旅遊注意｜出國託運行李遭開箱？地勤揭4原因：外型太像違禁品

搭機出國託運行李時，務必要注意相關規定，地勤表示，若行李箱內物品出現疑慮，安檢或海關單位基於安全及稅務考量有權直接開箱檢查，部份國家檢查時甚至不會事先通知旅客。



提醒大家要格外留意託運內容，以免行李遭檢查產生不便。

行李被動過不是航空公司開的 地勤曝真正原因

地勤、部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」在Facebook專頁發文指出，航空公司無權隨意開啟乘客行李，若發現行李箱被打開或疑似被動過的痕跡，多半都是因為「安檢單位」或「海關單位」判斷需檢查，最常見的包括X光影像判讀不清楚、攜帶電子產品或違禁品等4大原因。

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1. X光掃描看不清 行李太密集恐被要求開箱

首先是X光影像判讀不清楚，粉專提到，當X光機掃描行李時，若內容物過於密集、重疊或材質特殊，影像難以辨識，安檢人員即會基於安全考量進行開箱檢查，以保障飛安。

2. 外型太像違禁品？這些日用品也可能被誤判

接著為行李箱看起來「很像」有違規物品，粉專說明，有些東西看似很正常，但在X光機畫面裡卻會長得非常可疑，例如運動用空氣槍、某些金屬工具、甚至特殊造型的用品，都有可能會被誤判。

3. 行動電源別託運！鋰電池最容易引發安檢關注

第三個原因則是行李箱內裝有電子產品或電池，這也是最常發生的情形，包含行動電源、備用電池、手持風扇、電蚊拍等皆含有電池，尤其是鋰電池，規定不得託運，僅能隨身攜帶，而鉛酸電池則無論手提或託運皆禁止攜帶，若電池數量過多，也可能引起安檢人員注意，進而開箱檢查。

4. 部份海關查驗不會事先通知 美國TSA執法尤其嚴格

最後一個原因則是行李箱可能有違禁品及申報問題，如肉類、蔬果、未申報高價商品、超額現金與其他受管制物品等，海關有權直接強制開箱檢查，部份國家海關執法尤為嚴格，例如「美國運輸安全管理局（TSA）」進行開箱時，通常不會事前通知旅客，只會在檢查後於行李箱內放置紙條，提醒旅客行李已被查驗。

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