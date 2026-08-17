新皇崗口岸通關｜9層大樓路線拆解　搭地鐵哪一層？有免費Wi-Fi？

新皇崗口岸｜北上｜新皇崗口岸開通在即！相信不少人對新大樓的樓層分佈、日後如何過關也感到好奇。新大樓樓高9層，如果由香港出發的話，乘搭公共交通工具下車後，只需直上3層樓就可以過關，而且過關時間更大幅縮減至約5分鐘即可！過關後直落到B2層就可直接乘深圳地鐵去玩，非常方便！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理好在新皇崗口岸過關的來回路線圖、以及過關程序。想知更多？即看下文！



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新皇崗口岸｜9層大樓要到哪層出境？

新皇崗口岸雖然未有確實啟用日期，但保安局日前設立了新皇崗口岸的專屬網頁，大家可以預先了解大樓的樓層圖及相關設施，日後過關就更暢順！新大樓以共有9層，港深雙方在不同樓層分別設立內地及港方的清關、出入境及檢疫設施，以及公共運輸交匯處。

在新大樓中，L4、L5層分別為入境大堂及離境大堂，大家會在這邊過關及安檢；而L2層及B2層則為乘搭香港及深圳公共交通工具的地方。

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新皇崗口岸｜香港出發要到哪一層？哪層可搭深圳地鐵？

如果大家乘搭公共交通工具，由香港出發到新皇崗口岸的話，日後下車後會到達大樓的L2層，然後乘升降機或扶手電梯直上L5層，便會到達旅檢大堂。大家到時可透過自助閘機或人工通道就可以過關，完成出境手續和安檢後，就可以入境深圳。

提提大家，過關後想快速搭地鐵出去玩，就可以乘升降機或扶手電梯到B2層，就可以轉乘深圳地鐵7號綫。

新皇崗口岸｜深圳出發要到哪一層？

而由深圳出發到香港的話，大家進入大樓後，跟著「往香港」的指示到L4層旅檢大堂，辦好入境手續和安檢後，就可以到L2乘搭公共交通工具出市區。

新皇崗口岸｜「3道門」過關只需5分鐘

新皇崗口岸會在「一地兩檢」的基礎下，採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式。大樓共設有134條「合作查驗」自助通道，在這新的通關模式下，兩地政府將在口岸邊界線上各自的司法管轄區內，並排設置自助及人工查驗設施。大家屆時使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。

而配合「一地兩檢」安排，使用皇崗口岸的整體通關時間將從現時落馬洲或皇崗口岸的約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘，十分快捷！

新皇崗口岸｜私家車過關要去哪裡？

新皇崗口岸｜由香港出發 先到L1層

至於乘搭私家車由香港出發到深圳的旅客，車輛要先入到大樓的L1車輛出境層，隨車乘客要下車到L1M層過關。

同一時間司機要將車輛駛入「聯合一站式」車道，進行「五方查驗」，在這邊司機會在車道旁的「信息採集一體機」完成體溫探測、提交證件及採集生物特徵；在香港入境處確認已完成出境手續，而深圳查驗單位亦確認接收已擷取的司機資料後，車閘便會打開。而在過關後，乘客就可返回L1就可以直接上車，一起離開大樓。

新皇崗口岸｜由深圳出發 先到L3層

而由深圳乘搭私家車到香港，車輛就要到L3層，隨車乘客要下車到L3M層過關。同一時間司機要將車輛駛入「聯合一站式」車道，進行「五方查驗」，在過關後，乘客就可返回L3層就可以直接上車離開大樓。

新皇崗口岸｜港人上網要開漫遊？

由於新皇崗口岸位於深圳境內，香港口岸區與內地口岸區共用聯檢大樓內的同一室內空間。為確保口岸暢順運作，避免內地及香港流動網絡無線電訊號相互干擾，整個皇崗口岸的流動通訊服務，均由內地當局認可的內地流動網絡營辦商提供。

所以大家如果要在新大樓中使用流動通訊服務，應事先向香港流動網絡營辦商申請漫遊服務。用戶的手機若已漫遊至內地網絡，在皇崗口岸撥打或接聽電話，以及使用流動數據上網，將分別被視為漫遊電話和數據漫遊，並按漫遊費率計費。

新皇崗口岸｜大樓內有沒有免費Wi-Fi使用？

為讓公眾人士能在港方口岸區暢順高效地連接互聯網服務，數字政策辦公室在聯檢大樓（包括公共運輸交匯處）將提供免費公共Wi-Fi服務。市民若要使用設於港方口岸內的政府Wi-Fi服務，只需開啟裝置的Wi-Fi無線網絡功能，在可用Wi-Fi網絡列表中，選擇「Wi-Fi.HK」，然後按「連線」，成功連線後即可使用。

大家亦可在大樓內使用免費Wi-Fi「Wi-Fi.HK」上網。（保安局影片截圖）

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