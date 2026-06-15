北上交通優惠｜618直通巴¥18上廣州！珠海巴士票買1送1/高鐵減$25

北上交通優惠｜618北上過境優惠｜來到6月！各平台都推出各式各樣的618優惠，當中北上港人最受惠的就是交通優惠！無論是中港直通巴士還是港鐵都有特別優惠，低至$2就可以返深圳吃喝玩樂！即睇下文攻略！



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北上交通優惠【1】環島中港通單程車票¥18 順德／東莞／番禺

環島中港通推出618優惠，限量放出200張指定路線的單程車票。由香港市區往返廣東多個熱門城市，單程車票只需要¥18！當中包括台山、順德、惠州、東莞及番禺。市民只需要在2026年6月17日至6月22日期間，每日中午12時，打開環島中港通微信小程序，即可參與搶購！

想順利搶到優惠車票，建議在搶票前先註冊好環島中港通小程序會員，屆時直接購票，不用花時間臨急註冊！但要留意：

1. 單程優惠車費不適用於2026年6月19日至21日及7月1日

2. 優惠車票不支持更改，假如需退票僅退回原支付的¥18，退票後不能再享有¥18優惠

3. 不可與其他優惠同時使用。

搶票時間表（每日中午12時）：

6月17日：香港市區往/返江門鶴山市

6月18日：香港市區往/返江門台山市

6月19日：香港市區往/返順德（杏壇/勒流/龍江線；均安/荷塘線）

6月20日：香港市區往/返惠州

6月21日：香港市區往/返東莞市區（南城南、厚街區、萬江區）

6月22日：香港市區往/返廣州番禺



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北上交通優惠【2】環島中港通Klook買1送1 最多慳$150

Klook今個月亦推出直通巴士買一送一的優惠，指定環島中港通路線（香港往返花都融創、香港往返珠海長隆），購票時輸入指定優惠碼，可獲買一送一優惠，最高可折扣$150！另外，購買高鐵車票亦有滿$300減$25折扣優惠。

【買一送一】香港往返花都融創直通巴士（環島中港通）

香港用戶於Klook平台購買指定香港往返花都融創直通巴士（環島中港通）車票，並消費滿港幣$266，即可享5折優惠。最高折扣為港幣$150。用戶必須於結帳頁面成功輸入指定優惠碼。每個用戶限用此優惠碼一次，數量有限，先到先得，用完即止。

優惠期：即日起至2026-06-30 23:59

優惠碼：BONSKIBUSB1G1

【買一送一】香港往返珠海長隆直通巴士（環島中港通）

香港用戶於Klook平台購買環島中港通指定香港往返珠海長隆直通巴士車票，並消費滿$240，即可享5折優惠。最高折扣為$150。用戶必須在結帳頁面成功輸入指定優惠碼。每位用戶限用此優惠碼一次，數量有限，先到先得，用完即止。

優惠期：即日起至2026-06-30 23:59

優惠碼：ZHCMLBUSB1G1

北上交通優惠【3】香港高鐵車票 滿$300減$25

香港用戶於Klook平台訂購香港高速鐵路車票滿$300或以上，並於付款頁面成功輸入指定優惠碼 ，可享$25即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026-12-31 23:59

優惠碼：HSR2026HK

北上交通優惠【4】港鐵北上6程送1程 最多獎4程

港鐵亦推出北上車票優惠，八達通由即日起至8月2日期間，與港鐵推出「八達通x港鐵過境乘車獎賞推廣」。往返兩地的旅客只需在八達通App內登記並連結八達通，經羅湖或落馬洲站出行，即可累積合資格乘車紀錄。而每完成6程合資格的港鐵過境乘車，即可獲贈1程港鐵過境免費車程獎賞。每位用戶於推廣期內最多可獲4程免費過境車程獎賞。

不少人都會搭乘港鐵到深圳消費。（資料圖片）

更多詳情可參考：八達通優惠｜搭港鐵北上6程送1程！最多免費4程！附登記方法+日期

北上過境優惠【5】長者$2巴士/小巴返深圳

舊有的長者$2乘車優惠雖然在4月3日開始改為「兩蚊兩折」，不過只要巧妙地使用，持有樂悠咭仍然可以用低至$2去深圳！

專線小巴59S（上水站至香園圍口岸）、九巴79K（上水彩石邨至蓮塘口岸）、專線小巴75（元朗至落馬洲支線管制站——福田口岸），車費均不超過$10，故長者仍可以$2優惠價乘搭。

假如居住在該區附近的長者，仍然可以享受$2車資北上消費。至於跨區長者，只要利用分段乘搭，就可以用低至$4的價格北上！

長者乘車優惠將由4月3日起改為「兩蚊兩折」，受惠對象及具體使用方法不變。（資料圖片）

更多詳情可參考：長者兩蚊兩折｜羅湖/蓮塘/福田/深圳灣新車費最貴幾多？3路線不變

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