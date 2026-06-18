廣東旅遊消費券派¥3千萬！港人用得！酒店/景點最高減¥500+附教學

北上深圳｜端午節將至，港人又有3日連假北上。廣東省文化和旅遊廳（廣東省文物局）近日推出「請到廣東過端午」補貼活動，派發合共總值高達¥3,000萬的「文旅消費券」，預訂酒店、景區門票及國內旅遊團最高可減¥500，優惠至6月30日，連港人都用得。即睇領取教學！



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廣東省文化和旅遊廳推出「請到廣東過端午」消費惠民補貼計劃，派發合共總值¥3,000萬的「文旅消費券」。（小紅書@星月夜）

文旅消費券｜廣東省文化和旅遊廳派¥3,000萬消費券

即日起至6月30日，廣東省文化和旅遊廳推出「請到廣東過端午」消費惠民補貼計劃，派發合共總值¥3,000萬的「文旅消費券」，優惠涵蓋酒店、景點、旅遊團及度假路線等，最高減¥500！消費券每日早上10:00發放，港人可透過以下9個平台領取，數量有限，領完即止。

1. 攜程旅遊

2. 飛豬旅遊

3. 同程旅遊

4. 美團

5. 抖音

6. 去哪兒

7. 大眾點評

8. 大麥

9. 貓眼



文旅消費券｜消費券領券教學

領取文旅券的方法十分簡單，大家只要使用指定的旅遊平台，並掃瞄下圖的QR Code；或者在相關平台App的搜尋引擎，輸入「廣東文旅券消費券」或「廣東消費券」，跳轉至活動頁面，然後在自己想領取的優惠中點選「立即領取」，便可獲得消費券。

高清QR Code掃瞄圖片

各大旅遊平台旅遊消費券QR Code（官方圖片）

領券圖文教學（以美團App為例）：

用戶成功領券後，會自動存入各平台的賬戶優惠券內，使用時按實際消費金額滿額即減。記者實測預訂原價¥1428的深圳福田香格里拉大酒店，發現使用該券後即減¥200，再扣除其他優惠，僅¥870即可預訂，足足打了6折。

優惠詳情：

酒店類：滿¥2500減¥500、滿¥1500減¥300、滿¥1000減¥200、滿¥500減¥100



景點類：滿¥2500減¥500、滿¥1500減¥300、滿¥1000減¥200、滿¥500減¥100、滿¥200減¥40



度假路線類：滿¥2500減¥500、滿¥1500減¥300、滿¥1000減¥200、滿¥500減¥100



提提大家，同一用戶在同一平台、同一類別僅可使用一張消費券。而使用消費券預訂的酒店、景點門票以及度假套票，最遲須在2026年8月31日晚上11:59前入住或出發。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略