港婦濟州汗蒸幕拍照被捕　滯留8個月返港　夫：妻抑鬱兼損失30萬

67歲港婦因在濟州汗蒸幕內影相打卡被捕，滯留近8個月後，上周五（21日）獲准出境返港。其丈夫今日（24日）向《香港01》指，其妻子當初被控性暴力罪，後被改控不當拍照，連律師費、賠償金及當地食宿等，共花逾30萬港元。他又提到，現時妻子對韓國有陰影及出現抑鬱情況。



港婦濟州一趟「旅行」共花費30多萬港元：

5萬「協議費」＋3.8萬元律師費＋10.7萬罰款＋逾10.5萬近8個月滯留生活用



劉太（右）去年7月初，與朋友前往濟州島旅行，在當地一間汗蒸幕的澡堂打卡而被警方拘捕，禁離境已近3個月，一直滯留當地。（劉先生提供圖片）

支付協議費及律師費共8.8萬元 終可今年1月中上庭

事主劉太去年7月初與兩名友人到濟州旅遊，期間因在汗蒸幕打卡被捕。事後，其夫劉先生控訴稱被要求支付約9萬港元和解金，懷疑受騙，又不滿當地檢控部門拖延多個月，仍未落案提告，事件引來不少關注。

在滯留當地8個月後，劉先生透過文字及錄音訊息向《香港01》表示，太太已於上周五（21日）回港。他透露，大約上年10月，收到太太引述當地檢察院通知，要求她支付約5萬港元現金的「協議費」用以排期，「如果唔畀呢，係無限排期，唔上法庭」，「焗住畀咗五萬蚊」，之後又花了3.8萬元律師費，最終獲排期今年1月中上庭。

由控「性暴力罪」改為控「電話攝影罪」 判罰2000萬韓圜

劉先生表示，當地檢察院原先控告劉太「性暴力罪」，他不以為然，「根本無性暴力罪，影個池，但有人話係附近，咁就當佢影到人」，而最終當地檢察院改控「電話攝影罪」。他指法院判太太2,000萬韓圜（折合約10.7萬港元）罰款，否則要監禁一年，故他當時立即滙款，太太最終於上周五回港。他指連同食宿等，這趟「旅行」共花費30多萬元。

劉先生：太太有不着、並無不認錯 不至於咁大懲罰

劉先生表示，當初太太拍照的手機，早前被當作呈堂證供，事後檢察院稱會將其銷毀，他不滿說：「影咗乜嘢無人知，都無開過無人睇過，自己黑幕，無透明度」，又形容事件是「悲劇」；他說雖然太太有不着、「戇居」的地方，但「不至於咁大懲罰」，在當地又要遭到「恐嚇勒索」，回港後又要受到網民的責罵。他又強調，他們夫婦並沒有不認錯，他亦有訓斥太太。

被問到回港後太太的情況，他透露，太太身體情況正常，惟「心靈太累」，對拍照及韓國都有恐懼，更出現食慾不振、失眠，「精神狀況其實好差。」