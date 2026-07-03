深圳爆疥瘡感染！可致敗血症！症狀+傳染途徑+預防4招+3高危點

北上注意｜深圳近日有醫院接收到多宗傳染性極高的疥瘡個案，其中一宗更是一家五口集體感染，事件令大眾人心惶惶。需要注意的是，疥瘡患者若因抓癢弄破皮膚，更可能引發細菌感染，甚至導致敗血症。究竟疥瘡是如何傳播？有什麼症狀？出遊時又有什麼地方需要注意？《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理疥瘡懶人包，詳情即睇下文！



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疥瘡誤當濕疹 深圳一家五口齊中招！

據《深圳新聞網》報導，深圳居民吳女士近日皮膚突然長出紅疹並奇癢無比，她起初誤以為只是一般濕疹發作，但隨後一家五口相繼出現類似症狀，小孩更在夜間癢至失眠。最終經深圳市皮膚病醫院主治醫師林秀球透過皮膚鏡檢查後，證實他們全家感染了疥瘡。

經深圳市皮膚病醫院主治醫師林秀球透過皮膚鏡檢查後，證實他們全家感染了疥瘡。（AI生成圖片）

疥瘡感染｜深圳醫院一晝連接3宗家庭個案

林醫師指出，該家庭的感染源頭，起初僅是一名孩子在校住宿時染病，隨後在日常接觸中將疥瘡傳播給家人。他坦言，近期醫院已接診多宗類似的家庭群組個案，曾在一個下午之內，連續接收3個家庭、共7至8名患者，顯示疥瘡一旦進入群居環境，傳播速度便會變得極快。

疥瘡感染｜嚴重可致敗血症、心臟病和腎臟問題

衛生防護中心提醒，疥瘡患者抓癢受感染部位可能會弄破皮膚，進而有機會導致繼發性細菌感染。這些感染亦可能導致嚴重併發症，如敗血症、心臟病和腎臟問題等。

疥瘡是什麼？成因／症狀／傳播途徑

疥瘡與濕疹分別

疥瘡與濕疹容易混淆，但其實兩者病因、症狀與發病位置均不相同。

疥瘡與濕疹主要分別 疥瘡 濕疹 病因 疥瘡是一種因皮膚感染到節肢動物疥螨（Sarcoptes scabiei）而引起嚴重搔癢的皮膚病，具高傳染性。 過敏、體質或環境因素引起，無傳染性。 主要症狀 ● 皮膚劇癢，且在夜間尤為嚴重 ● 同時出現很小卻引起劇癢的水泡、膿泡以及全身的搔破痕跡 ● 晚上棉被蓋上後會更癢 ● 痕癢 ● 身體出現紅斑、丘疹、脫屑、滲出、結痂等 發病位置 手指間、腳趾縫、腋下、下腹、屁股、陰部、女性的乳房下等處 全身各處都可能出現

疥瘡發病位置包括：手指間、腳趾縫、腋下、下腹、屁股、陰部、女性的乳房下等處。（AI生成圖片）

疥瘡傳播途徑｜毛巾／床枕／皮膚

疥瘡的主要傳播途徑是皮膚的直接接觸，以及間接接觸受污染的衣物與物品。例如與患者長時間擁抱、牽手等皮膚親密接觸，以及接觸或共用患者污染過的衣物、毛巾、棉被或床單等個人物品，便可能被傳染。

接觸或共用患者污染過的衣物、毛巾、棉被或床單等個人物品，都可能被傳染。（Pixabay）

疥瘡潛伏期｜長達8星期

值得留意的是，疥瘡的潛伏期非常長。衞生防護中心資料顯示，對於從未患過疥瘡的人，潛伏期一般約為4至8星期。至於曾感染過疥瘡的人，病徵則會早在感染後1至4天內出現。受感染的患者即使沒有出現病徵仍有機會傳播疥瘡，因此絕不能掉以輕心。

疥瘡感染高危人士｜長者或免疫力較弱

據香港衞生防護中心資訊，疥瘡可影響任何年齡的人士，但長者或免疫力較弱的人士較容易受到感染。

長者或免疫力較弱的人士較容易感染疥瘡。（資料圖片）

疥瘡感染高危場所｜注意3大場所

深圳市皮膚病醫院醫生提醒，疥蟎可脫離人體存活2至3天。港人北上旅行時，必須提防以下3大高危場所。

1. 酒店及旅館：寢具、毛巾、沙發，極易成為傳播媒介。

2. 公共浴室、溫泉及桑拿：潮濕環境有利疥蟎生存，其中共用浴巾有極高風險。

3. 宿舍及院舍：人口密集的群居環境，容易爆發集體感染。



潮濕環境有利疥蟎生存，其中共用浴巾有極高風險。（Pixabay）

疥瘡感染｜如何預防感染疥瘡？

無論是北上外遊，還是在日常生活，大家亦應做好以下預防措施：

1. 勤洗手，避免與他人共用毛巾、床單及貼身衣物。

2. 定期更換清潔衣物、床單和毛巾，如入住酒店，應檢查床單被褥是否清潔乾淨。

3. 懷疑接觸污染物時，應以60°C以上熱水清洗10分鐘，或陽光下曝曬4至6小時，以殺死疥蟎。

4. 外遊時可能無法即時清洗的物品，這時候可將物品密封在膠袋內存放72小時以上，待疥蟎死亡。



疥瘡治療｜如何治療疥瘡？

據香港衛生防護中心資訊，市民如懷疑患上疥瘡，應立即向醫生求診，並按照醫生的處方，塗抹外用藥膏並服用藥物，以殺死疥蟎蟲及緩解瘙癢。同時，疥瘡患者的家人、性伴侶及親密接觸者亦應諮詢醫生，及接受疥瘡治療，以減少疾病傳播。

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