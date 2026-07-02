皇崗口岸美食10大推介｜水圍夜市/牛肉火鍋/秘製雞煲/潮汕海鮮麵

皇崗口岸美食多不勝數！作為唯一實施24小時通關的陸路口岸，皇崗向來是港人週末北上快閃、直衝食宵夜的尋味大本營。《香港01》好食玩飛記者為大家精選了皇崗口岸10大美食推介，不論是鄰近口岸的皇崗村還是水圍一帶都一網打盡！當中除了有傳承43年的潮汕牛肉火鍋天花板、一鍋兩吃的極惹味文昌雞煲，還有越夜越熱鬧的水圍夜市掃街天堂，通通平靚正，絕對能滿足各位的香港胃！即睇下文！



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皇崗口岸美食【1】潮汕大目牛肉火鍋——43年老字號！必食牛肉界天花板+濃厚沙嗲鴛鴦鍋

傳承43年的老字號潮汕大目牛肉火鍋堪稱牛肉界天花板，其皇崗旗艦店佔地兩層、寬敞舒適。店內主打即叫即切的秦川土黃牛，必點沙嗲鴛鴦鍋湯底，味道濃郁且帶花生香。配料大推油脂豐盛的尊品黃肥牛（吊龍）與爽脆的尊品胸口朥拼生牛舌，輕輕烚幾秒便肉質嫩滑；配上爆汁人手打製熟牛筋丸及索汁一流的炸魚皮，最後來個出前一丁自製沙嗲牛麵，簡直大滿足！

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潮汕大目牛肉火鍋（皇崗旗艦店）

地址：深圳福田區皇崗二街皇崗村市場北座1樓

交通：距深圳地鐵7號線福民站C出口，步行約300米

人均消費：約¥104



皇崗口岸美食【2】鬍鬚佬雞煲四季火鍋店——120日新鮮文昌雞！惹味秘製雞煲+潮汕老滷豬大腸

港人北上最愛的一鍋兩吃雞煲，這間鬍鬚佬雞煲絕對是實力之選。店內最吸睛的招牌雞煲，嚴選養足120日的新鮮海南文昌雞，隻隻肉質嫩滑、雞味濃郁，配合香濃帶微辣的秘製醬汁爆炒，香氣撲鼻，簡直是白飯殺手！食完雞肉後加湯打邊爐，記得要叫齊油花勻稱的手切肥牛和吊龍肉；更不能錯過極具功夫的金牌滷水豬大腸，經人手徹底洗淨後以正宗潮汕滷水炆至軟糯入味，放進雞煲湯底中索汁後享用，越嚼越香，邪惡度爆燈！

鬍鬚佬雞煲四季火鍋店（皇崗總店）

地址：深圳福田區福民路87號皇崗新村135棟1樓

交通：距深圳地鐵7號線皇崗村站B1出口，步行約90米

人均收費：約¥96



皇崗口岸美食【3】香港新發燒臘茶餐廳——24小時營業！回味70年代老香港風味

這間創始於1973年、由香港佐敦紅到深圳的香港新發燒臘茶餐廳會讓你重溫最地道的港式情懷。水圍分店主打24小時不打烊，位置鄰近皇崗口岸，無論何時跨境外出都可以去食。必點招牌燒鵝及燒味拼盤，燒鵝皮脆肉嫩；大鑊氣的乾炒牛河也值得一試。最後別忘了點一份外酥內軟、夾著厚切牛油的邪惡菠蘿油，配上一杯茶香奶濃的經典港式奶茶，簡直是北上的極佳落腳點。

香港新發燒臘茶餐廳（水圍店）

地址：深圳福田區福民路水圍村306號1樓

交通：距深圳地鐵7號線福民站C出口，步行約290米

人均收費：約¥67



皇崗口岸美食【4】坤記兄弟牛肉店——高性價比潮汕火鍋+新鮮手切牛肉

坤記兄弟牛肉店主打平靚正的潮汕牛肉火鍋。店內主打每日新鮮直送的手切牛肉，食肉獸必點雪花肥牛和牛味濃郁的吊龍，以及口感爽脆的靈魂胸口油，蘸上秘製沙茶醬簡直一流！火鍋配料更少不得極受歡迎的招牌手打牛筋丸，每粒都真材實料，咬落超級彈牙兼瘋狂爆汁。熱門晚餐時段往往大排長龍，建議各位港人點一份爽甜蘿蔔與蔬菜以中和油膩感，性價比極高！

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坤記兄弟牛肉店（皇崗店）

地址：深圳福田區金田路皇崗上圍1村4棟

交通：距深圳地鐵7號線福民站C出口，步行約310米

人均收費：約¥107



皇崗口岸美食【5】隅樂胡椒蝦——首創爽脆花腸灌蛋+惹味鹽焗蝦螺

隅樂胡椒蝦坐落於皇崗村內，兩層高的裝潢充滿現代藝術感，是港人過關後的私藏打卡熱點。店內主打精緻台灣菜與海鮮，必試全深圳少見的花腸灌蛋，爽脆花腸包裹着鮮嫩雞蛋，外脆內滑非常過癮；海鮮控則必點雙拼鹽焗蝦螺，大蝦鮮美Q彈、海螺脆嫩，極之惹味。加上外焦內嫩的台式蒲燒鰻魚，以及頂層放了整顆小蘋果的招牌特飲出走的蘋果，茉莉茶香混和海鹽奶蓋，解膩又開胃，味道非常有驚喜！

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隅樂胡椒蝦‧台灣菜‧團建（皇崗店）

地址：深圳福田區福民路22號皇安大廈1樓1號商鋪

交通：距深圳地鐵7號線福民站C出口，步行約120米

人均收費：約¥115



皇崗口岸美食【6】阿殳菜館——超綿密招牌蠔豉雞粥+Ｑ彈海蝦腸粉

阿殳菜館店內裝潢樸實無華，木製桌椅配上吊頂風扇，充滿懷舊老店風味。這裡主打質感濃稠的廣式老火粥，招牌蠔豉雞粥份量極大，粥底熬得綿密順滑，吃前加點白胡椒粉提鮮，清淡舒服。另一款必點是海蝦腸粉，腸粉皮Ｑ彈有嚼勁，內餡海蝦爽脆大隻；再配上皮香肉嫩的莊園蔥油雞和鑊氣十足的蒜蓉番薯苗，簡簡單單卻極之滋味。

阿殳菜館

地址：深圳福田區水圍五街水圍村105棟

交通：距深圳地鐵7號線福民站D出口，步行約460米

人均收費：約¥70



皇崗口岸美食【7】木屋燒烤——人氣連鎖串燒霸主！焦香惹味蜜汁烤翅

木屋燒烤分店遍佈深圳，店內串燒火候十足。食肉獸必點招牌草原羔羊肉串，肉質鮮嫩且毫無羶味，烤後油脂甘香；蜜汁烤翅中與烤雞爪烤至微焦、蜜香入味，焦香感十足。另外，口感爽脆的烤雞脆骨和鮮甜的烤海蝦亦是人氣之選。最後記得配杯冰啤酒，惹味又過癮！

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木屋燒烤（福田皇崗村店）

地址：深圳福田區皇崗村福民路下圍二村66號一樓3號舖

交通：距深圳地鐵7號線皇崗村站C2出口，步行約160米

人均收費：約¥90



皇崗口岸美食【8】一品紅川菜——20年地道老字號！必食招牌水煮魚

一品紅川菜是在皇崗村飄香20年的川味老店，店內街坊味十足，味道絕不踩雷。這裡主打高性價比、份量足的地道川菜，必試人氣招牌蒜泥白肉，薄切肉片包裹着清爽青瓜絲，蘸滿濃郁蒜泥醬汁，油香中帶點清甜，極之解膩！此外，外皮酥香的歌樂山辣子雞、酸辣開胃的老壇酸菜鱸魚，以及被網民大讚的麻辣水煮魚和乾煸肥腸都是每檯必點，人均幾十元就可以食到舐舐脷，川菜控北上必衝！

一品紅川菜（皇崗店）

地址：深圳福田區皇崗社區皇崗下圍二村68-2號1-3整層

交通：距深圳地鐵7號線皇崗村站C2出口，步行約230米

人均收費：約¥75



皇崗口岸美食【9】水圍夜市——匯聚百樣小食的多元混搭夜市

水圍夜市絕對是港人過關後必到的掃街天堂。夜市屬於多元混搭型，現場氣氛非常熱鬧，中式、川味、東北味及燒烤攤檔應有盡有。當中人氣推介有熱氣騰騰的噴泉牛雜、煙韌惹味的東北烤冷麵，以及香脆的鐵板魷魚、臭豆腐、肉夾饃及消暑冰粉等，平靚正分量足，最適合當作宵夜小食！

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水圍夜市

地址：福田區水圍村水圍路（鄰近水圍1368文化街區）

交通：距深圳地鐵4號線/7號線福民站D出口，步行約5分鐘

人均收費：約¥30-¥60



皇崗口岸美食【10】潮汕海鮮撈麵——過關平靚正首選！蠔仔花甲落足料極鮮甜撈麵

潮汕海鮮撈麵是區內的人氣食店之一，環境較街坊，餐廳以新鮮海鮮烹調撈麵及海鮮湯麵為主，每一碗都落足料，份量十足！ 食客可自由選擇鮮蝦、鮮魷魚、肥美蠔仔、花甲等各式海鮮，湯底亦十分鮮甜。最吸引的是價錢相對便宜，雙拼海鮮撈麵也只是$30左右，性價比極高，絕對是過關後的平靚正首選！

潮汕海鮮撈麵

地址：深圳市福田區牛巷坊60-3

交通：距深圳地鐵7號線赤尾站E出口，步行約680米

人均收費：約¥26



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