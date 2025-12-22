旅遊禁忌｜1款熱門手信千萬勿帶入境　韓國台灣違禁　隨時監禁5年

旅遊禁忌｜旅行時務必留意當地的入境禁忌！別以為所有國外買到的零食都能帶過關！一種烘焙原料被台灣、韓國兩地海關嚴令禁止攜帶入境，若你不小心錯帶這款違禁品入境，輕則被沒收，重則觸犯毒品危害防制條例，有機會監禁5年！即看這款「隱形地雷」的辨識方法及各國罰則！



旅遊禁忌｜哪款手信屬違禁品？

最近，有網民在Threads上發文指「有從美國回台灣的人知道Trader Joe的everything bagel調味料可以帶回台灣嗎？因為整個混在裡面，不確定有沒有詳細規定可以帶或是不行。」其後，有另一位網民回答「只要有Poppy Seed的都不行，在台灣是違禁品」。

這款熱門調味料Trader Joe's的「Everything But the Bagel」，成分包括罌粟籽（Poppy Seed）。根據台灣毒品危害防制條例第2條1所列毒品，及非醫師處方或非醫療性之管制藥品，包括罌粟或罌粟籽。

而罌粟或罌粟籽是屬於第二級毒品，因此無論是出境或入境台灣者，皆禁止攜帶含罌粟或罌粟籽成分的物品。違法者隨時被沒收甚至罰巨額。

旅遊禁忌｜韓國禁止攜帶這款調味料？

有網民發現在首爾仁川國際機場，還設有告示牌，明確警告旅客注意Trader Joe's的調味料。根據韓國食品藥物安全部的說法，罌粟籽在韓國被列為毒品，該產品已在韓國被禁2年。根據南韓法律，罌粟籽被歸類為毒品，持有罌粟籽可被判處最多5年監禁或約36,000美元的罰款。

根據韓國食品藥物安全部的說法，罌粟籽在韓國被列為毒品。（X@@tothemerciless）

