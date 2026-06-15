HKTVmall CASHBACK 篤篤賺 訂機票酒店勁賺22%回贈！1招再賺$100

現金回贈｜去旅行，機票、酒店、門票每樣都是錢，若想玩得盡興，其實只要善用回贈，分分鐘賺返張機票錢！HKTVmall「CASHBACK篤篤賺」藉着「618」推出加碼回贈，只要經CASHBACK篤篤賺跳轉到各大旅遊平台如Trip.com、Klook、Agoda、永安旅遊等等預訂機票、酒店、租車及行程等，可享高達22% Mall Dollar回贈，不但可在HKTVmall當真錢用，還可透過轉數快直接套現！現「CASHBACK篤篤賺」新用戶輸入HK01邀請碼更可額外再賺$50 Mall Dollar！《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理不同旅遊平台的回贈優惠，及超簡單的領取教學。記得Mark實6月18日，還有限時「額外送$100」獎賞！



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HKTVmall CASHBACK篤篤賺｜6.18額外送$100Mall Dollar

HKTVmall「CASHBACK篤篤賺」618活動周，其中一大亮點是在6月18日當日，首618名客戶只要完成一筆不可取消及合資格訂單，且實付金額滿$1,000或以上，即可獲額外$100 Mall Dollar！

除了6月18日當天的額外$100 Mall Dollar，由6月15日起，與各大旅遊平台先後推出加碼回贈優惠。想知哪一天、去哪個平台預訂最著數？以下重點介紹3大熱門旅遊平台的「升級回贈」，以便大家提前部署！

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HKTVmall CASHBACK篤篤賺｜6.18額外送$100Mall Dollar

其實只要善用回贈，就可以大大賺回旅費！

HKTVmall CASHBACK篤篤賺｜3大旅遊平台回贈推介

HKTVmall CASHBACK篤篤賺【1】Trip.com—— 租車折完再賺回贈！沖繩自駕遊賺足$423

6月18日以及6月29日，在Trip.com預訂酒店有12%回贈，預訂機場接送亦有10%回贈！當中最抵玩的必定是租車服務，Trip. com新客只要輸入專屬優惠碼「HKTVCR」即先減8%，其後再賺8%的Mall Dollar回贈，享受雙重優惠！

以沖繩自駕遊租車為例，一家人去沖繩自駕遊5天，租車費用約為$2,755，使用優惠碼即減$220，然後再賺約$203的Mall Dollar回贈，賺足$423，即$2,332就可租車！

即使錯過這兩天，在6月15日至22日活動期間，預訂一日遊、餐飲美食及SIM Card等亦可穩賺6%回贈，而郵輪及門票亦分別有5%及4%！

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Trip.com：Mall Dollar回贈推介 日期 Mall Dollar回贈 6月18日、6月29日 酒店 12% 機場接送 10% 租車 8%（新客輸入「HKTVCR」額外先減8%） 機票 5% 郵輪 5% 6月15日至22日 一日遊、餐飲美食、SIM Card 6% 郵輪 5% 門票 4%

HKTVmall CASHBACK篤篤賺【2】Klook——酒店回贈高達20%／東京人氣酒店即賺$265 Mall Dollar

6月18日、22及29日，在Klook預訂酒店有20%回贈，以東京人氣酒店「三井花園酒店神宮外苑東京普米爾」為例，每晚約$1,324，經CASHBACK篤篤賺跳轉到Klook預訂，賺取約$265Mall Dollar回贈，變相將房價直接打8折，性價比超高！

即使錯過正日，Klook在6月15日至17日、19日至21日期間，都有15%的酒店回贈！

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Klook：Mall Dollar回贈推介 日期 Mall Dollar回贈 6月18日 酒店 20% 旅行團 15% 租車 10% 體驗活動 10% 景點及門票&交通 7% 餐飲美食 6% 6月15日至17日、19日至21日 酒店 15% 旅行團 10% 6月22日、6月29日 酒店 20% 旅行團 15%

HKTVmall CASHBACK篤篤賺【3】永安旅遊——新客戶酒店回贈18%／長線團賺$250

喜歡跟團，或是習慣預訂套票的朋友，就不能錯過永安旅遊（Wing On travel）的回贈優惠！如果你是永安旅遊的新客戶，只要把握在6月18日當天預訂酒店，就可享18%回贈。

以永安首爾靚景酒店榜的五星級酒店「首爾新羅酒店」為例，一晚約為$6,255，經CASHBACK篤篤賺跳轉預訂一晚，可賺高達$1,125 Mall Dollar回贈！

此外，在6月15日至19日活動期間，全線酒店均享15%回贈；報名長線旅行團亦可享$250，啱晒不愛Plan行程的朋友！

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永安旅遊（WingOn travel）：Mall Dollar回贈推介 日期 Mall Dollar回贈 6月18日 酒店（永安旅遊新客）18% 6月15日至19日 酒店 15% 長線旅行團 $250 中國長線旅行團、郵輪套票、亞洲旅行團 $150 6月22日 酒店 15% 長線旅行團 $200 6月29日 酒店 15% 日本旅行團 $200

HKTVmall CASHBACK篤篤賺｜其餘8個旅遊平台亦有回贈！高達22%

除了3大熱門平台，HKTVmall的「CASHBACK篤篤賺」亦涵蓋多達8個預訂平台，部分更高達22%，同樣不能錯過！

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旅遊平台 回贈優惠推介 Agoda及Booking.com 預訂酒店均有10%回贈。 Rakuten Travel（樂天旅遊） 6月15日、22日預訂日本酒店，享22%Mall Dollar回贈。 KKday 6月15日至19日，預訂旅行團及觀光活動享高達18%回贈，體驗活動亦有10%。 HopeGoo 6月15日至19日，預訂內地酒店享15%回贈，輸入獨家優惠碼「HKTVHG26」，更可享滿$150減$88。 Hotels.com 6月18日至19日、22日、29日，預訂酒店享11%回贈。 Expedia 6月15日，預訂酒店享11%回贈；6月16至17日則享12%回贈。 Get Your Guide 即日至6月30日，預訂體驗活動可享10%回贈。 Qatar Airways 6月15至21日，預訂機票可享5%回贈。

HKTVmall CASHBACK篤篤賺｜新客戶獨家邀請碼 額外再賺$50 Mall Dollar

未用過「CASHBACK篤篤賺」的朋友注意啦！新用戶只要打開HKTVmall App，進入「CASHBACK篤篤賺」首頁，點擊登記並輸入《香港01》專屬邀請碼【XAH6CH】，然後完成一張滿$100或以上，獲得商戶確認的訂單，可獲額外$50 Mall Dollar回贈！

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打開HKTVmall App → 進入CASHBACK 篤篤賺 → 按登記邀請碼 → 輸入邀請碼

HKTVmall CASHBACK篤篤賺｜6步輕鬆賺取Mall Dollar教學

步驟1：打開HKTVmall App，點擊進入「CASHBACK篤篤賺」頁面；

步驟2：揀選心水的合作旅遊平台；

步驟3：進入合作商戶的頁面後，如常進行預訂並完成付款；

步驟4：完成訂單後，返回「Mall Dollar紀錄」頁面，查看審核狀態；

步驟5：Mall Dollar入帳後，可在HKTVmall使用；

步驟6：下次購物用Mall Dollar直接扣減。



6步輕鬆賺取Mall Dollar教學

HKTVmall CASHBACK篤篤賺｜Mall Dollar如何使用？

HKTVmall購物：Mall Dollar入帳後，下次在HKTVmall購物時可直接當作現金扣減，$1Mall Dollar = $1真錢，用來買旅行日用品、零食最適合！

透過FPS轉數快提款：只需到HKTVmall「可用結餘」按「提款」，便可在3至7天內存入你的銀行帳戶！（每$2 Mall Dollar=$1現金）

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FPS轉數快提款教學

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