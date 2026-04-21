韓國入境｜行李驚現黃色鎖網友1招免罰$5千！帶5類禁品鎖喼兼罰款

韓國入境｜遊韓必看！不少人出國探親訪友時，總習慣帶上家鄉特產當見面禮，卻往往忽略了各國的入境法規。一不小心，不但被當場沒收違規物品，還可能被罰款數以萬元，甚至留下刑事案底並永久禁止入境。近日有台灣旅客因誤帶2個水梨差點在機場破產！「好食玩飛」小編以下為大家整理出最新2026年5類不能入境韓國的物品，即睇內文！



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韓國入境｜行李驚現「黃色大鎖」2個水梨代價高昂

該名台灣網民發帖分享，抵達韓國領取行李時，發現行李箱被扣上發出電子聲響的黃色鎖頭，吸引全場目光，令他尷尬不已。他被地勤帶往檢疫區檢查，才發現行李底層藏著兩個碩大的台灣水梨。

原來是該網民母親想讓孩子帶見面禮給韓國阿姨，趁他洗澡時偷偷塞入行李。根據韓國農業防疫法規，生鮮水果屬違規物。海關起初開出100萬韓元（約港幣$5,300）的高額罰款，對比事主僅3萬台幣（約港幣$8,000）的旅費，這兩個水梨的代價可謂極其昂貴。幸好海關見事主初犯且態度合作，最後要求事主簽署「自願放棄切結書」並沒收銷毀，才網開一面免罰金。

韓國入境｜韓國海關「感應鎖」顏色解析

從2026年起，韓國海關已全面引入AI X光掃描系統，對可疑行李鎖上不同顏色的感應鎖。若不幸被鎖上，旅客切記不可私自拆除，否則靠近出口時行李鎖會發出巨大警報聲。

韓國不同顏色感應鎖代表意思： 黃色鎖頭 待查驗項目 含有免稅品超額、藥物過量（如含禁藥成分之止痛藥）、可疑液體 橙色鎖頭 動物類製品 含有肉類成分的加工食品、肉乾等 藍色鎖頭 植物類製品 含有植物類製品，含有蔬菜、鮮果、種子、泥土等 紅色鎖頭 嚴重違禁品 含有毒品、槍械、彈藥、刀劍等危險物品。

韓國海關4色感應鎖。（AI生成圖）

韓國入境違禁品｜2026韓國海關AI掃描新制：5類違禁品清單／EVE止痛藥首度上榜

擔心會被罰錢？不清楚帶的物品是否屬違禁品？以下是小編參考Trip.com及韓國觀光公社整理出最易中招的五類違禁品，即刻睇下有冇唔小心上左榜！

韓國入境違禁品1｜日本EVE止痛藥（2026最新禁令）

2026最需注意的變動是韓國關稅廳已將EVE A錠、EVE Quick等含有「丙烯異丙乙酸尿」成分，此類藥列為受管制精神藥物，成分具成癮性，如攜帶入境韓國會罰款高達5,000萬韓元（約港幣$260,000），嚴重者可能觸犯《麻醉藥品管理法》，最高可處5年以下有期徒刑！

2026最新規例，韓國入境禁止帶EVE藥物。（AI生成圖片）

韓國入境違禁品2｜肉類製品

肉類製品包括臘腸、肉乾、香腸、含肉粒的泡麵，甚至連肉鬆蛋捲都不能攜帶！含肉成分的寵物糧食也在禁止之列。首次違規最高可罰1,000萬韓元（約港幣$50,000），並可能被列入入境黑名單。

韓國入境違禁品3｜新鮮農產品與種子

所有生鮮蔬果、鮮參、帶土植物、生堅果均不可入境。此外，含有罌粟籽（PoppySeeds）的調味料或麵包在韓國亦屬違法，初犯罰款通常為100萬韓幣（約港幣$5,300）。

韓國入境違禁品4｜大麻及相關產品（CBD）

雖然CBD（大麻二酚）在部分國家合法，但韓國對毒品採取零容忍政策。攜帶含有CBD的護膚品、油或軟糖入境，將被視為走私毒品處置，罰款高達1,000萬韓元（約港幣$50,000）。

韓國入境違禁品5｜違禁出版物與電子內容

任何被認為危害韓國憲法、洩露國家機密，或含有兒童色情、極度淫穢影像的印刷品、照片或書刊均嚴禁攜帶。最高可罰款1,000萬韓元（約港幣$50,000）或面臨刑事起訴。

Trip.com建議，如果旅客不確定行李內的物品是否違規，最保險的做法是走「紅色申報通道」主動向海關查詢。海關對於主動申報的人通常較為寬容，若等到被X光機抓獲，恐怕就只能乖乖繳納巨額罰款了。

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