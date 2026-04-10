冷氣機分體式清洗DIY｜專家教正確6步+保養慳近千元！多1步防異味

冷氣機清洗DIY｜分體式冷氣機清洗｜天氣開始轉熱，又是冷氣機出動的時候！如果發現冷氣機傳出異味、唔夠凍，隨時是因為內部積滿塵埃同霉菌。尤其分體式冷氣機，請師傅上門「大洗」動輒近千元。其實只要掌握正確方法，不但能慳錢，還能令冷氣機更耐用。《香港01》好食玩飛記者以下為大家整理出，專家提供的分體式冷氣機清洗及保養攻略，教你如何慳返成千蚊，詳情即看下文！



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專門分享家居維修及工具資訊的YouTube頻道「大匠夫MakerSoulHK」，深受香港DIY愛好者歡迎。冷氣專家阿泉在影片中教大家如何進行基本的冷氣機清潔，阿泉對於洗機講解清晰，會提醒大家操作中的潛在風險，適合維修新手參考。

冷氣機清洗及保養攻略，教你如何慳返成千蚊，詳情即看下文！（AI生成）

冷氣機清洗DIY｜必備工具

1.冷氣機清洗劑（噴霧或泡沫型）

2.手壓式噴水壺（裝清水過淨用）

3.長毛軟刷或牙刷

4.十字批及一字批（拆外殼用）

5.膠枱布或接水袋（保護家具及接走污水）

6.防護裝備（口罩、手套及眼罩）

冷氣機分體式 専家教清洗6步驟

步驟【1】徹底切斷電源

阿泉特別提到，安全是最重要的一環！清洗前必須關掉冷氣機開關，並直接關掉電箱內或機旁的AC保險絲掣（曲架掣），確保機件完全斷電。

清洗前必須關掉冷氣機開關。（AI生成）

步驟【2】拆卸外殼與隔塵網

打開前蓋，鬆開隱藏在機底蓋子內的螺絲，將外殼拆下。取出隔塵網後，可用清水及肥皂清洗。阿泉提醒，若外殼設有螢幕顯示器，記住要先拔掉連接電線，切勿直接沖水。

拆卸外殼與隔塵網。（YouTube@大匠夫MakerSoulHK）

步驟【3】保護電子零件

分體機側邊通常設有電子板（冷氣機的「大腦」）。阿泉提醒，這些位置絕對不能沾水，否則一通電就會發生短路。清洗前務必用毛巾或膠袋徹底遮蓋。

步驟【4】由上而下噴灑清潔劑

在機身下方套上專用的接水袋，確保排水管引流至水桶。然後將冷氣清潔劑均勻地噴在「冷排」（即鋁製散熱片）上。藥水會產生泡沫並滲透進鋁片縫隙，靜置10-15分鐘，讓化學成分徹底溶解污垢及霉菌。

將冷氣清潔劑均勻地噴在「冷排」（即鋁製散熱片）上。（YouTube@大匠夫 MakerSoulHK）

步驟【5】順紋掃刷及清水沖洗

刷洗：用軟毛刷順著鋁片的紋路（由上而下）輕輕掃走灰塵。禁忌： 千萬不要打橫刷，否則鋁片會變彎，嚴重影響散熱效果。

用軟毛刷順著鋁片的紋路（由上而下）輕輕掃走灰塵。（YouTube@大匠夫 MakerSoulHK）

過水： 用噴水壺裝清水，由上而下將殘留的藥水及污垢沖洗乾淨。污水會經接水袋排出，這時你會見到排出的水非常混濁。

用噴水壺裝清水，由上而下將殘留的藥水及污垢沖洗乾淨。（YouTube@大匠夫 MakerSoulHK）

步驟【6】吹乾及重組

用乾布抹乾機身，將洗淨晾乾的隔塵網及外殼裝回。接通電源後，開啟「送風模式」並以最大風力運轉至少30分鐘，利用風力吹乾內部殘留的水分，防止冷排結冰或產生異味。

用乾布抹乾機身，將洗淨晾乾的隔塵網及外殼裝回。（YouTube@大匠夫MakerSoulHK）

冷氣保養4大貼士

除了定期清潔，如何保養也是避免冷氣機報廢的一大關鍵。

冷氣保養【1】定期清洗

每月清洗隔塵網是最基本也是最重要的保養。若環境多塵或有人抽煙，清潔頻率應更密，否則積塵會令耗電量大增並產生臭味。

冷氣保養【2】「大洗」交畀師傅

如果你發現冷氣機內部的扇葉（豬籠）發霉嚴重，或去水位塞了導致滲水，這些「大洗」程序風險較高，建議找專業師傅處理，以免洗壞機器。

冷氣保養【3】冬眠前要吹乾

在天氣轉冷不再開冷氣前，建議先徹底清潔一次，並開吹風模式吹乾機件，最後才套上冷氣機套。若內部未乾透就包起，入面反而會發霉。

冷氣保養【4】熄機前送風30分鐘（防止發霉殺手鐧）

剛用完製冷，機內冷排仍很凍且充滿水氣。如果直接熄機，水氣在機內就會滋生霉菌，這就是「冷氣臭味」的源頭。熄機前將模式轉為送風並開最大風，吹乾內部零件後再完全關機。

資料來源：YouTube@大匠夫 MakerSoulHK

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