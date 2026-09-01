韓國仁川機場手信9大推薦　限定奶油夾心餅乾　消腫茶/蜂蜜藥果

來到韓國旅遊，最後一站的仁川國際機場 (ICN) 不只是交通門戶，更是隱藏版的購物天堂！許多旅客在首爾市區沒買夠、或是擔心行李超重不敢下手的戰利品，通通都能在登機前這最後關頭一次補齊。更重要的是，這裡隱藏著許多「機場才買得到」的限定版好物，錯過就買不到！



本篇為大家整理了9個仁川機場必買伴手禮（手信）推薦，從擁有高人氣的仁川你好奶油夾心餅、Sand 100草莓餅乾，到人手一袋的Olive Young貝果餅乾、HBAF杏仁果，還有送禮體面的優蜜家精緻藥果，以及超適合送辦公室同事的韓系消腫茶等。無論是想送別人還是自己回去好好享用，這篇伴手禮清單絕對必收，讓你的韓國行程畫下最完美的句點！

仁川機場必買手信

1. 巴黎貝甜Paris Baguette「仁川你好인천안녕奶油夾心餅乾」：機場限定、印有「仁川你好」字樣的人氣首選

「仁川你好인천안녕 奶油夾心餅乾」是仁川機場限定的必買伴手禮！由巴黎貝甜Paris Baguette推出，餅乾體酥鬆，內餡則將韓國大米、焦糖、花生、夏威夷果顆粒混合在一起，香氣濃郁超適合午後搭配茶飲品嘗，豐富層次讓人欲罷不能，外包裝及餅乾體都經過精心設計，印有充滿藝術感的韓文「인천안녕」（仁川你好）設計字樣，無論自己留著吃還是送禮都十分合適、體面。

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2. 優蜜家Yumilka유밀가「藥果」：韓國傳統甜點、精緻伴手禮盒

藥果是韓國傳統的油炸甜點，主要以小麥粉、蜂蜜、芝麻油製成，口感紮實軟糯，風味香甜而不膩，「優蜜家藥果」將傳統藥果改造成更符合現代人口味的小點心，一口大小很好入口，還有多種口味可以選擇，如：紫薯、甜南瓜、牛奶、布朗尼等，多元選擇擄獲許多人的喜愛，很適合親友聚會時拿出來分享給大家，禮盒精緻送禮也很合適！

3. 優蜜家Yumilka유밀가「消腫茶」：維持美麗的小秘密，辦公室上班族必備，送同事伴手禮就選它！

韓國飲食偏重鹹重辣，因此「消腫茶」（如南瓜茶、紅豆水）非常受歡迎。YUMILKA的消腫茶包裝美觀且沖泡方便，對於經常久坐、容易浮腫的上班族來說，是實用度極高的伴手禮！

4. XOCOSILOK Sand 100「草莓餅乾」：草莓控必收、能吃到草莓乾的高級感餅乾

XOCOSILOK以精緻的夾心餅乾聞名，這款Sand 100草莓餅乾香甜微酸，可以吃到草莓乾，草莓內餡不會過甜，一口咬下就能感受到草莓的清甜與微酸，喜歡草莓酸甜滋味的大家可以購入！

5. Osulloc오설록「抹茶鬆餅餅乾」：來自濟州島的天然茶香、輕盈酥脆

提到韓國抹茶，絕對不能錯過Osulloc오설록！這款鬆餅餅乾口感輕薄脆口，帶有濃厚的抹茶苦甜與微苦香氣，每片都是獨立包裝，非常適合放在辦公室與同事分享！

6. Osulloc오설록「抹茶朱古力餅乾」：厚實口感、雙倍濃郁的茶系驚喜

Osulloc除了鬆餅餅乾，這款抹茶巧克力（朱古力）餅乾也是必買品項之一！口感更為厚實，中間夾著厚厚的抹茶巧克力內餡，濃郁的茶韻在口中散發，是抹茶控登機前絕對會多拿兩盒的囤貨名單！

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7. Olive Young—Delight Project「貝果餅乾」：韓星也狂推、健康低卡的人氣零食

Delight Project的「貝果餅乾」是Olive Young的長期銷售冠軍！將貝果切片後低溫烘烤，口感超級酥脆，口味從蒜味奶油、可可、蜂蜜等應有盡有，強調低卡、低油，深受愛美大家的喜愛！

8. Olive Young—Delight Project「蜂蜜藥果」：隨身包裝、最親民的傳統美味

除了優蜜家藥果，Olive Young的Delight Project「蜂蜜藥果」也是大家必買品項之一！如果你不想買厚重的禮盒，這款隨身包裝的蜂蜜藥果就是最佳選擇。吃起來口感像扎實的甜甜圈，裹上香甜蜂蜜，每一口都讓人心滿意足洋溢滿滿的幸福感！

9. HBAF「杏仁果」：經典不敗、口味多樣的韓國國民零食

雖然香港也買得到，但仁川機場的HBAF專櫃口味更齊全！除了經典的蜂蜜奶油、芥末口味，機場常有大包裝或是期間限定口味（如切達起司、烤玉米），價格也更具優勢，去韓國別忘了多帶一些回家，回香港也能品嘗美味小零嘴！

看完這篇「2026仁川機場必買伴手禮」攻略，你的行李箱是不是已經預留好空間了呢？仁川機場真的太好逛，從傳統點心到最潮文創應有盡有。建議大家回程時多預留一點時間給機場，一次將這些韓國限定的美味與驚喜帶回家！

常見問題 Q&A

仁川機場最推薦的「機場限定」伴手禮是什麼？ 首推 巴黎貝甜 (Paris Baguette) 的「仁川你好인천안녕 奶油夾心餅乾」！這款餅乾僅在仁川機場限定販售，餅乾體印有質感韓文字樣，內餡結合焦糖、大米與夏威夷果仁，層次豐富，是目前機場最搶手的明星商品。 想買韓國傳統甜點送禮，有哪些推薦選擇？ 藥果（Yakgwa） 是最具代表性的選擇。若追求精緻質感，推薦 優蜜家 (Yumilka) 的藥果禮盒，口味多元且包裝精美；若偏好隨身小包裝，則推薦 Olive Young (Delight Project) 的蜂蜜藥果，口感紮實且方便攜帶。 Olive Young 在仁川機場必買的零食有哪些？ 人氣最高的是Delight Project 的「貝果餅乾」，其強調低卡低油、口感脆口，口味包含蒜味奶油、可可、蜂蜜等，近期更有與吉伊卡哇聯名的限量包裝。此外，該系列的「蜂蜜藥果」也是許多旅客登機前掃貨的標配。 針對抹茶控，仁川機場有什麼必買品牌？ 一定要逛來自濟州島的Osulloc (오설록)！推薦「抹茶鬆餅餅乾」與「抹茶巧克力餅乾」。前者口感輕盈酥脆帶有清香，後者內餡厚實濃郁，是抹茶愛好者回台前絕對會囤貨的品項。 為什麼韓國「消腫茶」在機場回購率這麼高？ 韓國飲食多重鹹重辣，優蜜家 (Yumilka) 的消腫茶（如南瓜茶、紅豆水）主打舒緩浮腫，對於久坐、久站的上班族非常實用。因其包裝美觀且沖泡簡單，成為許多女孩出國必買的「維持美麗小秘密」。

在仁川機場買 HBAF 杏仁果會比市區划算嗎？ 仁川機場的HBAF專櫃 優勢在於「口味最齊全」且常有「大包裝限定組」或「期間限定口味」（如切達起司、烤玉米）。若在市區漏買或想直接提上飛機減少行李重量，在機場購買是非常方便且具價格優勢的選擇。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】