東京近郊景點｜鎌倉江之島12大推薦　英勝寺賞彼岸花　附交通攻略

鎌倉、江之島有什麼必去的熱門景點？位於日本神奈川縣的鎌倉與江之島是很受歡迎的東京近郊景點，結合歷史魅力與自然之美，加上豐富的商店及餐廳，自由行也很方便。



鎌倉曾是鎌倉幕府的所在地，因此擁有許多歷史悠久的寺廟神社，而江之島以壯麗的湘南海景而聞名，可以享受悠閒的海島氛圍。兩個地方各有特色，也非常相近，無論安排一天遊或是在當地住宿慢慢探索也可。

以下就為大家推薦12個鎌倉和江之島的人氣景點以及交通攻略，拿著這篇盡情享受鎌倉、江之島的美好風光吧~

鎌倉江之島交通攻略

從東京可利用電車前往鎌倉、江之島，約1小時便可直通到達，非常方便。

距離鎌倉景點最近的是『JR鎌倉』站，前往江之島景點最方便的車站則是『片瀨江之島』站。但如果行程是先到鎌倉再到江之島，則建議坐到『江之島』站。『片瀨江之島』站與『江之島』站二者步行距離約10分鐘左右。

JR鎌倉車站 – 湘南新宿線 （池袋出發約1小時7分、新宿出發約1小時、澀谷出發約55分）

JR鎌倉車站 – 橫須賀線 （東京車站出發約1小時、品川出發約50分）

片瀨江之島車站 – 小田急電鐵江之島線 （新宿出發約1小時6分）

江之島車站- 江之島電鐵（又稱江之電，鎌倉出發約26分）



鎌倉又可細分鎌倉車站周邊、長谷、北鎌倉地區，也可利用電車來往。而鎌倉與江之島可利用路面電車江之島電鐵（江之電）來往，車程約26分鐘左右。

可參考上圖3的地圖了解文中每個景點所在位置及車站。

鎌倉熱門景點推薦

1. 鶴岡八幡宮

鶴岡八幡宮位於鎌倉車站周邊，是當地著名的能量景點。神社由武將源賴義創建，被許多日本武家視為守護神。超過900年歷史，華麗的社殿更被指定為國家重要文化財，是極為珍貴的建築。

鶴岡八幡宮境內非常廣闊，一進去就可看到倘大的荷花池，與紅橋等古典建築互相映襯。除了本宮，還有丸山稻荷社、旗上弁財天社等神社，以及鎌倉國寶館、鎌倉文華館・鶴岡博物館等豐富的景點，可以慢慢散步，逛上大半天。

鶴岡八幡宮外的參道「若宮大路」從鎌倉車站延伸至神社，巨大的鳥居迎接每位參拜者。在春季，參道一排櫻花樹盛開形成美麗的櫻花隧道，也是當地知名的賞櫻景點。

鶴岡八幡宮

地址：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31

官方網站：https://www.hachimangu.or.jp/



+ 2

2. 小町通 （小町通り）

小町通位於鎌倉車站東口周邊的商店街，全長約400米，終點就在鶴岡八幡宮附近。因此可以選擇從若宮大路前往神社，參拜完再逛小町通回到車站。

商店街上有超過250家店鋪，是這區最熱鬧的街道。從伴手禮店到服裝、雜貨以及咖啡廳，可以找到各式各樣的商品，也有很多商店販售小吃及甜點，記得空著肚子來，享受邊走邊吃的樂趣！

小町通

地址：神奈川県鎌倉市小町

官方網站：https://kamakura-komachi.com/



3. 英勝寺

英勝寺位於鎌倉車站步行約10分鐘的距離，是鎌倉唯一的尼寺（尼姑所住的寺院）。入口的白色鐵門上裝飾著以花卉為主題的圖案，充滿女性柔美的氣息。

英勝寺境內不算很大，所以平常不算很人氣的景點，不過在秋季會盛放華麗的彼岸花，沿著佛殿旁的散步路上形成火紅的花道，與古老的建築構成典優雅的場景。

在寺廟深處也有一個小小的竹林，很適合散步，享受清幽寧靜的環境。

英勝寺

地址：神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-16−3



+ 3

4. 錢洗弁財天宇賀福神社

錢洗弁財天宇賀福神社與鎌倉車站有步行約20分鐘的距離，而且需要走上一段斜坡，但仍吸引許多信者前往，因為以提升金運和財運著名！神社從門口就很特別，竟然是個洞穴，參道是削山而建，穿過陰暗的隧道與木鳥居就來到神社境內。

據說源賴朝在夢中受到啟示，為了祈求天下太平而在這裡建立了神社。後來，北條時頼用這裡的湧泉水洗錢，希望家族繁榮，因此洗錢被認為能帶來福氣。

參拜時首先在社務所購買蠟燭和香，並拿取一個竹籃。點燃蠟燭和香後，在本殿前拜拜，然後再到奥宮洗錢。

洗錢的做法也很簡單，把錢幣放入籃中，然後用湧泉水洗滌。據說不需要將水多附著於鈔票上，只需輕輕潑濕邊緣即可。洗完後把錢幣擦乾，然後用在有意義的事情上，洗過的錢據說便會「翻倍回來」！

錢洗弁財天宇賀福神社

地址：神奈川県鎌倉市佐助2-25-16



5. 鎌倉大佛殿高德院 （鎌倉大仏）

鎌倉大佛可以說是鎌倉的象徵之一！位在長谷地區，這是一座銅造阿彌陀如來坐像，高約11米、重約121噸，是日本第二大的青銅佛像，威嚴而壯觀。

佛像自1252年建立以來，呈現鎌倉時代的「宋風」佛像特色，具有極其重要的佛教藝術史價值。佛像採用中空結構，遊客可以付費300日幣進入大佛的胎內，欣賞與從外部看到的佛像截然不同的姿態。

鎌倉大佛殿高德院

地址：神奈川県鎌倉市長谷4-2-28

官方網站：https://www.kotoku-in.jp/



6. 長谷寺

同樣位於長谷地區，建於奈良時代的長谷寺有著悠長的歷史，境內供奉著十一面觀世音菩薩像，是日本最大級的木雕佛像，因此寺廟又稱為「長谷觀音」。寺廟境內有多個看點，設有本藏堂、地藏堂、觀音博物館等。

由於寺廟位在山上，從觀音山的山腳向中腹延伸的散步道、庭園和觀景台都是絕佳的觀景點。在觀景台更可以俯瞰到鎌倉市的街景、由比濱和三浦半島，天氣晴朗時甚至可以看到伊豆大島。

而長谷寺最有名就是繡球花了！境內種了約2,500株的40種紫陽花，「眺望散策路」更是佈滿整個山坡，在初夏花開時，數不勝數的紫陽花交織成一幅美麗的畫面，令人驚嘆不已！不過也吸引許多遊客來訪，來參觀前可要記得提前在官網預約入場門票！

長谷寺

地址：神奈川県鎌倉市長谷3-11-2

官方網站：https://www.hasedera.jp/



+ 3

7. 明月院

鎌倉另一個著名的繡球花景點，明月院位於北鎌倉地區，是在平安時代建立的寺院。境內種植了約2,500株繡球花，因此被譽為「繡球花寺」。由於品種主要為姬繡球花，在初夏花朵盛開時，整個院子會被藍色的花海所覆蓋，形成一幅夢幻的景象，又有「明月院藍」的美稱。

明月院還有一個看點，就是本堂的圓窗「悟之窗」。透過這扇窗戶，可以欣賞到平時不對外開放的庭園。從這個和風空間眺望四季的景色，宛如一幅美麗的畫作，吸引遊客排隊拍照。

明月院

地址：神奈川県鎌倉市山ノ内189

官方網站：https://www.trip-kamakura.com/facility/detail.php?id=70



江之島熱門景點推薦

8. 新江之島水族館（新江ノ島水族館）

新江之島水族館面對著相模灣，展示當地與太平洋的海洋生物，是當地熱門的室內景點。館內有多個不同主題的展示，最人氣的是「相模灣大水槽」，約8,000條沙丁魚和巨大的魔鬼魚等一同暢泳，展現出真實海洋生態。

另外在水母展示區，設有13個不同大小的水槽，展出約14種水母，配合燈光帶來如夢似幻的空間，還會放映3D投影映射的水母與星球的故事「海月的宇宙」。

除此之外，還有海龜、企鵝、海豚表演，並能遇見水豚和水獺，無論是來學習海洋生物知識，還是單純看看可愛的動物療癒心靈，這裡是個適合一家大小的好去處！

新江之島水族館

地址：神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1

官方網站：https://www.enosui.com/



+ 3

9. 弁財天仲見世通（弁財天仲見世通り）

弁財天仲見世通是位於江之島的商店街，入口處矗立著的「青銅鳥居」，約150米的街道通往江島神社。兩旁排列著餐廳、伴手禮店以及老字號旅館，總是擠滿旅客。

這裡也以邊走邊吃聞名，提供各種外帶的小吃，例如使用當地特產魩仔魚製作的可樂餅、仙貝，甚至霜淇淋等等，一場來到江之島記得要試試看！

弁財天仲見世通

地址：神奈川県藤沢市江の島1-4-1317

官方網站：https://www.fujisawa-kanko.jp/spot/enoshima/01.html



10. 江島神社

江島神社是日本三大弁財天之一，也是江之島的熱門景點。神社由邊津宮・中津宮・奧津宮三個社殿構成，又稱為「下之宮」、「中之宮」及「上之宮」，每個社殿之間需要走一段路及爬樓梯，如果不想走太多路，也可以付費搭乘自動手扶梯，但請注意手扶梯只有上行，回程也是需要自己走。

邊津宮・中津宮・奧津宮供奉著守護海洋的三位姐妹女神 – 田寸津比賣命、市寸島比賣命及多紀理比賣命 ，保佑招來幸福與財寶以及藝術技藝有所精進。每個社殿的建築樣式也不一樣，不妨花點腳力慢慢參拜。

江島神社

地址：神奈川県藤沢市江の島2-3-8

官方網站：http://enoshimajinja.or.jp/



11. 江之島海蠟燭展望燈塔（江の島シーキャンドル）

江之島海蠟燭展望燈塔位於江之島塞繆爾·科金花園內，高度（包括避雷針）為59.8米，展望樓層採用玻璃窗設計，繞著一圈走可以俯瞰湘南不同方位的風景。天氣晴朗時還能看到三浦半島、伊豆半島、富士山的壯麗景色，而頂處還有戶外觀景台，可吹著海風享受景色。

江之島塞繆爾·科金花園在下午5點前免費開放，5點後離開則要付450日幣入場費，而展望燈塔是另外收費，門票為450日幣。

但在日落時分前來可以欣賞到夕陽沉落在湘南海面的夢幻景象。入夜後燈塔會點燈，配合花園的閃爍燈飾，營造出浪漫的氛圍，很適合來約會。

江之島海蠟燭展望燈塔

地址：神奈川県藤沢市江の島2-3-28

官方網站：https://enoshima-seacandle.com/



+ 2

12. 江之島岩屋

江之島岩屋位於江之島的最深處，走完江之島神社還有一大段路才到，從車站出發大概要走30分鐘左右。這是一個由海浪侵蝕形成的海蝕洞穴，據說弘法大師和日蓮上人曾在此修行，也是江之島信仰的發源地。

洞穴分為第一岩屋（深度152米）和第二岩屋（深度56米），冰冷而黑暗的洞穴有著神秘的氣氛，在第一岩屋中需要手持蠟燭去參觀，有種在探險的感覺。

洞穴中設有龍神石像、江島神社的發源地等，據說還與富士山的冰穴相通，可以親眼看看大自然的鬼斧神工，吸收神聖力量。

江之島岩屋

地址：神奈川県藤沢市江の島2丁目

官方網站：https://www.fujisawa-kanko.jp/spot/enoshima/17.html



延伸閱讀：

鎌倉江之島必吃美食11選！人氣咖啡廳與甜點、土鍋炊飯、海鮮丼推薦！

(懶人包)最新東京近郊景點17選推薦– 川越、鎌倉、佐原、秩父、還有…….

【本文由窩日本授權轉載，Facebook Page：窩日本Wow-Japan】