旅遊心得｜前開行李箱到底好不好用？過來人揭2大優點：省空間

隨著旅遊熱潮回歸，行李箱的款式也成為大家討論的焦點。近年來，上掀式（或前開式）行李箱因其獨特的開蓋方式廣受歡迎。有網友在論壇Threads上發文，表達了對上掀式設計的好奇，雖然認同其不佔空間的優點，但也擔憂取放底部物品的便利性，以及動輒上萬元（台幣，下同）的價格是否值得。



這番討論迅速引發了大量網友分享使用經驗。

上掀式行李箱的兩大壓倒性優點：不佔空間、優雅整理

多數網友在使用過上掀式行李箱後，皆給予極高評價，並強調其對旅遊舒適度的提升。

網友普遍認為，上掀式最大的優點是超級省空間。尤其是在小房間（如日本商務旅館）內整理行李時，能優雅地打包，不會像對開式那樣需要佔用大面積地板。

許多使用者直言：

「真的回不去對開式了」



認為對開式每次打開都超費力，上掀式則：

「輕鬆優雅很多」

「真的很推薦上開式，再搭配衣物整理袋，可以在小房間內整理行李也不會大弄亂」

「發明上掀式行李箱的人值得拿諾貝爾獎！！！！超好用！！！」



網友建議，搭配衣物整理袋或行李袋分裝，可以完美解決拿取底部物品不便的問題。

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潛在的兩大實用缺點：重量與尺寸限制

儘管優點突出，部分網友也提出了上掀式行李箱在實際使用中可能遇到的缺點：

有網友提醒，上掀式的設計結構（門片）會增加箱子的總重量，可能導致箱子比對開式重1公斤以上。這對於經常搭乘限重15公斤等嚴格限制航班的旅客來說，是一大考量。

另一個缺點是「厚度太厚」。這可能影響到行李箱在日本等地的寄放櫃，是否能順利放進去會很看運氣。

上掀式設計價值與「復古回歸」趨勢

整體而言，多數網友認為上掀式行李箱的實用性遠超其缺點，尤其適合經常入住空間較小旅館的旅客。對於事主擔憂的萬元價格，也有網友指出，其實3、4000元就能買到很好用的上掀式行李箱。

有趣的是，有網友提到，這種上掀／前開的設計其實是最傳統的行李箱款式，現在的流行只是「人類終究是要走回復古」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：上掀式行李箱到底好不好用？過來人曝2大壓倒性優點：去日本玩輕鬆很多，用過回不去】