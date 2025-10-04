福田皇崗一日遊｜走進皇崗村、水圍村　深圳最著名的「壕」村

周末和朋友來皇崗一日遊啦！美食、園林風光、藝術街區、市井小巷統統滿足！打工仔又重生了。



玩轉皇崗村

沒來深圳前完全想不到會有這種極度割裂的畫面出現，但從走進皇崗村，終於體會到了從頂級CBD世界一秒回到現實市井生活的感覺。

皇崗村，深圳最著名「壕」村

皇崗村，福田區裏最具代表性的城中村之一，始建於明朝，距今已經有700多年的歷史底藴，地處深圳中心區的中軸線上，緊鄰皇崗口岸，被稱之為「福田CBD的後花園」，也是深圳最最最豪氣的城中村之一。

皇崗村與香港隔河相望，皇崗口岸即以皇崗村地名而命名。

全村均以莊氏為姓，許多村民往返深圳與香港之間進行生意往來，所以皇崗口岸也自然而然的成為了一個非常重要的通關途徑。

富麗堂皇的村口牌坊，超有排面

皇崗村古色古香的牌坊與這座城市的整體風格顯得有些格格不入，抬頭一看有點給人一種「穿越了」的錯覺，牌坊由兩根精雕鏤空的龍柱支撐，左右各矗立着一隻雄獅，極其的富麗堂皇。

住在這的皇崗居民，每天進進出出，臉上都倍兒有面！

皇崗村的「壕」不僅體現在這，往裏走去，村裏還設置了圖書館、噴泉、文化廣場、大舞台、古風園林、肉菜市場，超級完善的獨立生活體系和基礎設施，這在深圳而言都算少數。

+ 5

皇崗文化廣場

文化廣場雖然不算很大，但也是皇崗村重中之重的一處打卡地了，這裏是村裏最主要的居民活動中心，這裏有一處特別大的舞台，但因為好久沒有舉辦過活動，年久失修，已經顯得破敗不堪，有潦倒之勢。

文化廣場的周圍都是來皇崗村必須要打卡的幾處地點，噴泉廣場、復古鐘樓、肉菜市場……可以說，這裏齊備得已經達到了生活娛樂一體化，非常適合居民生活居住。

靈王古廟，全國第一座「村級博物館」

靈王古廟位於皇崗文化廣場，最初的建造時間已經沒有準確的歷史記載了，但根據村民們的介紹，應該能夠追溯至明清時期。

古廟原本為皇崗村以及周邊地區村民祭祀祈福重要場所之一，後來廟宇歷經多次修繕改造，現在所見的靈王古廟則是保留了清末至民初的建築風格。

靈王古廟是一座比較傳統的粵式建築，具有獨特的嶺南風味，綠瓦灰牆，盡顯古韻。單進三開門，磚木結構，門額處、檐角都以石雕、木雕加以裝飾。目前，靈王古廟已經被列入為福田區不可移動文物名錄中。

目前靈王古廟處於關閉狀態，開放時間不定，想去的朋友可自行在網上攻略。

從靈王古廟斜45°方向，也能夠輕鬆get超絕古今同框機位。抬頭是599米高的平安金融中心，低頭是香火嫋嫋、古色古香的靈王古廟，兩者同框出現，見證了傳統與現代的共生。

錦繡園，藏在CBD裡的蘇式園林

錦繡園與靈王古廟剛好挨在一起，逛完靈王古廟可以順路移步到旁邊的錦繡園，再來逛一逛這處超特別的園林公園。

錦繡園，始建於1998年，至今已經有27年歷史，據說當時建造是邀請了一位蘇州園林設計師作為指導，結合了蘇州園林的精巧佈局，再加上深圳本地的文化元素，才有了現在的錦繡園。

+ 7

錦繡園面積不大，但裏面設置得極為精巧，一應俱全。

以中間的人工湖為中心，周圍環繞着紅木迴廊、古風涼亭等蘇式建築，白牆紅柱綠瓦，各式各樣的仿古拱門，其中更是設置了一處超廣闊的錦鯉魚池，魚兒在水裏自由自在的徜徉，與遊人為伴，好不愜意。

不論是在裏面賞花餵魚，還是休憩散步，亦或是在健身區鍛鍊身體，錦繡園都能滿足。小小的一處花園，裏面容納了多種居民活動區域，生活在皇崗村的深圳人，簡直不要太幸福！

漫游水圍村

有人笑稱水圍村是深圳最容易迷路的城中村，每棟房子都長得一模一樣，抬頭就是一線天（「握手樓」？），唯一的路標就是街上開檔的阿叔阿婆。

順路逛逛水圍文化廣場

水圍緊鄰皇崗，兩村村民同屬莊姓，「壕」得不分伯仲，水圍村也是深圳出了名的土豪村。

水圍村裏居住的是最早一批來深圳的居民，也是最多港人聚集的老城中村之一，在經歷改造之後，水圍村在保留了原始村落狀態的前提下，改造成為一個聚集居住、休閒娛樂、美食餐飲的一體化國際社區。

+ 1

水圍文化廣場不大，但也能滿足村民平時遛娃遛彎的基礎需求，我們沒有刻意來逛，只不過路過時看到了一面雕刻的銅牆，上面記錄着水圍的歷史變遷史，這裏對比起皇崗村就顯得低調許多。

仿佛漫步香港街頭，水圍1368文化街區

沿着水圍街一直往裏走，一排極具嶺南風情的騎樓便映入眼簾，這便深圳鼎鼎有名的「水圍1368文化街區」，有着網紅街的稱號。

這條街與一旁的街道有所不同，它是由城中村的握手樓改造而成，這邊文化街區聚集了清吧、西餐、燒烤、咖啡館、蛋糕店等各式美食，有時間一定要來吃個遍！

到了夜晚，華燈初上，這個文化街區就更加漂亮。抬頭是絢爛的燈籠，各式各樣的港風招牌都亮起了燈，不知不覺間，以為自己來到了香港的街頭。

市中心的天然氧吧，皇崗公園

皇崗公園給我的第一印象就是一個超級「名正言順」的大都市公園，乾淨、大氣、舒適、愜意，每一個都是它的代名詞。

公園裏有一大片草地，格外翠綠乾淨。我們去的時候看到好多家庭在這裏露營，或是鋪着一塊簡單的野餐墊，在草坪上吃東西、做瑜伽，真的很羨慕深圳人由內到外透露着的鬆弛感啊！

+ 10

公園蠻大的，東西門區域也各有特色，西門這邊可玩性比較大，這邊有一大片區域可供遊客健身，健身器材不斷更新換代，公園將智能健身設備搬到綠地，鍛鍊起來也越來越有動力。

這邊還有專門的兒童遊樂園，滑滑梯、蹺蹺板、光是鞦韆就有好幾種，特別的多巴胺。

看着小朋友在草坪上追趕一隻蝴蝶，這邊瘋、那邊跑，彷彿自己也回到了童年無憂無慮的時候，不由自主的視線跟隨，都是大朋友對快樂的嚮往。

除此之外，公園裏還設置了專業的登山道、徒步綠道供居民日常使用，因為這裏接近CBD中心區，中午午休附近的上班打工人也會結伴來這散步消食。

走走停停，感受陽光透過樹葉的縫隙灑落在臉上，趁着散步這個好時機，就能想清楚很多事，煩惱也能迎刃而解。

來吃美食

一天逛完，讓我覺得不僅住在這的人很快樂，就連天天能吃到這麼多美食的人也很快樂！皇崗、水圍這邊之所以出名，除了上面提到的幾處景點好逛，美食、夜市也同樣能「稱霸一方」。

靠近口岸的原因，這邊的港式茶餐廳很多，每一家都有自己獨特的風味，也有自己引以為傲的拿手菜，開業幾十年，每天的顧客還是那麼絡繹不絕。

今天，小編只推薦2家寶藏店鋪，跟着推薦吃，包不出錯的。

第一家：香港新發燒臘茶餐廳

說起港式茶餐廳就不得不提一下新發，我們去的這家店就在皇崗肉菜市場對面，一長排的店面很是惹眼。如果不知道吃什麼，看到這家店那你可以閉眼衝了。

+ 4

店裏比較推薦的是燒臘系列，記住燒鵝一定要點下莊！汁水多，肉質細膩但帶着一絲油脂的醇厚味道，表皮酥脆，蘸着他家獨有的酸梅汁，香得很。

第二家：香港嘉嫂麵包

這家是開了幾十年的老麵包店了，裏面種類蠻多的，也做一些不常見的款式，整體價格在3-8元之間，相當物美價廉。

很推薦店裏做的老婆餅，跟以往吃過的不同，嘉嫂的老婆餅入口是意外的酥脆，餅底像餅乾一樣脆爽，內餡柔韌飽滿，知道年輕人不愛吃甜，他家的甜度把握恰到好處。最後悄悄說一句：真的好便宜！都快去吃吧！

福田皇崗

交通：地鐵7號線皇崗村站A出口，步行9分鐘

Tips：皇崗公園內禁止攜寵、打球、非機動車進入



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】