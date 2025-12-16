花灑清潔｜專家指如不清洗　隨時髒過馬桶　可致頭皮感染、敗血病

花灑清潔｜花灑應該多久洗一次？花灑要如何清洗？當你發現浴室的花灑出水越來越慢，或是水柱亂噴的時候，未必是因為花灑壞了，反而很可能是被「千年」水垢堵塞水孔，如果不定期清洗，後果不堪設想！英國有專家接受英國傳媒訪問時指出，平時花灑噴出的熱水含菌量比馬桶細菌還要高，如果不想與細菌一起洗澡，以下由家居清潔專家教路的花灑清洗方法，必看！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

花灑清潔｜花灑容易累積什麼污垢？

花灑隨著使用的次數增加，便會累積水垢和沉積物，久而久之便會堵塞水孔，再加上浴室這種較為潮濕的環境容易滋生細菌，當它們附在花灑的沉積物上，便會跟隨著花灑噴出。

花灑隨著使用的次數增加，便會累積水垢和沉積物，久而久之便會堵塞水孔。（AI生成圖片）

花灑噴出的水含菌量比馬桶高 沉積物細菌成肺病來源

如果沒有清洗花灑的習慣，沖涼隨時會惹病上身。曾任英國健康與安全執行局的檢驗員Paul McDermott接受英國傳媒訪問時指出，家中平時花灑頭噴出的水，比馬桶含有更多的細菌；還有曼徹斯特大學研究表明，花灑上的污垢含有多種微生物，這些微生物更與各種疾病相關，包括退伍軍人症、克隆氏症、敗血症以及皮膚、頭髮、耳朵和眼睛疾病等。

此外，在美國科羅拉多大學博爾德分校的另一項研究中，科學家從美國9個城市採集多個花灑進行檢測，結果發現高達30%的花灑含有大量鳥分枝桿菌，這種病原體與肺部疾病有關。而髒污的花灑更會導致頭皮屑和頭皮感染，因此，定期清洗花灑非常重要！

花灑清潔｜花灑變髒有什麼跡象？

1. 花灑周圍有明顯的黑色斑點

2. 水壓變弱甚至沒有水流

3. 存在粉狀白色或淡黃色的沉積物

4. 花灑四周出現粉紅黴菌和黏液



花灑清潔｜花灑幾耐清洗一次？

紐約州威徹斯特縣清潔及人員服務公司Muffetta Housekeeper的老闆Muffetta Krueger 表示，花灑應該每一周擦洗一次，並至少每兩個月進行一次深度清潔，以去除沉積物和水垢。

花灑應該每一周擦洗一次，並至少每兩個月進行一次深度清潔。（AI生成圖片）

花灑要怎樣清洗？簡單3步低成本自救！

不過，花灑要怎樣清洗才算洗得乾淨？其實只需簡單3步加上定期保養，就能避免細菌滋生！

花灑清潔第一步｜擦洗噴頭

許多花灑都配有橡膠噴頭，時間久了便容易積聚污垢，大家可自製清潔劑，並配合軟毛刷或牙刷擦洗，即可去除污垢。以下5款清潔劑可根據個人喜好自製：

1. 洗潔精／橄欖皂：美國家居清潔專家Becky Rapinchuk曾在社交平台分享，可以利用少量洗潔精或橄欖皂加水，擦掉沉積物。

2. 梳打粉+洗潔精／橄欖皂：將約兩湯匙梳打粉與幾滴洗潔精混合，攪拌成糊狀。然後塗抹在花灑噴頭上，再用刷子刷洗。洗潔精或橄欖皂有助於分解沉積物；小蘇打則有助擦走沉積物。

3. 檸檬酸加矽藻土：將幾湯匙矽藻土與適量檸檬酸混合成糊狀，如沒有檸檬酸，可以檸檬汁代替。然後用混合物擦洗有沉積物的地方。

4. 鋼絲絨：可根據花灑的類型選擇較軟的鋼絲絨擦洗花灑，例如使用0號鋼絲絨，其清潔力強且不會損壞花灑表面。

5. 牙膏：針對局部的清潔範圍，尤其花灑周圍，可使用牙刷和牙膏擦洗，因牙膏中的溫和研磨劑有助清除沉積物，而不會損害花灑。

花灑清潔第二步｜浸泡花灑

深度浸泡花灑有助讓頑固的污垢脫離花灑表面，並去除污垢，期間不需要拆卸噴頭。

1. 白醋：將白醋倒入密封袋內，再用橡筋固定在花灑頭上。浸泡15-30分鐘後取下袋子，然後用溫水沖洗，再用清潔刷快速擦拭一遍。如果沒有白醋，可以蘋果醋或檸檬汁代替。

2. 假牙清潔片：將兩片清潔片放入兩杯暖水內，然後倒入密封袋，參考上述白醋的方法固定在花灑頭上，浸泡數小時，甚至過夜即可。

花灑清潔第三步｜清潔過濾網

首先，將花灑拆下，以水沖洗花灑內部，清除碎屑。然後用尖嘴鉗取下花灑的濾網，如果發現沉積物或黏稠物，可把它放在醋內浸泡。重新組裝花灑後，開啟最大水壓的模式，噴水約數分鐘，排走殘留的碎屑即可。

定期清潔過濾網。（AI生成圖片）

建議平時也可局部清潔花灑，刷走其表面上的污垢，並在每周以清潔精擦拭，以作保養。

花灑清潔｜台灣超市啤酒清潔法

除上述介紹的方法，台灣超市「全聯」亦曾經在官網分享，以飲剩或過期的啤酒來去除花灑的污垢，大家亦不妨參考！只要把過期啤酒倒入密封袋，約三分之一滿，接著用橡筋將袋子固定在花灑頭上，然後浸泡一夜即可去除污垢。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略