新皇崗口岸免費好去處6大｜科技博物館/水圍/太空遊樂場/蘇州園林

新皇崗口岸｜深圳｜新皇崗口岸免費景點｜新皇崗口岸啟用在即！《香港01》「好食玩飛」小編已為大家集合了6個新皇崗口岸附近的好去處，有文青必去的當代藝術與城市規劃館、小朋友放電的星空園、蘇州風情的錦繡園打卡等等，而且費用都是全免！想知更多？即看下文！



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新皇崗口岸免費好去處【1】深圳市當代藝術與城市規劃館——文青必訪的抽象藝術空間

喜愛文藝作品與建築設計的朋友，千萬不能錯過這座充滿現代感的展館！館內採用大量的流線型與錯落有致的空間設計，營造出濃厚的藝術氣息。展區除了呈現深圳的城市發展歷程與未來規劃，亦展出許多抽象派藝術作品，隨處走動都能找到適合打卡拍照的角度。

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地址：深圳市福田區福中路184號

交通：搭乘地鐵3號線或4號線至少年宮站A2出口，步行約1分鐘即可抵達



新皇崗口岸免費好去處【2】星空園——免費太空主題遊樂場

兒童親子遊的首選地點！星空園是一座以太空為主題的免費遊樂場，園內設施皆以飛碟、火箭、衛星等太空元素打造。小朋友可以在滑梯、繩網與轉盤等設施放電遊玩，同時透過現場展板認識宇宙的奧秘，重點是免門票入場！

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地址：深圳市福田區彩田路（深業上城蓮花山廊橋旁）

交通：搭乘地鐵10號線至冬瓜嶺站E出口，經深業上城步行即可抵達。



新皇崗口岸免費好去處【3】福田星河COCO Park：冷氣避暑／主題打卡

融合休閒公園和購物體驗的購物中心福田星河COCO PARK，商場一共有6層，以文創、餐飲、零售為主，店舖十分多元化，而且商場內有不少的打卡位置，多元化的主題。另外，商場內還特別設有兒童樂園，非常適合帶小朋友前來放電。

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地址：深圳市福田區福華三路268號

交通：搭乘地鐵1號線或3號線至購物公園站C出口直達。



新皇崗口岸免費好去處【4】錦繡園——蘇州風園林

無須遠赴蘇州，在福田就能體驗江南水鄉的韻味！錦繡園是深圳少有的蘇州風情園林，園內建有古色古香的迴廊、月門與曲橋。每當大地回春之際，大家更可以在園裡欣賞到百花齊放的景致。

地址：深圳市福田區皇崗四街

交通：於口岸乘搭深圳地鐵7號線，於皇崗村站下車，經D出口離開再步行約5分鐘



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新皇崗口岸免費好去處【5】水圍1368文化街區——600年古村變身繽紛街區

由擁有600年歷史的古老「水圍村」煥新改造而成，街區保留了嶺南騎樓特色，並注入色彩繽紛的現代裝飾，整體氛圍相當熱鬧。這裡匯聚了各式餐廳、酒吧、特色咖啡館、甜品店、茶飲店及手作店，是拍照打卡與夜間放鬆的好去處。

地址：深圳市福田區水圍村內

交通：搭乘地鐵7號線至「皇崗村站」B2出口，步行約7至10分鐘即可抵達。



新皇崗口岸免費好去處【6】華強北博物館——融合科技與藝術元素的打卡好去處

華強北是中國南方最大的電子產品生產及批發零售中心，亦被譽為「中國電子第一街」。而融入科技、時尚及藝術等元素的華強北博物館，則是一個既讓人認識華強北故事，又適合打卡的好去處。

展館設計運用了大量閃爍的霓虹燈效，搭配鏡面牆壁與地板，展現出強烈的未來科技感！前來打卡建議使用廣角鏡頭，能輕鬆拍出極具視覺震撼的大片。最正的是免費入場而且無需預約，隨時都能前來體驗！

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地址：深圳市福田區華強北廣博現代之窗大廈5樓

交通：搭乘深圳地鐵2號線或7號線至華強北站，經E2出口離開再步行約1分鐘



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