深圳福田美食｜水圍皇崗「茶餐廳大街」　燒味扒餐牛雜仲有漏奶華

茶餐廳，它沒有川湘菜的火辣，也沒有日料西餐的精緻，但憑藉超長的營業時間、豐富的餐食搭配、快捷的出餐速度，成為早午晚餐拿不定主意時最值得信賴的選擇。



在深圳福田區水圍和皇崗，開着大大小小近20家茶餐廳。深圳最老牌、名聲最顯赫的「老大哥們」幾乎都彙集於此，家家都是福田人和香港人的食堂。開業十幾二十年，每天來光顧的食客依舊絡繹不絕。今天，就跟着小編吃吃這條「茶餐廳大街」吧。

一條街，20家老牌茶餐廳

在這裏，幾十步一家茶餐廳真是不誇張，開了十幾年的老牌店比比皆是。經過時間和嘴刁食客的篩選，能留下的味道基本都不差。在水圍吃飯不必苦惱吃什麼，糾結的永遠是「吃哪家」。

+ 5

選擇多、價格靚、套餐最抵食

琳琅滿目的菜單總能讓人挑到眼花，主食、小吃、飲品能搭配出無數種選擇。不想用腦的話點單套餐，有吃有喝價格還更抵。每到飯點，便是附近居民和打工仔的外賣首選。

窩沙發、蹭冷氣、看電視

茶餐廳總是梳化卡位的配置，並且家家都有掛牆電視機，隨時播放着TVB，吃飯時絕不無聊。茶餐廳的冷氣也比普通餐飲店更足，學生時代就愛和同學們來吹水蹭涼、打打遊戲。

離口岸近、粵語點餐、現金埋單無壓力

因為靠近福田和皇崗口岸，這裏一直是香港客聚集的地方，整條街粵語濃度過高，通關後更是如此，許多香港人過關後首先來這填飽肚子。

茶餐廳們都保留着手寫點單、現金埋單的傳統方式，許多店員也都會粵語。對於香港人來説，是最適合和親友飲啖茶食個包、tea整個下午的地方。沉寂很久的水圍，也因此變得熱鬧起來了。

一條家20+家 邊間係你最愛？

1. 香港新發燒臘茶餐廳

我想很多深圳人的茶餐廳啓蒙，都是從新發開始的。一晃十幾年過去，跑腿來斬料的小孩早已長大，它依舊是原來那副模樣。不管幾時來，都是超高的上客率，裏外全是香港人和老顧客的身影。

+ 2

燒味雙拼、凍檸茶和豬扒包，是我的人生三件套，怎麼也吃不膩。在這裏，你們的偏愛單品是哪些？

2. 大有利茶餐廳

新發隔壁的大有利，是深圳茶餐廳界的另一家巨頭。即便經過翻新，那橙色卡座、厚厚菜單、香港路牌牆……熟悉的味道依舊保留。

+ 2

大有利的餐食多樣性一向是翹楚，點心、粉麵、燒臘、扒餐、碟頭飯、雞煲，一日三餐，種類多到讓人選擇困難。代表一代人青春回憶的冰鎮奶茶、煎蛋菠蘿油和奶油豬仔包，至今還是很多人的到店必點。

3. 肥妹燒臘店

皇崗村牌坊對面的肥妹燒臘，也是這區的燒臘鼻祖。它家燒臘應有盡有，11點掛滿明檔，但沽空速度不可小覷。如果守到剛出爐的，也是一件值得炫耀的事情。每當逢年過節，家長總會特意來打包一份燒鵝或燒味拼盤回去加餸。

+ 2

蜜汁叉燒、燒鵝燒鴨都是熟客最愛。燒鵝皮脆帶油脂，配上靈魂酸梅醬最佳，叉燒甜滋滋的有嚼勁，正到讓人一直回味。

4. 源記茶餐廳

源記第一家店開在香港，已經30多年了。熟客都知道，它家最出名的是牛雜煲。每天早上5點就得熬牛骨，牛雜至少要4小時才入味，老滷水配方是秘訣，經過浸泡、翻滾，沉澱，一鍋牛雜才算是完成。料也是真的足，大鍋足夠三人食，金錢肚、牛膀、牛腸都能吃到。

+ 1

它家還有整個麵包櫃的老式麵包，這些也是老客心頭好，幾乎來的人都會打包幾個帶回家。

5. 翡翠百樂茶餐廳

新發街對面的翡翠百樂，目前正在升級改造，但絲毫不影響街坊和港客常來，飯點時段外賣就沒斷過。

它家的扒類是明星單品，鋸扒得點套餐，口味多樣，分量還實在。

叉燒飯、雲吞麵也很熱銷，香得不行的叉燒汁據説在全深圳都能排上號。

6. 香港茗星坊茶餐廳

3家店都開在福田的茗星坊，也是茶餐廳熱門榜的常客。雖然總在排隊，但依舊被附近街坊偏愛。

來這必點的黯然銷魂飯，由有40年燒味經驗香港大廚打造，是多少人魂牽夢縈的味道？還有漏奶華、金磚雞扒焗飯、海南雞飯……都是會讓人反覆買單的靚貨。

漏奶華

7. 新皇馬茶餐廳

新皇馬的麵包檔口設計得很有意思，像是電車車廂。周邊學生是它家的主力軍，早上趕去學校、傍晚放學總是最熱鬧的時刻，學生們都愛來買個新鮮出爐的包墊墊肚子。

8. 嗒糖·占美茶餐廳

占美是深圳最老牌的茶餐廳之一，不知是幾代深圳人的根據地了。它不僅只是填飽肚子的地方，也是熟客們休閒放鬆的經典去處，隨便點些吃的喝的，就可以在二樓的臨街窗邊位坐一下午。

還有這些老牌茶餐廳……

水圍皇崗的茶餐廳，是半個月變着花樣都吃不完的。皇崗村口的鴻運、1368街區裏的港滋味、已經歇業的金龍、新園、金利港……都是福田人如數家珍的老字號。

味蕾能替我們存留很多記憶，每當提起，腦海中還能浮現出光顧時的場景。雖然有些翻新改造、有些關門結業，但仍然有些老牌茶餐廳帶着一代代人的回憶守在原地。只希望，它們能開得再久一點。

有空，來水圍皇崗吃飯吧！

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