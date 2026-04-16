雲南每10人就有1個旅居客　滇式慢生活何以成550萬人之選？

2025年，550多萬人赴雲南旅居，同比增長41.4%。這意味着，在雲南每10個人裏就有1位旅居客。雲南旅居為何吸引人？從旅遊經濟轉向生活經濟，雲南旅居靠甚麼實現價值躍遷？



雲南旅居理由多 文化體驗價更高

目前，雲南旅居人群主要包括：中老年「候鳥族」、親子家庭、數字遊民及創業者等。從短期過冬、長期小住到嘗試創業，他們跳出遊客的視角，放慢腳步享受生活。

雲南旅居備受青睞，得益於四季宜人的氣候、優越的自然環境、較低的生活成本與舒緩的生活節奏，以及豐富的民族文化。對旅居者而言，融入當地生活，深度體驗文化，參與節慶、結識當地人，是首選雲南的關鍵原因。

雲南地處中國西南邊陲，多個州（市）與緬甸、老撾、越南接壤，擁有25個世居少數民族，是全國之最。傣族、哈尼族、白族、納西族、佤族等15個少數民族，更是雲南省特有。多民族文化，造就了獨特的飲食、習俗和藝術，全年舉辦逾700個節慶活動，讓雲南成為非遺最豐富的地方。

從扎染到各種手作工坊，雲南旅居不只看風景，更把少數民族非遺技藝學進日常生活。（網上圖片/當代中國授權使用）

多元文化共生，既是旅居者心之向往，也為雲南發展注入新活力。在大理，长期旅居的人數已突破60萬，據不完全統計，當中藝術家約佔五分之一。以中和村為例，這個在大理古城附近的白族村落，就有400多名藝術家長期居住，從事繪畫、陶瓷、漆器、音樂、影視等創作。

雲南旅居創業新風口 激活發展潛能

來自四川成都的鄧虎藏，是最早進駐中和村的旅居者之一。2012年他來大理旅遊，發現這裏仍有許多民間手工藝在使用，手藝人在傳承，於是拍攝了10多部相關紀錄片，學藝後開設金繕工作室，開辦體驗課程，發起「我在大理修古瓷」項目，連結當地社群，推廣美育，希望更多人走近並喜歡傳統文化。

雲南旅居族在普洱老爪箐村露營，喝咖啡聊天，享受滇式慢生活。（網上圖片/當代中國授權使用）

以紫陶聞名的建水縣，同樣匯聚了一批「新陶人」。來自江西景德鎮的蔡細林，10餘年前遊玩時看中紫陶產業潛力，便帶動全家40多人來到建水創業，近年又跨界投資民宿、酒店，計劃再拓展餐飲、健康等領域。

數據顯示，2025年建水紫陶產業值超過100億元（人民幣，下同），帶動上下游從業者8萬餘人。「新陶人」與傳統技藝碰撞，催生出紫陶汽鍋、文創擺件、窗花陶片等200餘種陶創產品。

從「遊」到「居」、由「居」而「創」，雲南旅居經濟正從旅遊消費向生活消費延伸。據統計，2025年雲南旅居總花費697.05億元，同比增長54.2%，增速明顯高於人數增長，說明人均停留時間和消費水平都在提升。與此同時，旅居者帶來的新理念和資源，同本地文化深度融合，促進產業煥新，創業也漸成旅居新趨勢，貢獻更多經濟價值。

麗江古城的元宵花燈巡遊，非常熱鬧。節慶是許多雲南旅居者體驗在地文化的方式。（網上圖片/當代中國授權使用）

雲南旅居產業化 有甚麼頂層規劃？

這些深刻的轉變，背後有甚麼原因？當然離不開政策支持和規劃落地。

2026年2月，《「旅居雲南」發展專項規劃（2025-2030 年）》（下簡稱：《規劃》）正式发布，推動雲南旅居從「熱點現象」走向「規劃產業」，明確發展路線圖和標準體系。

根據《規劃》，雲南旅居將以「兩軸三帶六區」全域發展。具體而言，「兩軸」是指依託中老鐵路、渝昆高鐵、滬昆高鐵等交通網絡，主要旅遊旅居客源市場協作，形成南北互補、東西聯動的雙軸向發展；建設金沙江避寒避暑旅居帶、瀾滄江生態旅居帶、沿邊幸福旅居帶；打造滇中、滇西南、滇西北、滇西、滇東南、滇東六大旅居聚集區。

秋天的騰沖銀杏村被金黃樹海包圍，是適合長住康樂的雲南旅居小鎮。（網上圖片）

為豐富旅居產品體系，雲南聚焦五大融合方向：旅居+休閒度假、旅居+文化體驗、旅居+醫康養、旅居+體育、旅居+創新創業，特設首批26個「旅居雲南」高質量發展試點。其中，昆明市嵩明縣東村、曲靖市羅平縣雲上花鄉等，將花燈戲、扎染技藝等非遺元素植入旅居服務。玉溪市澄江市馬房村、紅河州建水縣碗窯村等，搭建專業化「旅創」平台。

相應地，建水縣已精準出台一系列措施，推出「紫陶貸」等金融產品，搭建電商創業孵化基地、選品中心，攜手中國美術學院、景德鎮陶瓷大學、紅河學院等10餘間院校，共建實訓基地，推行紫陶作品登記「零跑腿」「零收費」，保護陶藝人創作成果，讓旅居創業者發展有保障。

如今，「旅居雲南」品牌成功打響。這一成效，源於2024年《加快推進旅居雲南建設三年行動》方案實施，為產業發展奠定基礎。當中提出雲南將分批建設3,000個旅居村，瞄準3.6億「銀髮族」旅居需求，推出康養、醫養等特色產品。

在政策帶動下，目前全省從事旅居業務的自然村已達824個，較2024年增長15倍。作為試點，昭通市水富市邵女坪、保山市騰沖市銀杏村等，也依託本地自然资源，積極推進「旅居+醫康養」融合發展。

從旅遊經濟到生活經濟，雲南旅居正在全新轉型。過客變居民，消費變共生，人們在日常中守護文化，讓風景不只可觀賞，更成為可扎根、可經營、可傳承的生活。

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