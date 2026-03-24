襪子別連穿2天！含900萬菌易患香港腳 專家5招清洗抗菌 要反面洗?

不少人發現穿過的襪子沒有臭味，於是便決定多穿一天，原來這樣做大錯特錯！英國研究發現，一雙穿過的襪子，其含菌量高達800至900萬！研究更指出，襪子就算洗完都可能會殘留細菌，更可長存90日，若然連穿兩天，定會大大增加罹患足癬（俗稱香港腳）、交叉感染的風險。不想中招，以下專家教你正確洗襪的方法，必學！



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穿過的襪子含菌量達900萬個！增患香港腳風險

英國Leicester University臨床微生物學專家Primrose Freestone研究發現，由於腳趾之間佈滿汗腺，因此穿上襪子和鞋子後會形成溫暖潮濕的環境，容易成為微生物的溫床，一雙穿過了一天的襪子，每平方厘米的腳部皮膚上，甚至可能存在800至900萬個細菌！

每平方厘米的腳部皮膚上，可能存在800至900萬個細菌！（AI生成圖片）

襪子不但會吸收腳上的微生物，包括念珠菌、葡萄球菌、麴菌等潛在病原體，還會從你走過的表面，如地板、健身房地墊等地方，吸附更多細菌與真菌，成為病菌的超級傳播者，大大增加罹患足癬（俗稱香港腳）、真菌感染的風險。

更可怕的是，研究亦指出，細菌可存活在襪子上超過90天，而且這些細菌非常頑強，即使洗滌後，襪子仍可能殘留真菌孢子。因此，應避免連續幾天穿同一雙襪子。

千萬不要連續幾天穿同一雙襪子！（AI生成圖片）

如何避免腳部滋生細菌？

如果不想雙腳有細菌滋生，臨床微生物學專家Primrose Freestone建議，除了不要重複穿一雙未洗的襪子之外，還有以下4個小貼士：

1. 穿透氣性較好的襪子，如竹纖維襪子，讓汗水更容易蒸發，降低細菌的生存機會。

2. 每天洗兩次腳，有助抑制細菌滋生，進而減少腳臭。

3. 使用足部止汗劑，阻止汗液分泌，從而抑制細菌滋長。

4. 盡量少穿棉、羊毛或合成纖維襪，防止腳臭和避免腳部感染。



每天洗兩次腳，有助抑制細菌滋生，進而減少腳臭。（《金秘書為何那樣》劇照）

如何正確清洗襪子？

另外，在清洗襪子時也要留意以下5點，才能徹底消滅細菌！

【1】將襪子翻過來洗

臨床微生物學專家Primrose Freestone教路，清洗襪子前，應先將襪子翻過來，露出內表面，因為大多數微生物都會聚集在那裡。

【2】使用酵素洗劑+60°C的水溫清洗

使用酵素洗劑洗襪子可有效去除汗漬、蛋白質污垢及除臭，再配合使用60°C以上的熱水就能真正滅菌。另外，切勿用低溫清洗襪子，盡可能用60°C的水溫清洗，因較高的溫度才有助去除和殺死微生物。

【3】如低溫清洗，可在清洗後使用蒸氣熨斗熨燙

若洗衣機無法調高溫度，可在低溫清洗襪子後，再用180-220°C蒸氣熨斗熨燙，殺死殘留細菌及真菌孢子。

若洗衣機無法調高溫度，可在低溫清洗襪子後，再用180-220°C蒸氣熨斗熨燙。（AI生成圖片）

【4】洗好的襪子盡快晾乾

經常在社交平台分享健康生活心得的台灣醫師傑登建議，洗完的襪子要盡早晾曬，尤其是當氣溫愈來愈高的時候，只要稍微悶在洗衣機裡一段時間，便容易滋生大量細菌，以及散發臭味或霉味。

【5】襪子獨立清洗＋放進洗衣袋

台灣襪子品牌WARX亦教路，襪子除了要獨立清洗襪子之外，亦應該用洗衣袋裝好，以免襪子的纖維在洗衣機中摩擦受損。

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