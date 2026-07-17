新皇崗口岸飲茶｜7大茶樓！點都德紅米腸／米芝蓮叉燒　高CP推介

新皇崗口岸｜深圳飲茶｜飲茶｜新皇崗口岸即將啟用，各位港人北上又多個超方便選擇啦！過完關第一件事，梗係要衝去醫肚啦！《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅了7間皇崗口岸附近飲茶推介，包括必試招牌金沙海蝦紅米腸，爆漿黑金流沙包，米芝蓮叉燒等等。想知更多？即睇下文！



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皇崗飲茶【1】點都德（皇崗村店）—— 老字號必食金沙海蝦紅米腸

點都德是極受港人歡迎的連鎖老字號茶樓，環境寬敞且裝潢充滿西關風情。傳統復古的中式茶樓風格，茶位選擇多。店內的招牌點心包括：招牌金牌蝦餃皇、蜜汁叉燒包及金沙海蝦紅米腸。其中紅米腸外皮薄脆且包裹著飽滿蝦仁，配搭特製醬汁，被網民評為必食招牌。點都德在部分時段（如早市或下午茶）更常有優惠折扣，點心分量十足，性價比極高。

地址

福民路皇崗村下圍二村66號2-3樓5號舖位

人均消費： ¥40至¥100



皇崗飲茶【2】 山海飯店潮汕菜·海鮮·茶點（皇城廣場店） —— 寬敞古雅的家庭聚餐首選

山海飯店位於皇城廣場內，屬於傳統大型酒樓。酒樓裝修充滿古風，空間非常寬敞，適合家庭聚餐或過關前後嘆茶。這裡的早茶點心性價比高，店中特色餐點包括：招牌鮮蝦紅米腸、潮州滷水拼盤及潮汕手工小食等。

地址

皇崗/水圍福田南路7號皇城廣場四樓

人均消費： ¥40至¥100



皇崗飲茶【3】深圳四季酒店·卓粵軒 —— 米芝蓮級火焰香叉燒

如果大家的預算較充足，可以選擇這間高級粵菜酒樓。店內裝潢金碧輝煌，主打極致精緻的手工點心與經典廣府高級料理，而且由米芝蓮大廚操刀。招牌菜包括蜜汁火焰黑豚肉叉燒、鮑魚酥及卓粵脆皮雞等等。

地址

福田中心區福華三路138號深圳四季酒店3層

人均消費： ¥300至¥500



皇崗飲茶【4】悅得閑廣式茶樓點心（石廈時代廣場店）—— 必食金牌蝦餃皇

悅得閑的裝修主打復古優雅的老廣茶樓風格，空間寬敞舒適。所有點心均主打現點現蒸、全手工製作，無論是味道、賣相還是性價比，在深圳早茶界都擁有極高的口碑，非常適合港人週末北上嘆茶。招牌特色點心包括：皮薄透亮且口感Q彈、鮮甜多汁的金牌蝦餃皇，以及外皮烤得金黃酥脆的金牌乳鴿。此外，網民亦大讚其服務態度好，週末排隊輪候人數較多，想食的話就要早點到啦！

地址

新洲/石廈石廈北二街89號石廈時代廣場L2層217號舖

人均消費： ¥41至¥100



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皇崗飲茶【5】 春滿園（時代店） —— 傳統廣式早茶點心

春滿園是深圳的老字號高級連鎖酒樓品牌，店內設有寬敞的宴會大廳和多間高雅包房，服務水準在深圳粵菜館中一直名列前茅。酒樓提供傳統的高品質廣式早茶點心，同時主打精緻的高檔粵菜與海鮮。春滿園的蝦餃皇被譽為招牌必點，外皮晶瑩剔透，蝦肉爽口彈牙、鮮美多汁；另外，XO醬蒸鳳爪亦蒸得極為軟爛入味，醬汁濃郁。

地址

皇崗/水圍金田路1008-2號時代廣場3/F

人均消費： ¥100至¥130



皇崗飲茶【6】金濤軒海鮮酒家（水圍店） —— 必食乳鴿皮脆肉嫩

金濤軒海鮮酒家空間寬敞，充滿老廣東的街坊人情味。這裡除了有全天候供應的精緻廣式點心外，也主打游水海鮮、傳統粵菜小炒及火鍋宴席，並推出了多款高性價比的套餐。招牌特色菜與點心包括：極受歡迎的脆皮乳鴿，皮脆肉嫩且味道濃郁；以及金蒜蒸排骨等，非常適合家庭聚會或三五知己北上聚餐。

地址

皇崗/水圍水圍街33號龍軒豪庭2-3層

人均消費： ¥60至¥80



皇崗飲茶【7】鼎聖茶樓·粵菜（皇崗店）—— 黑松露帶子餃

鼎聖茶樓同樣位於皇崗一帶，是一間人氣極高的精品粵式茶樓，福田口岸過關後過來嘆茶極之方便。店內融合了傳統西關風情與現代輕奢裝潢，環境比一般老牌酒樓更為精緻舒適，深受年輕食客和港人歡迎。招牌點心包括：黑松露帶子餃、酥皮叉燒包及醬汁蒸鳳爪等等。

地址

皇崗/水圍金田路皇御苑一期商舖二樓

人均消費： ¥60至¥90



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