東京主題樂園10大推介｜2.6公頃寶可夢樂園開幕+快閃皮克斯世界展

撰文：陳映蓉
出版：更新：

東京主題樂園推介｜東京除了可以購物及吃美食，還有不少主題樂園可以暢玩！《香港01》「好食玩飛」整合9大東京主題樂園，除了有近期開幕的PokéPark Kanto外，皮克斯世界展亦登陸東京，舉行為期2個月的快閃展覽，即看內文！

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東京主題樂園推介【1】東京皮克斯世界展

東京皮克斯世界展巡遊7個國家後於2026年3月20日至5月31日，首度在日本東京豐洲 CREVIA BASE Tokyo登場！展場集合了超過 24 位等比例角色，並精心重現多部人氣動畫的經典一幕，可以以《反斗奇兵》玩具視覺，走進放大版的安迪房間；與《玩轉腦朋友》的憂憂、怒怒等情緒角色互動；感受《可可夜總會》的震撼光影效果等沉浸式體驗！

東京皮克斯世界展
日期：2026年3月20日至2026年5月31日
地址：東京都江東區豐洲 6-4-25
交通：新豐洲站步行1分鐘

東京主題樂園推介【2】PokéPark Kanto

全球首座寶可夢常設戶外主題樂園「PokéPark KANTO」已於2026年2月5日在東京讀賣樂園正式開幕！PokéPark KANTO園區佔地2.6公頃，設有寶可夢森林與草紗鎮兩大主題區，「寶可夢森林」可步行探索約500米的自然步道，有超過600隻寶可夢等你捕捉；「草紗鎮」則有不同乘坐設施、互動體驗、主題美食、表演秀與遊行等。

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PokéPark KANTO
地址：東京都稻城市矢野口4015-1
交通：讀賣樂園前站下車換乘巴士

東京主題樂園推介【3】富士急San-X天堂

San-X 史上最大規模的戶外常設園區「San-X 天堂」將於2026年夏季登陸日本富士急樂園！San-X 天堂以「角色×療癒×遊樂園」為主題，匯聚了鬆弛熊、角落生物、趴地熊、爆炸狗等經典San-X旗下角色。園區佔地6,500平方米，預計將有遊樂設施、角色互動、特色主題拍照區、餐廳及商店等。

富士急San-X天堂
地址：山梨縣富士吉田市西原 5-6-1
交通：富士急樂園站步行8分鐘

東京主題樂園推介【3】東京迪士尼樂園

東京迪士尼度假區分為東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋。東京迪士尼樂園的主要角色為米奇、米妮、唐老鴨、高飛、布魯托等，並設有7大區域，設有「灰姑娘」、「木偶奇遇記」、「小熊維尼獵蜜記」、「白雪公主」、「美女與野獸」等為主題的遊樂設施。

此外，東京迪士尼樂園亦宣布，將明日樂園推出以迪士尼動畫《無敵破壞王》為主題的全新互動遊樂設施，取代原本的「巴斯光年星際歷險」，預計將於2027年落成。樂園同時亦會在園區設置雲妮露主題的裝飾、角色見面與花車遊行以及相關的主題商品和餐飲！

東京迪士尼樂園將推出以迪士尼動畫《無敵破壞王》為主題的全新互動遊樂設施（官方圖片）

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東京迪士尼度假區—東京迪士尼樂園
地址：千葉縣浦安市東京迪士尼度假區
交通：舞濱車站步行8分鐘

東京主題樂園推介【4】東京迪士尼海洋

東京迪士尼度假區分為東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋，東京迪士尼海洋）是全球唯一以「海洋」為主題的迪士尼樂園，更擁有專屬角色Duffy & Friends！園區設有8大主題海港，包括2024年開幕的全新園區「Fantasy Springs」。園內更有水上遊樂設施，以及還原度極高的經典建築！

此外，2026年的東京迪士尼海洋將迎來開園25週年，將會推出長達一年的周年特別活動「Tokyo DisneySea 25th Sparkling Jubilee」，帶來全新華麗裝飾、限定演出與周年特別商品！

Tokyo DisneySea 25th Sparkling Jubilee（官方圖片）

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東京迪士尼度假區—東京迪士尼海洋
地址：千葉縣浦安市東京迪士尼度假區
交通：舞濱車站步行8分鐘

東京主題樂園推介【5】東京華納兄弟哈利波特影城

「東京華納兄弟哈利波特影城」是亞洲第一座亦是全球最大的哈利波特影城，主打互動型體驗。園區內重現了九又四分之三月台、斜角巷、霍格華茲大廳、移動樓梯等經典場景。樂園內亦可以了解電影製作過程、看到電影的服裝及道具、品嘗特色餐點等。建議提前進入影城周邊商店購買巫師袍與魔杖，化身為真正的巫師穿越各個經典情節！

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東京華納兄弟哈利波特影城
地址：東京都練馬區早宮3丁目58
交通：豐島園站步行2分鐘

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東京主題樂園推介【6】東京三麗鷗彩虹樂園

東京三麗鷗彩虹樂園位於東京近郊—多摩市，由東京市中心出發車程大約1小時。在東京三麗鷗彩虹樂園可以看到人氣Sanrio角色主演的歌舞秀及巡遊！除了有蛋黃哥樂園、Hello Kitty世界等主題區及電動遊戲，更可以跟Melody、肉桂狗等卡通明星拍照打卡！加上東京三麗鷗彩虹樂園是室內遊樂場，就算當日天氣不好都可以玩得盡興！

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東京三麗鷗彩虹樂園
地址：東京都多摩市落合1-31
交通：多摩中心站步行5分鐘

東京主題樂園推介【7】東京Chiikawa吉伊卡哇樂園

東京吉伊卡哇樂園坐落於池袋Sunshine City Annex，現場有5大體驗展示區還原漫畫場景，讓大家能360度沉浸於Chiikawa的世界。場內更設有遊戲區，提供「蜘蛛網捕手」、「肉丸滾滾樂」遊戲，只要在遊戲中挑戰成功，就可以獲得Chiikawa Part獨家商品！即使挑戰失敗亦可以獲得有小禮物。此外，購物區還有過百款會場限定的商品！

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Chiikawa Park
地址：東京都豐島區東池袋3-3-5 陽光城別館B1F、1F
交通：池袋駅35號岀口步行約8分鐘

東京主題樂園推介【8】RED° TOKYO TOWER

RED° TOKYO TOWER是位於東京鐵塔的遊樂設施。樂園樓高3層，分為3大區域，3樓為跨時代主題娛樂區，有「PAC-MAN」、「快打旋風」等復古遊戲機台；4樓則有超過20個結合AR及VR的體驗設施，如：AR閃避球、數位節奏遊戲、VR射擊等；5樓則有全尺寸電動賽車模擬器、高科技PC遊戲競技場、XR運動場等，亦設有輕食飲品及酒吧。

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RED° TOKYO TOWER
地址：東京都港區芝公園4-2-8 TOKYO TOWER Foot Town 1F、3F-5F
交通：赤羽橋站步行5分鐘

東京主題樂園推介【9】東京Joypolis室內主題樂園

東京Joypolis室內主題樂園是日本最大的室內主題樂園，樂園佔地3層，提供3D景點和多達20個遊戲，亦包含刺激的遊戲館如「貞子詛咒占卜館」、「進擊的巨人互動遊戲館」及「逆轉裁判遊戲館」等當中有碰碰車、半管體驗滑板、節奏過山車等驚險刺激的遊樂設施，還有街機遊戲、互動遊戲、和VR體驗，讓你在室內都可以沉浸式體驗遊樂設施！

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東京Joypolis室內主題樂園
地址：東京都港區台場1-6-1 DECKS Tokyo Beach 3F-5F
交通：台場海濱公園站步行2分鐘

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