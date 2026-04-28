五一深圳過關攻略｜星期幾出境高峰？邊個口岸避開？附港鐵$6優惠

五一假期｜五一黃金周｜北上消費｜今年五一假期剛好在星期五，打工仔可以享受到連續3天假期，享受小黃金周！不少港人已經打算趁著短假期北上玩樂。適逢內地五一黃金周，不少內地人來港消費，各口岸將迎來出入境高峰，入境處已公布今年五一黃金周的出入境高峰期，想避開人潮、舒適地食玩買，就要留意《香港01》「好食玩飛」為大家整理的五一北上攻略！



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五一假期｜料600萬人次進出香港

入境處預計，五一黃金周期間會有大約600萬人次進出香港，當中500萬經各陸路邊境管制站。當局預計陸路出境高峰期5月2日（星期六）預料有63.6萬人次出境，而入境高峰期為5月3日（星期日）預料約68.8萬人抵港。

入境處估計，假期期間羅湖管制站、落馬洲支綫管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有24.6萬、22.7萬及17.2萬人次出入境。

每逢內地黃金周都出入境口岸都會塞滿輪候過關的人龍。（資料圖片）

五一北上攻略｜實用APP推介1：保安局一站式過關資訊平台「口岸通」

以下會推介大家出發前下載以下3個實用APP，有效避開打蛇餅：

市民可以瀏覽保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」，一次過取得各陸路邊境管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及港珠澳大橋過境穿梭巴士（金巴）和落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的平均輪候時間等有用資訊，以便計劃行程及減省等候時間。資料約每15分鐘更新一次。

保安局一站式過關資訊平台「口岸通」（保安局口岸通網頁截圖）

「口岸通」一站式過關資訊平台網站：點撃查看

市民亦可透過保安局「保安一站通」App，查看實時陸路邊境管制站（如香園圍、落馬洲等）等候時間、跨境交通（金巴/皇巴）資訊。

下載保安一站通App：iOS下載｜Android下載

五一北上攻略｜實用APP推介2：入境處App避開繁忙時段

市民如果想盡量在少人一點的時段出入境，並留意口岸最新消息，其實可先下載香港入境事務處App，然後選取「所有服務」，再選「陸路邊境管制站等候時間」，就可以得知全港8大出入境陸路口岸情況，包括羅湖口岸、福田口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、港珠澳大橋、文錦渡、沙頭角以及蓮塘口岸。

下載入境事務處App：iOS下載｜Android下載

五一北上攻略｜每15分鐘更新

8個口岸的出入境等候時間每15分鐘左右更新一次。用家先點選「出境」或「入境」，版面右邊的狀況欄若顯示綠色，表示人流正常( 一般少於15分鐘) ；若顯示黃色，該口岸則略為繁忙( 一般少於30分鐘) ；而顯示紅色，就表示該口岸正處於非常繁忙狀態( 一般30分鐘或以上) 。大家可按等候時間改用其他關口，或避開多人時段過關。大家亦可點選關口查閱各口岸開放時間。

五一北上攻略｜實用APP推介3：WeChat小程序看陸路口岸實時情況

除了入境事務處App，WeChat小程序「i口岸」亦可查詢6個陸路口岸實時情況，包括羅湖口岸、文錦渡口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、福田口岸以及蓮塘口岸。首先，於搜尋欄尋找「i口岸小程序」，然後向下滑就可看到「口岸實況」，等待約20秒後，每個口岸右邊都會出現「直播」按鈕，接著再按「口岸通關圖文直播」就可以看到口岸CCTV的即時轉播，了解人流情況。

▼WeChat看深圳陸路口岸人流直播步驟

以上小程序「i口岸」適用於深圳陸路口岸，而港珠澳大橋則需要用上WeChat服務號「港珠澳大橋珠海口岸」。第一步先在搜尋欄找「港珠澳大橋珠海口岸」，其次關注服務號並點選「通關信息」，再按下「大橋口岸實時通關」，向下滑就可看到實時畫面，視窗右上角會顯示更新時間。據記者經驗，畫面10分鐘左右會更新一次。

▼WeChat看港珠澳大橋珠海口岸車流情況步驟

五一北上攻略｜e-道服務擴闊至7歲至10歲香港永久性居民

入境處自去年3月31日起，已調整智能身份證持有人使用e-道服務的適用年齡。7歲至10歲，及身高達1.1米或以上的香港永久性居民，只要持有智能身份證和有效的香港特別行政區護照，便可在各口岸使用e-道服務。

另外，現在所有口岸都有非觸式e-道服務。已登記的合資格香港居民可透過非觸式e-道App產生QR Code進入e-道，再配合容貌識別辦理出入境檢查手續。

7歲至10歲香港永久性居民，只要持有智能身份證和有效的香港護就可在各口岸使用e-道服務。（資料圖片）

五一北上攻略｜交通優惠1：港鐵落馬洲即日來回減$6

2026年4月27日至9月30日，乘客使用成人八達通或持樂悠咭（60-64歲），於落馬洲站即日來回可享$6車費優惠！即使只作單程經落馬洲返港，亦可享$3車費優惠！

1. 即日來回優惠（慳$6）

若先經港鐵落馬洲站前往深圳，並以同一張八達通或樂悠咭領取優惠，然後同日於落馬洲站乘港鐵回港，抵達目的地出閘時，車費將自動享有$6扣減。

2. 單程返港優惠（慳$3）

若只經落馬洲站前往香港，以八達通或樂悠咭領取優惠後，抵達目的地出閘時，車費將自動享有$3扣減。

乘客需在深圳指定港鐵特惠站拍卡後方可享有優惠（小紅書圖片@行街師傅）

港鐵今次更擴大了優惠領取的地方，除了原有的福田口岸站，在另外三個熱門車站亦新增了優惠站，分別為福民站、會展中心站、深大站，方便市民拍卡享受優惠。

更多詳情可參閱以下文章：港鐵落馬洲優惠2026｜北上深圳即日來回減$6！即睇4大換領站+教學

五一北上攻略｜交通優惠2：銀聯手機PAY車船慳$2

銀聯於2026年2月13日至7月19日期間的逢星期五、六、日，包括5月1日至3日，都有單筆滿$3即減$2優惠。優惠範疇覆蓋香港公共交通，包括港鐵、九巴、龍運、城巴、城巴機場快綫、嶼巴、專線小巴、香港電車、港九小輪、新渡輪、天星小輪、富裕小輪及富裕小輪水上的士的車船費。

只需要用銀聯手機Pay或支持香港乘車場景的銀聯二維碼支付（不包括微信、支付寶、網銀支付、Paypal等支付方式），即可享有優惠，每名用戶每日最高可享優惠2次，每名用戶推廣期內最多可享優惠60次。

最多可減$4。（unionpay facebook截圖）

五一北上攻略｜食玩買實用攻略

連續3天假期，部分想避開人潮的港人在星期四晚上就已經北上，提早展開假期！如果考慮在內地BOOK酒店過夜，可以參考五一假期深圳及福田酒店推介：

想在深圳吃到CP值極高的美食就可以參考以下介紹：

至於玩樂推介，不管是室內遊樂場還是滑雪、唱K、行商場統統都有推介：

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