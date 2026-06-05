高鐵優惠｜福田快閃買1送1最高減$100　端午適用！全線減$25+連結

高鐵優惠｜高鐵推出快閃優惠！即日至6月8日，高鐵將推出福田買一送一優惠碼，最高可減$100！優惠於端午節期間都可以使用，啱晒大家在端午節連假期間出行。想知如何搶優惠就要留意下文！



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高鐵票優惠｜福田車票買1送1＋全站減$25

想在端午節假期期間旅行的朋友留意啦！即日起至6月8日，每日早上8時，坐高鐵去福田都會有買一送一優惠，只要輸入指定優惠碼即可享，最高更可減$100，優惠適用於6月19日至6月22日，幫助大家出行時節省更多旅費！

即日起至6月8日，每日早上8時，坐高鐵去福田都會有買一送一優惠。（官方圖片）

除福田外，高鐵全線站點亦有優惠，輸入優惠碼「HSR2026HK」，即可享消費滿$300減$25，無論是廣州、深圳北，還是潮汕、長沙、武漢等所有長短途站點都用得。非常划算！

高鐵優惠｜優惠碼詳情

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高鐵優惠碼詳情 即日至6月8日每日早上8時 適用旅遊日期：6月19日至6月22日（端午節期間） 福田買一送一優惠 輸入指定優惠碼享買一送一（最高可減免$100） 6月5日專屬優惠碼 HSR0605 6月6日專屬優惠碼 HSR0606 6月7日專屬優惠碼 HSR0607 6月8日專屬優惠碼 HSR0608 全線站點優惠碼 輸入HSR2026HK享消費滿$300減$25

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