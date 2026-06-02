港鐵優惠｜6月派1.8萬張免費車飛！領取日期+方法步驟一文看

港鐵免費單程車票｜不少港人日常都會搭乘港鐵外出，而在6月將有免費車票派發！有保險公司與港鐵合作，將於6月8、18、28日向大家派發合共18,000張免費港鐵車票。屆時可以在哪裡領取？即使搶不到車票還有什麼優惠？即睇下文！



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宏利MPF為慶祝連續8年得到「香港人之選」大獎，與港鐵合作於6月其中3個日子（6月8、18、28日），分別向大家派發每日6,000張免費港鐵單程車票，合共18,000張，數量有限，先到先得，派完即止。

6月派發1.8萬張免費港鐵單程車票。（宏利網站截圖）

屆時大家只需在指定日子的中午12時登入港鐵手機應用程式「MTR Mobile」，就可立即搶飛！每位「MTR Mobile」會員於整個活動期間只可領取一張免費港鐵本地單程車程（電子單程票），即三個活動日合共只限領取一次。

港鐵優惠免費車票｜如何領取？

派發日期：

6月8日、6月18日、6月28日（三日各6,000張）

派發時間：

中午12時（香港時間）

領取方法：

登入「MTR Mobile」手機App內領取及使用免費單程車票，已下載「MTR Mobile」App手機會員，可直接按此登入。

港鐵優惠免費車票｜錯過免費車票還有優惠？

根據今次活動的條款及細則，如未能成功獲取免費港鐵本地單程車程（電子單程票）的MTR Mobile會員，可有機會賺取30MTR分，名額有限先到先得，送完即止。MTR分須於即日兌換，每人每日只限兌換一次，逾期無效。

免費港鐵本地單程車程（電子單程票）條款及細則：

1.免費港鐵本地單程車程（電子單程票）將於2026年6月8日、18日及28日透過「MTR Mobile」手機應用程式發放，每日6,000張，數量有限，先到先得，送完即止；每位「MTR Mobile」手機應用程式會員於整個活動期間只可領取一張免費港鐵本地單程車程（電子單程票）（即三個活動日合共只限一次）。

2.所有車票均受港鐵相關條款及細則約束。

3.為答謝支持，如未能成功獲取免費港鐵本地單程車程（電子單程票）的MTR Mobile會員，可有機會賺取30MTR分，名額有限先到先得，送完即止。MTR分須於即日兌換，每人每日只限兌換一次，逾期無效。

4.成功獲得免費港鐵本地單程車程（電子單程票）的MTR Mobile會員，於搶飛活動當天起的七個工作天後，將閣下的免費單程票存入客人的MTR Mobile「我的收藏」內，並會透過MTR Mobile帳戶的「信箱」通知。

5.成功換領優惠後，乘客須於「MTR Mobile」手機應用程式內「我的收藏」功能內依指示完成領取相關車程優惠。

6.免費港鐵本地車程（車程優惠）只適用於乘搭港鐵一次。服務並不適用於：機場快綫、高速鐵路、輕鐵、東鐵線頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。

7.已換領之車程優惠須於2027年1月2日或之前領取至「我的車票」內使用。車程優惠須於領取日起30日內使用（至當日行車服務完結為止）。逾期未領取或未使用的車程優惠將被取消及刪除。

8.乘客必須於開始行程前（即入閘前）領取車程優惠，並在「我的車票」內開啟乘車二維碼，方可使用有關優惠。

9.入閘前，乘客須開啟「MTR Mobile」主頁＞「我的車票」，從列表中選取深藍色「單程票」，並將手機上的二維碼對準指定閘機掃瞄入閘；出閘時，亦須使用同一個二維碼掃瞄出閘（正在使用的車票會顯示「掃瞄出閘」字眼）。

10.如乘客誤用其他二維碼車票入閘或出閘，有機會產生相關車資，港鐵公司及宏利將不作任何補償。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略