八達通優惠｜搭港鐵北上6程送1程！最多免費4程！附登記方法+日期

八達通優惠｜港鐵乘車優惠｜北上消費熱潮持續，不少港人都喜歡在周末時與三五知己到深圳吃喝玩樂。而平常都會選擇搭乘港鐵到深圳的大家要注意了！港鐵與八達通公司（八達通）合作，由即日起至2026年8月2日推出過境乘車優惠，只要大家登記並連結八達通乘港鐵過境，搭滿6程即送1程。想知如何賺到免費過境港鐵車票？即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

八達通優惠｜港鐵過境乘車獎賞 優惠日期

八達通宣布，由即日起至8月2日期間，與港鐵推出「八達通 x 港鐵過境乘車獎賞推廣」。往返兩地的旅客只需在八達通App內登記並連結八達通，經羅湖或落馬洲站出行，即可賺到八達通專屬獎賞，經常北上消費的大家千萬不要錯過今次優惠！

不少人都會搭乘港鐵到深圳消費。（資料圖片）

八達通優惠｜搭港鐵北上6程送1程 最多賺4程免費

大家只要在推廣期內，使用已登記的八達通搭乘港鐵往返港鐵車站及羅湖或落馬洲站，完成過境付費車程（去程或回程均可），即可累積合資格乘車紀錄。而每完成6程合資格的港鐵過境乘車，即可獲贈1程港鐵過境免費車程獎賞。每位用戶於推廣期內最多可獲4程免費過境車程獎賞。

八達通與港鐵出推北上乘車獎賞。（八達通網站截圖）

八達通優惠｜一App查看獎賞進度

今次優惠獎賞全面整合在八達通App內，大家只需於App內登記推廣連結八達通卡號碼，於推廣期內使用已登記八達通乘搭經羅湖或落馬洲站的港鐵過境車程即可。同時亦可以透過App內查看累積乘車紀錄及獎賞進度，符合條件後於App內領取免費車程獎賞。整個流程不需要額外文件或手續，直接一App就可領取獎賞。

只需在八達通App內登記八達通即可開始賺取獎賞。

八達通優惠｜如何賺取免費車程？

【1】大家需要先在八達通App主頁的「焦點服務」中，揀選「港鐵過境乘車獎賞」，然後登記並連結八達通。

【2】使用已連結八達通搭港鐵往返羅湖站／落馬洲站即可賺賞，大家可以隨時在八達通App內查詢獎賞進度。

【3】乘搭6程後在八達通App中按「領取」，即可獲得1程免費港鐵過境車程。優惠期內最多可賺4程免費車程。

八達通優惠｜領取獎賞注意

【1】港鐵免費過境車程適用於乘搭港鐵前往羅湖站或落馬洲站，或由羅湖站或落馬洲站前往任何港鐵車站的車程（機場快綫、輕鐵、東鐵綫頭等、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）。

【2】記得於2026年8月16日或之前領取獎賞，並於開始入閘前領取獎賞，方可乘搭緊接下一付費過境車程享有相關優惠（至當日行車服務完結為止）。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略