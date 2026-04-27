港鐵落馬洲優惠2026｜北上深圳即日來回減$6！即睇4大換領站+教學

五一假期｜北上消費｜很多港人都喜歡在周末北上吃喝玩樂，為了方便港人北上，港鐵今日推出落馬洲即日來回優惠！只要於指定優惠換領點拍卡，即可享高達$6車費優惠，優惠期至9月30日！想知換領點具體位置？即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

是次優惠長達6個月。（資料圖片）

喜歡北上的朋友有福了！港鐵宣佈由2026年4月27日至9月30日，乘客使用成人八達通或持樂悠咭（60-64歲），於落馬洲站即日來回可享$6車費優惠！即使只作單程經落馬洲返港，亦可享$3車費優惠！

港鐵落馬洲即日來回優惠｜優惠詳情與方法

1. 即日來回優惠（慳$6）

若先經港鐵落馬洲站前往深圳，並以同一張八達通或樂悠咭領取優惠，然後同日於落馬洲站乘港鐵回港，抵達目的地出閘時，車費將自動享有$6扣減。

2. 單程返港優惠（慳$3）

若只經落馬洲站前往香港，以八達通或樂悠咭領取優惠後，抵達目的地出閘時，車費將自動享有$3扣減。

乘客需以成人八達通或樂悠咭到指定優惠換領點拍卡，才能領取相關優惠。當中要留意，如欲領取「即日來回$6優惠」，全程需使用同一張八達通或樂悠咭，同時八達通須保留當日經港鐵落馬洲站出閘的乘車記錄，方能核實領取資格（八達通只儲存最近10次交易紀錄，包括乘車、零售消費及增值，拍卡前要留意）。

港鐵落馬洲即日來回優惠｜指定優惠換領點

港鐵今次擴大了優惠領取的範圍，在三個熱門車站新增了優惠換領點，方便市民拍卡享受優惠：

指定優惠換領點 深圳地鐵路綫 車站 4號綫 福田口岸站 （即福田港鐵特惠站） 4號綫 福民站（新增） 4號綫／1號綫 會展中心站（新增） 13號綫 深大站（新增）

查看指定優惠換領點位置圖

港鐵落馬洲即日來回優惠懶人包

優惠期：2026年4月27日至9月30日

適用對象：使用成人八達通或樂悠咭（60-64歲），並經港鐵落馬洲站出境及／或入境的乘客。

領取優惠地點：深圳地鐵4號綫福田口岸站、福民站、會展中心站（1號綫/4號綫）及13號綫深大站。

車費優惠：即日來回車費扣減$6；單程返港車費扣減$3。

其他條款及細則：

* 只適用於指定優惠換領點之車站開放時間內領取。

* 優惠只限拍卡當日有效，拍卡後須於港鐵落馬洲站服務時間內使用。

* 每張八達通或樂悠咭最多可存有一項車程優惠，若以同一張卡重複領取，較早前已加進八達通或樂悠咭且未使用的車程優惠將會變成無效。

* 此優惠期間可與「早晨折扣優惠」一併使用，但總優惠金額不會高於該車程之車費。

* 不適用於乘搭機場快綫。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略