旅遊心得｜登機時被航空公司降艙位　專家教5招避免和最大化補償

你是否曾遇到過買了高等艙位的機票，準備享受一段舒適的飛行，卻在登機時被告知座位遭到「降等」？其實這種情況發生的頻率比想像中更高。根據《CNN》報導，旅遊消費權益平台AirAdvisor的執行長安東·拉岑科（Anton Radchenko）就曾連續兩次被強制降等，但他沒有自認倒楣，反而憑藉對規定的瞭解，成功向航空公司爭取到數千美元的現金退款。



拉岑科曾在2023年遭遇兩次降等，一次是搭乘達美航空（Delta Air Lines）從紐約（New York）飛法蘭克福（Frankfurt am Main）時，從豪華經濟艙被降至經濟艙；另一次是搭乘英國航空（British Airways）從倫敦（London）飛洛杉磯（Los Angeles）時。他以自身經驗提醒所有旅客，遇到機票被降等時，千萬別默默承受，因為根據各國法規，你絕對有權利要求補償。

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航班超賣、臨時換機型 揭密強制降等的常見原因

拉岑科解釋，乘客被強制降等的原因有很多，其中最常見的是「班機超賣」。航空公司為了確保航班滿座以最大化收益，常會出售超過實際座位數量的機票，一旦所有乘客都準時報到，就必須有人被迫降到較低艙等。

此外，臨時更換較小型飛機也是常見原因，因為新機型的高等艙位數量可能較少，導致部分乘客被調動。有時，為了確保組員在長途飛行中有足夠休息，機組人員休息需求也可能導致高等艙位被保留給員工使用。無論原因為何，當你滿心期待的「躺平座位」和高級餐飲泡湯時，了解自身權益是爭取補償的第一步。

掌握兩大關鍵：立即蒐證、堅持要求現金退款

拉岑科強調，一旦在機場櫃檯或登機口被告知降等，旅客必須立即採取行動。

1. 留下所有證據

要求航空公司提供降等的書面說明，並拍下新座位的照片、保留舊登機證，以及存下與航空公司溝通的所有紀錄。這些都是後續申請退款的重要依據。

2. 堅持要求現金退款

拉岑科透露，航空公司通常傾向用飛行點數或代金券來打發旅客，但根據美國交通部（DOT）等規定，乘客有權獲得原艙等與實際搭乘艙等的票價差額現金退費。他就是堅持依美國規定要求現金，最終拿回了達美航班的1,000美元退款。

避免被降等並最大化補償 專家傳授三大自保心法

雖然降等難以完全避免，但拉岑科提供幾項建議，幫助旅客自保並在事發時爭取最大權益：

1. 盡早報到

提早訂票並儘速辦理登機手續，能增加系統分配座位時的優先權，降低被挑中降等的機率。此外，長期累積單一航空公司的會員等級，成為常客，也是一種變相的保障。

2. 主動且迅速申訴

航空公司在航班起飛前後72小時是做出營運決策的關鍵時段，旅客必須把握時間，盡快提交申請。許多大型航空（如達美）設有線上表格，應立即填寫。

3. 說明降等造成的具體影響

申訴時應具體說明降等如何影響你的健康或行程。例如，若因關節炎等身體狀況需躺平座位，被降到經濟艙影響了身體健康，便能提高索償的成功率和補償額度。

拉岑科提醒，航空公司不會主動還錢，但只要旅客「懂規則、不妥協，並保持禮貌但堅定」，多數情況下都能成功捍衛自己的權益。下次出國，請務必保留證明，別讓自己的權益睡著了。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：花大錢買商務艙，卻被航空公司降等！專家傳授5招自保，成功討回3萬元現金】