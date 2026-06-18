旅遊注意｜搭飛機遇亂流別怕！專家教3招應對　選近機翼/機首座位

搭飛機旅遊途中難免會遇到亂流，機身不穩和晃動容易使人不安或害怕，且根據英國雷丁大學2023年的研究，即使沒有雲層也可能發生的「晴空亂流」在全球各地發生的案例都有所增加，未來航程顛簸的機率可能更高。



根據《紐約郵報》報導，有3個遇到亂流時可以減少傷害的方法，包括繫好安全帶、選擇靠近機翼或機首的座位、以及果凍式翻滾。

3方法應對飛機亂流

搭飛機遇到亂流怎麼辦？（01製圖）

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1. 繫好安全帶

航空公司在每段航程都會不斷提醒旅客務必繫好安全帶，其實這就是在飛機上追求安全最基本的作法，有飛航專家指出，大多數因亂流造成的傷害都與不繫好安全帶有關，安全帶能避免乘客被甩出座位、受到撞擊。

繫好安全帶雖然保障一定安全，但仍無法完全消除飛機遭遇亂流時的其他危險，尤其航空專家並不贊成立法強制要求乘客在整個飛行過程中都繫上安全帶，也有機師指出，如果在不需要繫安全帶、氣流平穩的情況下仍然亮著安全帶指示燈，反而容易讓乘客忽略，因此解決辦法並非制定法律規定乘客全程繫上安全帶，而是持續進行安全宣導。

2. 選擇靠近機翼或機首的座位

雖然大部分的亂流並不會導致危險，但常有乘客因亂流感到噁心、恐慌，若你曾有類似反應，可選擇較靠近機翼、機首的座位，專家指出機翼更靠近飛機的重心，因此坐在機翼附近時感覺亂流，會比坐在機尾附近還要小。

3. 果凍式翻滾

有空服員建議，遇到亂流顛簸時，可透過「像果凍一樣翻滾」來減輕不適感，也就是想像自己像果凍一樣，在座位上扭動，或與飛機的晃動同步移動，可以減輕肌肉緊張，並將飛機撞擊空氣時的衝擊力降至最低。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：搭飛機選哪個位子最安全？專家曝黃金選位技巧「遇到亂流安穩不晃」，千萬別坐這1區】