遊韓禁忌11大｜亂拍照隨時坐監　機場列明：帶錯1調味料變運毒

遊韓禁忌｜去韓國旅行打卡隨時變坐監噩夢！早前就有港人因在澡堂打卡而被控罪，慘賠30萬港元。異國文化差異若被忽略，輕則被當地人賞白眼，重則隨時觸犯法例！《香港01》為大家整理了11大韓國旅遊禁忌，出發前一定要看清，否則隨時坐監收場！



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早年一名67歲港婦在濟州島汗蒸幕澡堂內，拿出手機打卡，但由於當時有其他人在附近，被控以性暴力罪，雖然事主最終被改控電話攝影罪，判罰2,000萬韓圜（約10.2萬港元），但這場異國官司加上滯留當地的開支，足足令她痛失逾30萬港元，回港後更患上抑鬱。

韓國近年為了打擊偷拍及保護個人私隱，法律極嚴。許多在香港人看來沒大不了的日常習慣，在韓國隨時會觸犯法例！以下為大家整理了11大韓國旅遊禁忌，提醒大家出發前一定要看清，免得愉快旅程慘變噩夢：

遊韓禁忌｜1. 謹慎留下網上負評

根據韓國《刑法》第307條，只要在網上公開損害他人名譽，就可能會因網絡誹謗而被起訴，並面臨高額罰款或最高3年的監禁。大家如遇上不快經歷，建議私下向平台投訴，切勿在Google或社交平台公審，免招刑事官非。

遊韓禁忌｜2. 禁帶含有罌粟籽的調味料

近年美國品牌Trader Joe's的熱門調味料因含有罌粟籽（Poppy Seeds），在韓國被列為受管制毒品。仁川機場已設有明確告示，若旅客不慎攜帶入境，最高可被判處5年監禁或約36,000美元罰款。打包行李時務必仔細檢查成分，免得被當運毒。

遊韓禁忌｜3. 不要隨意拍照

韓國人極度重視私隱，拍照前務必徵求同意，避免不必要的糾紛。當地法律規定所有手機拍照時必須發出響亮的快門聲，若你使用外國的靜音手機，切勿在未經許可下拍攝當地人。在公共場合未經同意拍攝他人，隨時會面臨嚴重的性騷擾指控。

遊韓禁忌｜4. 結帳禮儀

結帳時應將現金或卡親手遞交，直接放櫃檯會被認為不尊重對方。

遊韓禁忌｜5. 避免坐關愛座

關愛座專為老人或需要幫助者設置，即使車廂擁擠，也請留給有需要的人。

遊韓禁忌｜6. 用餐禁忌

與長輩用餐時，需等他們先動筷；切勿將筷子插在飯碗中，這是喪禮習俗。

遊韓禁忌｜7. 交通工具禁食

巴士禁止飲食，若手持手搖飲料有機會被拒絕上車！地鐵雖無限制，但建議避免吃東西影響他人。

巴士禁止飲食，若手持手搖飲料有機會被拒絕上車！（AI製圖）

遊韓禁忌｜8. 不要隨意喊「阿珠媽」

稱呼店員時，用「這裡（여기요）」更禮貌，隨意喊「阿珠媽」可能冒犯對方。

遊韓禁忌｜9. 稱呼「歐巴」要謹慎

女生隨意稱呼陌生男性「Oppa」（哥哥），或男性喊女生「Nuna」（姊姊），可能被認為不禮貌或極度尷尬，在現實中這是非常親密的稱呼。想叫店員過來，禮貌地說一句「這裡（여기요，Jeogiyo）」或稱呼「老闆（사장님，Sajangnim）」才是正解。

遊韓禁忌｜10. 敬語與半語

與陌生人或長輩交談時，務必使用敬語（如「~요」），半語只適用於非常熟悉的朋友。

遊韓禁忌｜11. 喝酒禮儀

與長輩喝酒時，避免正面乾杯，將頭稍微側過或用手遮擋更顯禮貌。

韓國喝酒禮儀（AI生成）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略