深圳後海商場8大｜LABUBU展免費入場+換禮品　萬象城／食玩買推介

深圳後海站最大特色就是近口岸、商場多、美食多，有購物天堂般的綜合型大商場「海岸城」，還有走年輕路線的「Kaledo嘉樂道商場」！最近還有泡泡瑪特LABUBU「THE MONSTERS復古理髮店·深圳站」主題展！今次《香港01》「好食玩飛」將會為大家盤點後海9大好去處！事不宜遲！立即看推介！（價錢以當天店舖為準）



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深圳後海好去處｜THE MONSTERS復古理髮店·深圳站

泡泡瑪特LABUBU「THE MONSTERS復古理髮店·深圳站」主題展登陸後海！在南山海岸城、深圳灣後海匯、深圳灣萬象城、環形草坪、深圳灣文化廣場、深圳人才公園6個地方都有大型打卡裝置！包括巨型的LABUBU、足球訓練場、復古街區等等！環形草坪還有「南山後海夜市」，可以逛著攤位、跟LABUBU一起看球賽！

THE MONSTERS復古理髮店·深圳站打卡地圖。

LABUBU主題展｜６大打卡點

LABUBU打卡點【1】深圳人才公園親水平台

有巨型復古吹風機，LABUBU則趴在一旁閉著眼睛吹頭



LABUBU打卡點【2】深圳人才公園北側環形草坪廣場

有巨大的球星雕像ZIMOMO，周末還會變身露天音樂會



LABUBU打卡點【3】深圳灣萬象城C區水幕廣場

有LABUBU球員們在此處踢球熱身



網民現場打卡（小紅書@katrina）

LABUBU打卡點【4】深圳灣萬象城D區深圳灣大街觀景台

有剛好做完時髦髮型的LABUBU在照鏡確認自己的美貌



LABUBU打卡點【5】深圳灣後海匯二層連橋入口處

有世界杯期間看球賽的LABUBU



LABUBU打卡點【6】南山海岸城海德廣場及魚簍處

有頭髮漂亮的LABUBU加入球迷後援團為球星歡呼！



更多網民現場打照片：

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LABUBU主題展｜領取限定LABUBU護照兌換周邊

1 登錄「看後海」小程序報名（總共1500份，分批在19/6、27/6、3/7發放）

2 前往深圳人才公園北側環形草坪兌獎處憑報名碼領取護照

3 前往6大打卡位拍照，收集LABUBU專屬印章

4 憑滿章護照回到深圳人才公園北側環形草坪兌獎處兌獎，把現場活動照片加上指定hashtag並發布到小紅書＋截圖，即可兌換官方周邊一套（每套包含透卡＋搖搖樂掛件）



憑指定護照集章即可獲得禮品。（小紅書@不改名字）

THE MONSTERS復古理髮店·深圳站

日期：即日起至2026年8月21日

地址：深圳灣萬象城

交通：搭乘地鐵2號線或11號線至「後海站」K1出口



深圳後海商場【1】深圳灣萬象城

後海站L岀口就有深圳灣萬象城，是深圳南山區的一個高端大型購物中心，由華潤置地打造。它不僅是一個購物商場，更是一個融合了藝術、文化、餐飲、休閒娛樂的綜合性商業空間。除了有國際頂級奢侈品牌，例如TASAKI、MIKIMOTO、ERMANNO SCERVINO等珠寶服飾品牌外，還有網紅咖啡店，包括Lady M、%Arabica等。

深圳灣萬象城

地址：深圳南山區科苑南路2888號

交通：搭乘地鐵2號線或11號線至「後海站」K1出口

深圳後海商場【2】海岸城——八合里牛肉火鍋／Ole超市

後海站D1出口向右邊乘扶手電梯後，會見到空中行人步道中的第一家商場——海岸城購物中心，佔地面積超過30萬平方米，匯萃多間品牌店舖、美食及娛樂設施。除了有港人最愛的八合里牛肉火鍋、奈雪的茶等食店外，還有燒肉、潮汕菜，當中越南菜「越小品」，¥34就吃到一碗份量十足的牛腩河或牛丸河，牛丸比想像中彈牙、更有牛香味！商場還有高檔次超市品牌Ole也在這裡，可買到各式各樣的西式食品、鮮果。

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海岸城

地址：深圳南山區海德三道15號

交通：搭乘地鐵2號線或11號線至「後海站」

深圳後海商場【3】Kaledo嘉樂道——2萬呎中古市集

與海岸城只是相隔一條馬路距離的Kaledo嘉樂道，外面是全玻璃幕牆和開放式入口的設計，商場內B1層有二手市場，有衣物、書本等等；而在L2層則有二手中古市集「ZZER只二」，佔地2萬呎，以倉庫形式銷售陳列鞋子、手袋、帽子、飾品等，品牌包括Chanel、Gucci等。L3和L4層則以餐飲為主，有湘菜館「湘頌」、湛江菜「蒃小苑」、火鍋店「翠焱火鍋」、燒肉店「大漁燒肉」等。

Kaledo嘉樂道

地址：深圳南山區粵海街道文化六路保利文化廣場C區B1層

交通：搭乘地鐵2號線、8號線或11號線至「後海站」E2出口

深圳後海商場【4】保利文化廣場——輕奢品牌薈萃

除了海岸城和嘉樂道，步道上還會經過保利文化廣場！商場以「藝術與商業融合」為核心理念，結合高端零售、文化體驗和餐飲娛樂，吸引在地居民、商務人士及遊客到訪。商場共6層，函蓋了國際輕奢品牌MICHAEL KORS、COACH、FURLA等；潮流服飾品牌UNIQLO、MUJI、ZARA等。餐飲方面，則有王品牛排、漁一居、%Arabica、Lady M、喜茶等。

保利文化廣場

地址：深圳南山區文心六路4號

交通：搭乘地鐵2號線、8號線或11號線至「後海站」E出口

深圳後海商場【5】天利名城

在步道上繼續往前走就是天利名城！商場的一大特色是宮廷風的中庭，亦融合了歐式風情，與國際5A甲級寫字樓共同構成了多功能的建築群。店舖涵蓋了零售、餐飲、娛樂和生活服務等。雖然近年來商場內部分商舖出現調整，但仍有一些知名的品牌入駐，例如順意．順德家鄉菜、蛙來噠、79號漁船等。

天利名城

地址：深圳南山區海德三道85號

交通：搭乘地鐵2號線、8號線或11號線至「後海站」

深圳後海商場【6】茂業百貨

在天利名城一直行沿著有蓋天橋，落天電梯直行就會見到茂業百貨！茂業百貨是深圳歷史悠久、知名的連鎖百貨集團，在深圳設有多家分店，南山店是其中一家比較受歡迎和具代表性的分址。相較於華強北或東門的茂業百貨，南山店雖然規模可能較小，但勝在商場較新，空間寬敞，逛起來體驗感更舒適。茂業百貨集合了多種品牌，涵蓋服裝、鞋履、美妝、家居用品等。

茂業百貨

地址：深圳南山區海德二道288號

交通：搭乘地鐵9號線至「南山書城站」

深圳後海商場【7】後海匯

除了空中行人步道附近的商場，其實位於後海站A2岀口都有另一個商場——後海匯。後海匯作為深圳首個青年文化社區，也是灣區青年文化連結體。商場共8層，B1和B2層以平價餐飲為主，有Food Court以及茶飲店。這裏更匯聚眾多潮流、先鋒品牌首店、旗艦店，也提供豐富精彩的潮流活動，在這裏可以找到表達自我意志的空間、找到志同道合的朋友，是潮流青年不會錯過的打卡地。

後海匯

地址：深圳南山區後海濱路3288號

交通：搭乘地鐵2號線、11號線或13號線至「後海站」A出口

深圳後海好去處【8】後海卓越INTOWN購物中心

後海站H岀口還有後海卓越INTOWN購物中心，它與其他卓越INTOWN系列商場一樣，主要針對周邊的商務客群和年輕潮流人士，主打年輕新潮路線，引入了許多潮玩、運動品牌，並舉辦電競等活動。餐飲方面，有茶樓「陶陶居」、火鍋店「海底撈」、「八合里牛肉火鍋」。茶飲店有瑞幸咖啡、喜茶、霸王茶姬、COSTA、WENDY'S COFFEE等。還有2間超市，包括盒馬鮮生和永輝超市。

後海卓越INTOWN購物中心

地址：深圳南山區海德三道126號（卓越·後海中心）

交通：搭乘地鐵2號線、8號線或11號線至「後海站」，或搭乘地鐵2號線至「登良站」

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