肉披薩船型餅底鬆軟，芝士滿滿；中東三角土豆泥酥脆綿密，每桌必點；黎巴嫩沙拉酸爽開胃，人均百元即可體驗迪拜風味。

地址：五華區南強街巷17號

交通：地鐵1/2號線南屏街站步行400米

營業時間：10:00-22:00

人均消費：¥100



昆明餐廳推介【4】菌彩野生菌鮮牛肉火鍋 (翠湖店) 翠湖邊 /高原雪花牛肉／招牌菌香餃子

翠湖邊熱門野生菌火鍋專門店，主打野生菌鮮牛肉黃金組合，湯底以土雞、雲南火腿、多種菌菇熬製8小時，冰櫃滿載當日現採野生菌（松茸、牛肝菌、雞樅等），可選拼盤或單點，服務員貼心計時煮製；高原雪花牛肉嫩到入口即化，與菌湯絕配；招牌菌香餃子皮薄餡大、爆汁滿滿；另有蔬菜自助與雲南特色甜品酸奶紫米露、玫瑰木瓜水，雨季菌子最肥美，鮮味滿分。

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地址：五華區翠湖南路4號2樓

交通：巴士100路翠湖南路站｜地鐵3號線五一路站步行700米

營業時間：11:00-21:30

人均消費：¥130



昆明餐廳推介【5】祥雲薈館庭院餐廳（祥雲街店） 全菌宴／汽鍋雞／鐵板蒸臭豆腐

位於市區核心的1930年代滇式庭院老宅，主打地道滇菜，野生菌季節推出全菌宴，油淋雪花牛干巴手工醃製熏烤，香氣獨特；原味汽鍋雞湯清味鮮，雞肉軟爛；鐵板蒸臭豆腐臭香入味；菠蘿飯糯米吸滿果香；摩登粑粑、米漿粑粑等昆明小吃一應俱全，價格親民，適合體驗老昆明風味。

地址：五華區祥雲街43號附2號

交通：地鐵2號線東風廣場站步行500米巴士71路/112路至祥雲街站

營業時間：10:00-22:00

人均消費：¥85



昆明餐廳推介【6】雲味野生菌・鮮切牛肉自助（雲紡店） 任吃野生菌黃牛肉／現點現切

昆明高性價比野生菌牛肉自助餐廳，野生菌種類豐富，新鮮牛肝菌、見手青、雞樅菌、松茸等應有盡有，菌湯鍋底濃郁鮮甜，先煮菌後飲汤再涮菜，鮮味翻倍。鮮切黃牛肉現點現切，肉質嫩彈，牛毛肚、牛百葉、紅燒牛腩全部暢吃；搭配數十種蔬菜、水果、小吃、飲料，全部不限量。雨季必衝，人均不過百吃到扶牆出，親子、朋友聚餐超划算。

地址：西山區老海埂路都昌欣界苑負一層

交通：地鐵1號線昆明站步行巴士24 路/185路至雲紡站

營業時間：10:30-00:00

人均消費：¥80



昆明酒店推介

昆明酒店推介【1】昆明香格里拉酒店（Kunming Shangri-La Hotel）

昆明香格里拉酒店（Kunming Shangri-La Hotel）於2025年底開幕，坐落於城市一環CBD核心繁華地帶，步行可達萬象城。酒店擁有75間客房，房間分布在19至25樓，坐擁無敵城景！房間設計延續「茶商宅邸」風格，配有客廳、景觀浴室及浴缸、咖啡機等設備。酒店同時提供室內游泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

昆明香格里拉酒店（Kunming Shangri-La Hotel）

房價：人均HK$1,132起（豪華閣行政大床房；包早餐）

地址：昆明盤龍區東風東路88號

交通：拓東體育館站步行1分鐘

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昆明酒店推介【2】昆明洲際酒店（InterContinental Hotels KUNMING by IHG）

昆明洲際酒店（InterContinental Hotels KUNMING by IHG）於2013年開幕，坐落於滇池風景區，鄰近雲南民族村和滇池。酒店共有536間客房，房間提供浴缸、落地窗等設施，部分房型亦設有露台或私人溫泉及花園。酒店另提供室內游泳池、健身中心、兒童遊樂場、4間餐廳及酒吧等設施。

昆明洲際酒店（InterContinental Hotels KUNMING by IHG）

房價：人均HK$456起（豪華雙床房）

地址：昆明西山區怡景路5號

交通：迎海路站車程5分鐘

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昆明酒店推介【3】昆明城市中心福朋喜來登酒店（FourPoints by Sheraton Kunming City Centre Hotel）

昆明城市中心福朋喜來登酒店（FourPoints by Sheraton Kunming City Centre Hotel）於2025年開幕，鄰近金馬碧雞坊與南屏步行街，地理位置優越。酒店擁有186間客房，房間空間寬敞、設備齊全，更設有免費迷你吧，部分房型另配備180°或270°城景。酒店同時提供健身室、餐廳、酒吧、免費私人停車場等設施。

昆明城市中心福朋喜來登酒店（FourPoints by Sheraton Kunming City Centre Hotel）

房價：人均HK$304起（高級大床房）

地址：昆明五華區東風西路一號

交通：五一路地鐵站步行4分鐘

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昆明酒店推介【4】昆明君悦酒店（Grand Hyatt Kunming）

昆明君悦酒店（Grand Hyatt Kunming）於2024年8月開幕，坐落於恆隆廣場旁邊，鄰近昆明市博物館、南屏步行街、真慶觀、南強街巷等景點。酒店共有331間客房、套房及親子主題房，房間設有舒適大床、衣帽間、用餐區等設施，十分奢華，酒店更獲得9.7/10的高評分！酒店另設室內游泳池、健身室、桑拿、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

昆明君悦酒店（Grand Hyatt Kunming）

房價：人均HK$704起（君悦客房）

地址：昆明盤龍區崇禮街1號

交通：東風廣場站步行5分鐘

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昆明酒店推介【5】昆明香格里拉JEN酒店（JEN Kunming by Shangri-La）

昆明香格里拉JEN酒店（JEN Kunming by Shangri-La）於2024年5月開業，位於拓東體育館旁邊，鄰近真慶觀、昆明市博物館、沃爾瑪購物廣場等。酒店提供274間客房，採用智能房間控制系統，浴室配備帶燈化妝鏡，非常貼心！酒店亦有Loft套房房型，提供完備的小廚房及浴缸。酒店另設室內游泳池、健身室、餐廳、免費公共停車場等設施。

昆明香格里拉JEN酒店（JEN Kunming by Shangri-La）

房價：人均HK$275起（高級大床房）

地址：昆明盤龍區東風東路88號

交通：拓東體育館站步行2分鐘

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昆明酒店推介【6】昆明滇池諾富特酒店（Novotel Kunming City Center）

昆明滇池諾富特酒店（Novotel Kunming City Center）於2024年2月開幕，位處南亞風情第壹城NEW MALL旁。酒店提供140間客房，擁有65吋大投屏電視、免費迷你吧及寬敞的起居室與浴室，部分房型亦提供智能燈、膠囊咖啡機、獨立客廳、洗衣機等設備。酒店另設高空室內泳池、健身室、兒童遊樂場、洗衣間、2間餐廳等，並設有免費停車場。

昆明滇池諾富特酒店（Novotel Kunming City Center）

房價：人均HK$268起（高級大床房）

地址：昆明西山區滇池路384號

交通：福海站步行2分鐘

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交通方式

交通方式【1】直飛航班

香港國際機場（HKG）直飛昆明長水機場（KMG），每日多班東航等航司，航程約2小時35分鐘。票價約HK$1,000–HK$2,000，淡季促銷可低至HK$800。抵埗後機場快線或巴士直達市區，適合追求效率、假期短的旅客。

交通方式【2】高鐵G908

高鐵G908，香港西九龍站每日11:14開出直達高鐵，當日18:52抵昆明南站，全程7小時 38分鐘。二等座約¥800–¥900（HK$860–HK$970），一地兩檢、座位寬敞、可觀沿途風光。適合時間充裕、想輕鬆過境的旅客。

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