東京美食｜平價和牛燒肉12推薦　神戶牛/肋骨肉/極品牛舌2千円起

來日本就是要吃和牛的燒肉午餐！肉質好、服務好、而且還很平價~除了大家都知道的敘敘苑、六歌仙，其實還有超多好吃的餐廳，而中午的套餐更是CP值超高，往往是晚餐的半價以下！

註：菜單價格因物價變動而可能有所調整，文中價格僅供參考，最新資訊請查詢各家燒肉店官網。



本文就要介紹12家喜歡燒肉的內行人都推薦的東京人氣平價燒肉店，想知道哪裡的燒肉午餐可以用1000-3000日幣，就吃到神戶牛、頂級A5黑毛和牛、極品熟成牛舌嗎？趕快看下去吧！

東京CP值高的12家和牛燒肉店

1. 燒肉 USHIGORO 銀座店

對牛肉講究的人來說，A5等級的和牛可能還不夠頂級，想要品味更纖細、更高級的和牛，推薦燒肉USHIGORO ，因為他們使用的是國產黑毛和牛中最高級的A5處女牛，非常地珍貴！

USHIGORO 在日本有多間分店，在高樓的銀座店給人沈穩又高級的形象，平日僅有提供晚餐，吃完一套要價不斐，因此建議大家瞄準周末和假日的中午午餐時間去大啖高級和牛吧！

店家提供了3,900日圓的「tabegoro」、4,900日圓的「ushigoro」、5,900日圓的「嚴選」3種套餐，隨著價位的不同，品項也越來越多、越高級。

基本上都包含牛舌、赤身肉、腿肉、嚴選部位、橫隔膜，能嚐到和牛的和種部位，而且每一份也都有附泡菜、沙拉、湯、冰沙，白飯，份量十足！

小編想說難得來了，就點了最高級的「嚴選」，果然沒令人失望，新鮮的生牛肉拌雞蛋、厚切牛舌、壽喜燒等8款吃得超盡興，吃完還覺得口頰留香呢！

焼肉うしごろ銀座店

地址：東京都中央区銀座1-8-19 ONE GINZA 7F

營業時間：週一至週五 17:00～23:30，週末及假日 11:30～23:30



2. 燒肉家KAZU 神樂坂

如果喜歡吃沙朗部位的話，標榜上等沙朗牛肉的KAZU就不能錯過了！

沙朗肉質非常細嫩，很適合用來作燒肉。KAZU的牛肉是使用向農家直接買下的黑毛和牛，每天都會有當天最推薦的菜單，常常去吃也會很有新鮮感。

KAZU提供的午間套餐有沙朗、牛肋骨肉、橫隔膜、鹽燒牛舌綜合定食可選，一份只要2,190日圓的沙朗最推薦，這種破盤價在其它地方可是很難找到的！

焼肉家 KAZU 神楽坂本店

地址：東京都新宿区神楽坂2-11-7 AY2ビル 1F-2F

營業時間：11:45～14:30，17:00～23:00



3. Kintan

KINTAN是日本女生票選最想去燒肉店第一名，因為店的裝潢很時尚又很有氣氛，不會把全身弄得都是肉味，也能享受在高級餐廳約會的氣氛。

KINTAN最早是開在代官山的一間涮涮鍋店，後來開設燒肉店，而現在每一家分店的主題和風格也都不太一樣，還有肉割烹和牛肉壽司等不同的餐點。但分店幾乎都是在知名的時尚地區，例如惠比壽、原宿、表參道等等，因此非常適合約會逛街順便去吃頓烤肉大餐補充體力。

+ 1

KINTAN的晚間套餐至少要6,980日圓起，但是平日午餐最便宜只要一千多日幣左右，白飯、沙拉、湯還可以免費續，真的是CP值超高！

小編最推薦「30日間熟成プライムKINTANハラミセット」，因為這裡面包含了店家招牌的熟成牛舌根、牛舌根、牛舌筋、隔橫膜，全部都是高級的部位，總份量超過220公克才3000日幣出頭！

神楽坂焼肉 KINTAN

地址：東京都新宿区神楽坂1-10-2

營業時間：平日11:30～15:00，18:00~23:00/週末及假日11:30～15:00，17:30~22:00



4. 天空燒肉星遊山

天空燒肉星遊山是前述的「KINTAN」集團下的燒肉店之一，因為位在汐留的高樓可以欣賞到無敵的東京景色，所以命名為天空燒肉。

+ 2

他們提供了松坂牛、黑毛和牛等職人嚴選的高品質肉類，在超棒的空間中讓用餐的人留下難忘的回憶。也有人稱星遊山是『高級版的Kintan』，不僅是可眺望到東京景色的好位置，也曾經獲得Tabelog的燒肉百名店殊榮。

晚間套餐要價近萬日圓，但是午餐最便宜僅要1千出頭，可以說是超值到不行。約會時來這裡吃午餐也很有情調，感情會加溫唷！

天空焼肉 星遊山

地址：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 41F

營業時間：平日 11:30～14:30，17:30 – 23:00/週六及假日 11:00 – 15:00，17:00 – 23:00/週日 17:00-22:00



5. 燒肉炭聖

燒肉炭聖的本家是主要在買賣食用肉品和肉臟的專門店，店主在修行時代培養出挑選肉的好眼光，在開店之後堅持每日進貨當天最新鮮的肉，而且是依部位跟不同的店家進貨，店主認為一整牛不一定全部部位都好吃，一定要分開才能挑到最好的。

+ 2

無論是A5等級的各部位牛肉、熟成牛舌組合，或是甚至是手工泡菜、搭配肉的各種酒類飲品都很有堅持。

燒肉炭聖總共有3間店，每一間各有不同的特色。平常午餐每家店只有提供燒肉便當，谷中店「TANSEI」僅限周末和假日有營業午餐時段，總是引起燒肉饕客們爭相預約，因為不到2,000日圓就能吃到一大盤A5和牛！

最推的是1,800日圓的「プレミアムヤキスキセット」，將牛腿肉片表面烤5秒，裡面捲上蔬菜，再沾上帶有松露的蛋黃，肉的旨味和松露的香味在口裡散開的瞬間幸福地讓人直接融化！

焼肉 炭聖 谷中店

地址：東京都台東区谷中7-18-16 OSTIA 1F

營業時間：平日17:00〜23:00/週末假日 12:00〜14:30，16:00〜23:00



6. 陽山道

陽山道是在美食激戰區上野開業已有60年的老舖，店家從特殊的管道進貨A5等級的牛肉，堅持非高品質的肉不用，對美味完全不妥協，從店家的招牌菜「和牛ユッケ」（生牛肉膾）就可以看出只使用乾淨新鮮牛肉的堅持，客人保證可以吃得安心又放心。

午間套餐平均在1,100日圓～2,650日圓，不到2千日圓就能吃到牛肋骨肉、和牛沙朗肉、外橫膈膜等高級的部位，想要吃得再豪華一些可以點三種肉片組合（三種盛りランチ）也只要2千多日圓。肉片也可以花650日幣再另外追加，保證能吃得過癮！

陽山道 上野本店

地址：東京都台東区上野6-5-3

營業時間：11:30～23:00（午餐時段11:30～15:00 ）



7. 飛驒牛一頭家 馬喰一代

日本的和牛品牌非常多，而「飛驒牛」算是當中相當有名的，它是在岐阜縣飼養的黑毛和牛。但必需滿足肉質3等、步留等級A或B以上才能被稱作「飛驒牛」，等級不到的都叫作「飛驒和牛」。

+ 1

而馬喰一代就是選用A5等級的飛驒牛，而且是一次進貨一整頭，所以可以用划算的價格提供品質好與稀少部位的肉給顧客。飛驒牛的質很細、脂肪肥而不膩，不會因為油脂豐富而有反胃感，可以細細品味到肉質的純粹。

在馬喰一代可以用涮涮鍋、壽喜燒、燒肉的方式享受飛驒牛，晚間燒肉套餐從8,000日圓起跳，但是午餐最低僅2,000日圓就能吃到美味燒肉，而且還有附豆腐、沙拉、烤蔬菜、白飯、味噌湯、漬物、甜點，非常澎派，一餐吃下來超滿足！

飛騨牛一頭家 馬喰一代 銀座店

地址：東京都中央区銀座2-6-5 銀座トレシャス 11F

營業時間：11:00～23:00（午餐時段11:00～14:30 ）



8. 房家

想要以划算的價格吃到A5等級黑毛和牛，就來一次買下一整頭和牛的房家吧！

現在很多店家標榜買一整頭和牛，可是擔心有的部位不受歡迎賣不掉，所以偷吃步改以每個部位各別進貨，加起來是一整頭的方式來對應，但房家是一開始就真的是去市場競標買進一整頭牛，也因此很多特別稀有或受歡迎的部位會缺貨，所以內行的人都會不時去造訪房家，以遇到傳說中的「夢幻部位」。

+ 3

房家有7間分店，每一家所提供的菜單有些微不同，像上野六丁目店就主打內臓（ホルモン），燒肉的價位也相對低價，最便宜的套餐不到一千日圓就能吃到。而日本橋店裝潢較高級，肉質也較佳，燒肉套餐從2500日幣起跳，但也有一千多日幣出頭的燒肉丼等菜單，可視個人狀況做選擇。

2500日幣起跳的套餐則除了一般常見的泡菜等小碟之外，還有附炙烤牛刺身、沙拉、飯後點心，主食還可從冷麵、石鍋拌飯、白飯中做選擇，CP值其實相當不錯。

房家 上野六丁目店

地址：東京都台東区上野6-6-6 小湊ビル 1・2F

營業時間：平日17:00～23:00/週末及假日11:45～23:00

房家 日本橋店

地址：東京都中央区日本橋室町2-2-1 コレド室町1 3F

營業時間：午餐11：00～15：00，晚餐17：00~23：00



9. 神樂坂SHINUCHI

如果是在約會、慶生的場合，想要找個不被打擾的獨立空間，又兼高級感的餐廳，保留花街風情的成熟大人系燒肉店「神樂坂SHINUCHI」絕對是很好的選擇。

店內備有可眺望挑高中庭的包廂，以及有沙發座位的包廂等共 8 間，不必在意周遭環境，能和親朋好友悠閒放鬆地度過用餐時光。

店家在午餐時間提供了稀少部位、和牛里肌、和牛橫隔膜、和牛內臟等4種不同的燒肉套餐，價位從1,000日圓起跳，除了主餐外，還有附白飯、沙拉、湯，非常平易近人。

除了稀少部位套餐份量固定為120g之外，其它套餐有分為80g、120g、160g等不同份量，每個人都能依自己的食量作選擇。

小編在這裡嚐試了2款御膳，「稀有部位」的內容會隨著每天進貨不同而更換，所以每次來吃都可能遇到不同的驚喜，當然口感的驚艷程度比起一般部位更多、更令人滿足。

另一款點了「和牛里肌御膳」，包含肉感十足的赤身部位，以及帶有美麗油花的霜降部位，2種一起比較，吃得非常地滿足啊！如果特別喜歡某個部位，也可以再加點呢！

神楽坂しんうち

地址：東京都新宿区神楽坂3丁目6-40 かぐらビル B1

營業時間：11:30～14:30，17:00～23:00



10. 燒肉會席 舌牛

喜歡牛舌的話選「燒肉會席舌牛」吃午餐就對了！熟成牛舌和黑牛牛舌組合居然只要3千日圓出頭！牛肋肉和牛里肌組合居然也僅要2千日圓出頭，實在太划算了！

+ 1

如果是要招待客人或是慶祝生日，選擇有7道料理的豪華午餐御膳也在3千到6千日圓之間，能在高級銀座地區的個人包廂用這種價錢吃到高級燒肉實在太划算！

除了燒肉，舌牛的「和牛タレユッケ」（和牛醬汁肉膾）是用黑毛和牛做的，招牌商品很值得一試。另外還有肉壽司、數量限定手工切沙朗牛肉，每一道都是絕品，也推薦加點來吃吃看。

燒肉會席舌牛 銀座店

地址：東京都中央区銀座5-7-19 銀座フォリービル 5F

營業時間：週一至週五 12:00～14:30，17:00～22:00/週末及假日 12:00～15:00，17:00～22:00



11. 土古里

土古里是一間韓式風格的燒肉店，但使用的食材全都是日本國產。肉是由主廚親自去挑選品質良好的和牛，一整頭買回來後親自解體，所以可以吃到少見的稀少部位，盡情品味有漂亮霜降油花、肉質滑嫩的燒肉。

而米飯使用了契約農場所栽培的宮城縣品牌米「一見鍾情」，和燒肉是最佳拍檔！

午間的套餐約在1,000～3,000日圓之間，有上等和牛肋骨肉、和牛里肌等選擇，還可以加幾百日圓將肉量升級為1.5倍或2倍，愛吃肉肉的人一定會覺得過癮！

土古里 上野バンブーガーデン店

地址：東京都台東区上野公園1-52 バンブーガーデン3F

營業時間：平日 11:30～14:30，17:00～22:00/週末及假日11:30～22:00



12. 神戶牛燒肉&生牛舌料理 舌贊

舌贊是日本三大和牛之一神戶牛的專門店，每一次的神戶牛品評會中只有1~3頭牛會得到優秀賞，舌贊會直接買下一頭，並且以優惠的價格提供給客人。

店家的招牌是使用熟成生牛舌的涮涮鍋、牛舌燻製火腿、熟成牛香腸等等各種牛舌料理，和用羽釜炊好的白飯最搭，可以一口氣扒完一碗飯。

+ 5

既然是高級的神戶牛，價格當然會比其燒肉店貴一些些，雖然也有2000日圓有找的生牛肉漢堡排和3種肉類綜合拼盤燒肉，但是推薦點3000日圓的「特選舟盛午餐」或「上燒肉舟盛午餐」，肉類全部裝在小船上，可以比較不同部位的口感。

更棒的是附有吃到飽的小BUFFET，除了一般的泡菜、沙拉可以隨便吃之外，有時候還會有驚喜的菜色例如咖哩牛肉或者燉牛肉，都是真材實料使用大塊的牛肉下去做，邊吃邊覺得這附餐也太大方了吧。

神戸牛焼肉&生タン料理 舌賛（ZESSAN）

地址：東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイス ウエストタワー 2F

營業時間：週一至週五 11:30～14:00，17:00～22:30/週末及假日17:00〜22:00



看完是不是已經肚子咕咕叫了呢，這些都是小編實際去吃過，真的超好吃的所以才敢推薦給大家，所以大家可以放心去訂起來。另外小提醒是由於物價一直在波動，所以價格還是以官網最新公告為主唷！

延伸閱讀：

東京頂級和牛燒肉5選推薦！Tabelog燒肉最高分到預約困難店都告訴你~

東京必吃烏龍麵名店10選–米其林指南推薦、Tabelog百名店一次報你知！

【本文由窩日本授權轉載，Facebook Page：窩日本Wow-Japan】