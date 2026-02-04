東京免費觀景台10大｜202米睇夜景！千5呎花園+45樓觀鐵塔+燈光騷

東京免費觀景台｜來到東京，欣賞璀璨的城景幾乎是每個遊客的必備行程，原來除了付費觀景台，東京隱藏了不少免費選擇！香港01《好食玩飛》記者就整合了10大東京免費觀景台，從202米高空俯瞰全城的東京都廳，到網民大讚的惠比壽SKY LOUNGE，收藏起來下次再去打卡吧！



東京免費觀景台【1】東京都廳

提到東京免費觀景台，位於西新宿的東京都廳絕對榜上有名！展望台分為南北兩面，位於大廈的45樓，高度達202米高，可以把晴空塔、富士山、明治神宫等東京地標盡收眼底，到晚上更會在都廳大廈外圍演出長達15分鐘的燈光秀。

東京都廳

地址： 東京都新宿區西新宿 2-8-1

交通： 都營大江戶線「都廳前站」直達；或 JR「新宿站」西口步行約 10 分鐘

開放時間： 09:30 – 22:00（最後入場 21:30）

休館日： 南展望室為每月第1及第3個（如遇假期則翌日休）；12/29 - 1/3（1/1 元旦特別開放除外）



東京免費觀景台【2】惠比壽花園廣場大樓

如果你想避開澀谷或新宿人潮擁擠的觀景台，位於惠比壽花園廣場大樓38樓的「SKY LOUNGE」高約160米，雖然高度不及晴空塔，但可以近距離平視東京鐵塔與彩虹大橋，天氣晴朗時甚至還能看到富士山的剪影，不少網民都表示這個觀景台的景色不亞於付費觀景台，且能更清晰地拍下東京鐵塔的美照！

惠比壽花園廣場大樓

地址： 東京都澀谷區惠比壽 4-20-3 惠比壽花園廣場大樓 38樓

交通： JR「惠比壽站」經 Yebisu Skywalk 自動行人道步行約 5-8 分鐘

開放時間： 11:00-23:30（實際以官網公告為準）



東京免費觀景台【3】Carrot Tower

如果你同時想避開人潮，又想免費到觀景台看夜景，不妨考慮到Carrot Tower！這座大樓位於三軒茶屋車站，與澀谷僅5分鐘車程之隔，樓高26層，已經可以把東京世田谷區的景色一覽無遺，更設有座位。由於它本來只是一座普通的商業大廈，所以甚少遊客前來觀光。

Carrot Tower

地址： 東京都世田谷區太子堂 4-1-1 Carrot Tower 26樓

交通： 東急田園都市線或世田谷線「三軒茶屋站」直達

開放時間： 09:30 – 23:00（每月第 2 個週三及年初年末休息）



東京免費觀景台【4】KITTE丸之內花園

鄰近東京車站、由舊東京中央郵局改建而成的商場KITTE 丸之內，是許多本地人都會前往的商場，除了進駐了多間質感日本設計品牌，美食更是亮點十足，包括北海道著名根室花丸迴轉壽司、老牌蕎麥麵店等。而位於商場的6樓設有一個近1,500平方米的戶外花園KITTE GARDEN，可以中距離俯瞰東京車站，入夜後更可以拍下紅磚車站與周圍現代摩天大樓交織的景色 ,是不少遊客的打卡點。

KITTE丸之內花園（官方圖片）

KITTE丸之內大樓

地址： 東京都千代田區丸之內 2-7-2 JP Tower KITTE 6 樓

交通： JR「東京站」丸之內南口步行約 1 分鐘；東京地鐵丸之內線「東京站」地下通道直達

開放時間： 11:00 – 23:00（週日及例假日開放至 22:00）



東京免費觀景台【5】CARETTA汐留展望台

Caretta 汐留46樓的Sky View展望台是東京人氣拍拖聖地。透明電梯緩緩上升，窗外的景觀便逐漸展開， 充滿驚喜浪漫氛圍。這裡不但能遠眺東京灣的景致，包括台場摩天輪與彩虹大橋，聖誕節時更會舉辦盛大的聖誕燈飾展，非常適合在觀賞完夜景後下樓感受節慶氣氛 !

CARETTA汐留SKY VIEW

地址： 東京都港區東新橋 1-8-2 Caretta 汐留 46 樓

交通： 都營大江戶線「汐留站」步行約 1 分鐘；JR「新橋站」經地下通道步行約 5 分鐘

開放時間： 11:00-23:00（視大樓設施調整而定）



東京免費觀景台【6】晴海埠頭公園

坐落於中央區的「晴海埠頭公園」，是遠眺彩虹大橋與東京鐵塔的絕佳觀景台。隨著暮色降臨，臨海廣場上的藝術裝置「風媒銀亂」在寬闊的海天之間更顯獨特，與遠方閃爍的城市天際線交織成一幅絕美畫作。相較於白天的喧囂，入夜後的晴海帶著一絲神祕感，是攝影愛好者與旅人尋找寧謐東京的私藏首選！

晴海埠頭公園

地址：〒104-0053東京都中央区晴海5-7-1

交通：東京地下鐵「勝鬨站」下車後轉乘巴士前往，於「晴海埠頭」下車

開放時間：全天開放



東京免費觀景台【7】東京晴空塔東塔

鄰近東京晴空塔的「東京晴空塔東塔（Tokyo Skytree East Tower）」雖然以商辦為主，但其內部包含了必逛的「東京晴空街道（TOKYO Solamachi）」，是遊客不容錯過的熱點！特別推薦前往大樓頂部的30樓與31樓，那裡不僅聚集了眾多美食餐廳，更設有免費觀景台，近景可俯瞰隅田川風光及淺草一帶的傳統下町風情；遠景能將新宿的摩天大樓群，甚至是遠處的東京鐵塔盡收眼底！

東京晴空塔東塔

地址：〒131-0045 東京都墨田区押上1丁目1-2

交通：東京地下鐵「押上站」下車

開放時間：10:00-22:00



東京免費觀景台【8】銀座東急Plaza展望台

於2016年春季開幕的「東急銀座廣場」，不僅是銀座夜景文化的先驅，更榮獲「日本夜景遺產」的肯定。整棟建築最吸睛的就是6樓的「KIRIKO LOUNGE」，設計靈感源自傳統工藝「江戶切子」，高達27米的挑高空間一路攀升至11樓，搭配幾何造型的藝術燈飾，營造出揉合傳統與現代的震撼美感！

若想捕捉浪漫時刻，頂層的「KIRIKO TERRACE」是絕佳去處，您可以一邊飽覽從東銀座延伸至日比谷的迷人燈火，一邊在附設的餐飲空間享受慵懶的銀座之夜。

銀座東急Plaza展望台

地址：〒104-0061 東京都中央区銀座 5-2-1

交通：東京地下鐵「銀座站」下車，徒步約1分鐘

開放時間：11:00-21:00



東京免費觀景台【9】Tower Hall船堀展望台

位於東京都江戶川區的「Tower Hall 船堀」自1999年3月啟用以來，一直是當地居民休閒與娛樂的核心地標。這座綜合大樓高達115米，其中位於103米高的免費展望室更是最大亮點！

+ 1

該展望室採用全方位的環繞式設計，憑藉其絕佳的視野，被愛好者譽為東京3大高塔之一。在這裡，遊客可以享受西側景致，俯瞰壯闊的荒川，並將東京都心的高樓群與遠方的富士山盡收眼底。還有南側夜景，能遠眺東京迪士尼樂園的迷人燈火與臨海地區的繁華夜色。

Tower Hall船堀展望台

地址：〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1

交通：東京地下鐵「船堀站」下車，徒步約1分鐘

開放時間：09:00-21:30



東京免費觀景台【10】澀谷HIKARIE

如果你想避開人潮，SHIBUYA SKY旁的商場 「澀谷 HIKARIE」 其實藏著一個超棒的展望空間！從JR澀谷站經由地下通道即可直達，超級便利！大樓的11樓，擁有壯觀的挑高設計與大片落地窗，視覺感極為開闊！在這裡可以俯瞰澀谷十字路口，感受東京特有的震撼視覺。

澀谷 HIKARIE

地址：〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1

交通：JR「澀谷站」下車，徒步約5分鐘

開放時間：11:00-23:00



