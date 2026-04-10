韓國必買手信禁忌5大｜港人遊韓必看！泡菜不能出境？隨時被充公

韓國必買手信禁忌｜ 隨著韓國旅遊及購物熱潮持續升溫，不少港人喜愛到韓國大掃貨，不過在掃貨同時卻面臨著被沒收的風險。其中最易中伏的是泡菜，因含大量醃製湯汁被視為液體品，在市面常見包裝早已超出手提行李液體容量限制，過安檢時很大機會被直接沒收丟棄。



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韓國必買手信禁忌｜ 1. 凍膜及凝膠面膜

凍膜及凝膠面膜屬最常見「中招」類別，不少旅客誤以為質地呈凍狀或膏狀便不算液體，其實航空安檢是以「能否被擠壓或流動」作判定標準。韓國國土交通部明文規定：手提行李中所有液體、凝膠每件不得超過100ml。而凍膜屬於凝膠類產品，直接受限。只要產品可改變形狀並塗抹，如睡眠凍膜或舒緩凝膠等，一律被歸類為液體。

韓國必買手信禁忌｜ 2. 爽膚水棉片

近年爽膚水棉片成為港人的必買手信，不少人認為棉片並不屬於液體，導致最常被沒收的商品之一就是它。事實上浸滿精華的爽膚水棉片其實亦屬液體類，按規定以「容器容量」計算，多數產品都超過100毫升限制。即使剩餘不多，放手提行李仍有機會被沒收，建議託運更安全。

爽膚水棉片屬最常被沒收的商品之一。（AI生成圖片）

韓國必買手信禁忌｜3. 噴霧類產品

韓國的美妝品和香氛一直是熱門必買產品，但購買時要特別留意噴霧類產品的登機規定，很多旅客常買的定髮、定妝噴霧等等，其實含有壓縮氣體，有可能會被視為危險品，嚴禁放置於手提行李中隨身攜帶。

另外，國際民用航空組織規定，易燃氣體及壓縮噴霧屬危險品，不得隨身攜帶上機，所以噴霧瓶身標有「易燃性」圖案、含有高壓危險氣體，或者明確標示為危險品，是完全禁止帶上飛機，需要購買時更注意。

旅客常買的噴霧產品，其實含有壓縮氣體，可能會被視為危險品。（AI生成圖片）

韓國必買手信禁忌｜4. 泡菜（液體食品）

去韓國旅遊，帶份正宗泡菜回港幾乎是「指定動作」。韓國機場公社已指引，明確將「含汁液食品」納入液體類管理，例如醬料、湯類、醃製食品等。泡菜雖然是固體，但內含有大量醃製湯汁，因此在安檢規定中會被嚴格視為液體類商品。目前市面上常見的泡菜包裝大多從300克至500克起跳，遠遠超過隨身行李液體的限制。

旅客購買後最穩妥的做法是直接放入托運行李寄艙，或利用超市的國際宅配服務；否則進入安檢後，就只能看著泡菜被沒收。除泡菜以外，醬油蟹或醃魷魚等等，都是屬於湯汁較多的食物，超過100ml都不能手提。

泡菜成港人去韓必備手信，其中最易中伏為泡菜。（AI生成圖片）

韓國必買手信禁忌｜5. 轉機途中拆開免稅商品

如果在機場免稅店購買液體護膚品，直飛回港，一般問題不大。但對於需要轉機的旅客而言，就需要特別留意，在轉機途中提前拆開免稅商品的專用密封袋，於下一段航班重新接受安檢時，相關免稅產品會被視為一般液體處理，一旦容量超過100毫升，就有相當高機會被沒收。

不少旅客誤以為免稅店購買的商品必定可以攜帶上機，事實上，相關規定的前提是商品必須保持密封狀態。特別是需要轉機的情況下，一旦拆封，便不再符合攜帶上機的條件。

其實這些商品本身並非違禁品，而是攜帶方式需要特別注意。只要事先了解航空安檢對液體的規定，例如液體容器容量不得超過100毫升、或需另外分裝在透明夾鏈袋等，就能大幅降低被的機率。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略