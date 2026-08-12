新皇崗口岸交通攻略｜葵青/啟德/屯門　巴士、小巴路線收費一文看

新皇崗口岸交通｜新皇崗口岸｜備受矚目的新皇崗口岸啟用在即！香港運輸署於昨日（11日）公布共7條直達口岸專營巴士路線，分別由九巴、城巴及新大嶼山巴士中標營辦，涵蓋葵芳、天水圍、馬鞍山、小西灣、啟德及屯門等地區，其中元朗、天水圍去口岸車資僅需$10.5！另外，部分路線更提供全日24小時服務，由大欖隧道出發最快20分鐘到達！想知更多新皇崗口岸交通資訊？即看下文！



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新皇崗口岸交通｜有甚麼交通工具可以去新皇崗口岸？

運輸署於公布共7條直達新皇崗口岸的專營巴士路線，全新路線將於新皇崗口岸啟用後即時投入服務，包括：

4條巴士全新路線將於新皇崗口岸啟用後即時投入服務。（小紅書@mg芒果）

巴士路線【1】九巴B10 葵青/大欖轉乘專線

由新皇崗口岸往返葵芳葵翠邨，途經葵芳、青衣及大欖隧道轉車站。（車資$12.1）供全日服務（06:00至24:00），全程行車時間預計約45分鐘，由大欖隧道轉車站往新皇崗口岸就只需約20分鐘。

由九巴營辦的大欖轉乘專線往新皇崗口岸就只需約20分鐘。（周令知攝）

巴士路線【2】九巴B11天富往返新皇崗口岸路線

由新皇崗口岸往返天富巴士總站，途經新田公共運輸交匯處、元朗市中心、天水圍。（車資$10.5）。

巴士路線【3】嶼巴B12 烏溪沙往返新皇崗口岸路線

由新皇崗口岸往返烏溪沙站公共運輸交匯處，途經新田公共運輸交匯處、大埔廣福巴士轉車站、科學園、馬鞍山。（車資$21）

巴士路線【4】城巴B13小西灣(藍灣半島)往返新皇崗口岸路線

由新皇崗口岸往返小西灣，途經新田公共運輸交匯處、大欖隧道轉車站、西區海底隧道轉車站、北角、西灣河、柴灣。（車資$27.6）

巴士路線【5】城巴B14啟德體育園專線

由新皇崗口岸往返啟德世運道，途經啟德體育園、大欖隧道轉車站；服務初期只提供每日上、下午繁忙時段服務。（車資$20.8）

巴士路線【6】城巴B15屯門/洪水橋周末專線

由新皇崗口岸往返青山灣，途經洪水橋、屯門市中心、屯門站、屯門南，只於星期六、日及公眾假期提供日間服務。（車資$15.5）

運輸署亦延伸1條現有的公共交通網絡直達新口岸：

通宵巴士路線【1】九巴NB73沙田/上水通宵線

由新皇崗口岸往返沙田巿中心，途經新田公共運輸交匯處、上水站、大埔廣福道、沙田巿中心。（車資$22.6）

九巴NB73由新皇崗口岸往返沙田巿中心。（運輸署官網截圖）

新皇崗口岸交通｜6條延伸至新口岸綠色專線小巴

現時6條以新田公共運輸交匯處或落馬洲為終點的小巴線，將直接延伸至新皇崗口岸。

日間服務小巴

【1】44B：屯門站↔新皇崗口岸，途徑良景邨、屯門醫院，車資$15.7。

【2】44B1：屯門碼頭↔新皇崗口岸，途徑屯門市中心、紅橋，車資$15.7。

【3】78：八鄉路↔途徑大欖隧道轉車站、港鐵錦上路站，車資$9.7。

現時6條小巴線將直接延伸至新皇崗口岸。（資料圖片）

通宵服務小巴

【1】N44B：屯門碼頭↔新皇崗口岸，途徑屯門市中心、良景邨、屯門醫院、屯門站，車資$15.7；凌晨零時至上午6時30分：$21.7。

【2】79S：天水圍↔新皇崗口岸，途徑朗屏站、元朗市中心，車資$14.6。

【3】616S：旺角↔新皇崗口岸，途徑油麻地，車資$28.5。

通宵服務小巴包括N44B、79S、616S。（運輸署官網截圖）

新皇崗口岸｜一地兩檢/跨境短途巴士維持24小時跨境服務

由於新皇崗口岸落實採取一地兩檢通關模式，市民未來過關時，不再需要像以往一樣先在落馬洲管制站下車清關、再轉乘穿梭巴士過橋。

此外，現有往返旺角、油尖、灣仔、荃灣、觀塘及錦上路站的跨境短途巴士，將會直接改於新皇崗口岸的室內公共運輸交匯處上落客，繼續維持全日24小時跨境服務。

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