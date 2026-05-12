韓國自由行｜首爾表演TOP5　超人氣無台詞音樂劇　18禁性感猛男騷

來到韓國自由行，除了狂吃美食、逛街購物，千萬別錯過現場秀演出！韓國必看的人氣表演，讓遊客體驗韓國傳統藝術與現代創意，這些表演精彩結合了音樂、舞蹈、戲劇、視覺效果等元素，從節奏炸裂的打擊秀、視覺滿點的藝術塗鴉秀，到讓人臉紅心跳、全場尖叫不斷的猛男秀，每一場都無語言障礙，完全看得懂、超有共鳴！



這篇幫你精選韓國必看現場表演TOP5，不想錯過現場魅力，這份清單記得直接收藏！

韓國表演秀推薦

1. NANTA亂打秀

NANTA亂打秀，是一部累積觀看人數已超過1,500萬的超夯韓國音樂劇。

亂打秀沒有台詞，完全依靠演員的肢體語言、表情和節奏來傳達故事和情感，故事圍繞著廚師們需要在短時間內準備婚禮宴席而發生的趣事，結合雜技、魔術、喜劇和啞劇元素，並融入韓國傳統四物打擊樂，用廚房用具代替傳統樂器敲擊出節奏，劇情幽默風趣，內容豐富多元，時常會邀請觀眾上台參與表演，增加現場的熱情和趣味。充滿活力、節奏感和趣味性的獨特表演，非常值得一看。

NANTA亂打秀

明洞亂打秀

演出地址：首爾特別市中區明洞街26 3F

公演時間：平日17:00、20:00/週六14:00、17:00、20:00/週日14:00、17:00（演出時長90分鐘）

表演限制：須年滿1歲方可觀賞／年滿3歲以上兒童須購票／演出時不能拍照、錄影

弘大亂打秀

演出地址：首爾特別市麻浦區楊花路16街29 B2F

表演時間：平日17:00/週六14:00、17:00/週日14:00（演出時長90分鐘）



2. WILD WILD 韓國猛男秀

WILD WILD是最有名的韓國猛男秀，以滿足女性浪漫幻想為主題，打造75分鐘的歐巴性感火辣表演的韓國18禁音樂劇，已成為到訪首爾不可或缺的行程之一。

專為19歲以上女性打造的獨特演出，不只能看到一群身材壯碩、如模特般帥氣的韓國歐巴在面前熱舞，這場極具刺激與誘惑的性感表演，在舞台設計、燈光效果、編曲編舞和互動環節都非常用心設計，可以說是把猛男秀提升到另一個層次。現在，就釋放你內心的野性吧！沉浸在令人臉紅心跳的大尺度表演中，只需盡情享受，不用在意他人眼光！

WILD WILD 韓國猛男秀

演出地址：首爾特別市中區乾川路47/서울특별시 중구 마른내로 47 (明寶藝術廳)

公演時間：週二~週四20:00/週五17:00、20:00/週六17:00、20:00/週日15:00、18:00（週一公休）（演出時長75分鐘）

表演限制：

1. 本公演僅年滿19歲的女性能進場觀覽，入場時會檢查護照。

2. 座位將由演出方按照預訂的順序安排，無法提前告知座位號碼，敬請見諒。

3. 男性無法入場，請勿購買，購買後恕無法全額退費，依照供應商取消退款規定處理。

4. 禁止拍攝或錄影，亦不可主動觸摸演員。



3. Painters塗鴉秀

連續三年票選最受觀眾歡迎的塗鴉秀，全新升級！利用3D立體投影技術呈現畫作，無論是速寫、油畫、沙畫還是光雕、炫色、夜光畫都能看到，給你驚奇的視覺饗宴，在觀眾面前重現米開朗基羅的《創世紀》、梵谷的《自畫像》和克林姆的《吻》等世界名畫！

華麗的肢體演出，搭配超豪華立體影像與現場演奏，以默劇形式表演，不按牌理出牌，是塗鴉秀最吸引人的地方。緊張、興奮、驚喜連連不斷，帶給觀眾回味無窮的感動與歡笑。

Painters塗鴉秀

光化門專用館

演出地址：首爾市 中區 貞洞路3 1樓 /중구 정동길 3 경향아트힐 1층 (京鄉藝術之城1樓)

連絡電話：+82 2-766-7848

公演時間：每日14:00、17:00、20:00（演出時長75分鐘）

表演限制：

1. 請提前約15分鐘到場

2. 未滿3歲兒童無須購買門票即可入場

3. 座位將根據預訂順序，於演出當日由主辦單位安排。

西大門專用館

演出地址：首爾中區統一路120B2樓（農協中央會新館藝術廳B2樓）

公演時間：每日17:00、20:00（演出時長75分鐘）



4. JUMP 功夫秀

超絕功夫+詼諧表演，讓人笑到瘋狂的功夫喜劇！

將韓國的傳統武術、跆拳道和東洋武術等多種功夫與雜技等相結合，動作電影裡高難度場面完整還原，毫無冷場的誇張搞笑劇情讓你從頭笑到尾！劇情圍繞著一個武術世家展開，充滿了家庭幽默和趣味性。完全不懂韓語也沒關係！整場幾乎無對白，演員們在舞台上用精彩的武打動作和高難度的技巧，讓觀眾目不轉睛、令人捧腹大笑，適合全家大小一起觀賞。

JUMP 功夫秀

演出地址：首爾特別市中區乾川路47/서울특별시 중구 마른내로 47 （明寶藝術廳3樓JUMP劇場）

公演時間：平日19:30/假日14:00、17:00（演出時長80分鐘）

表演限制：

1. 所有座位均在演出當日由現場工作人員安排座位。

2. 年滿4歲以上才可入場觀覽表演。

3. 請提前15分鐘到達劇場。



5. Showfilx 韓國音樂劇酒吧

Showfilx將音樂劇搬進酒吧空間，在輕鬆愉快的氛圍中，由專業演員現場演唱多部韓國原創與百老匯音樂劇的經典曲目，讓你不用飛到百老匯，就能體驗精彩的音樂劇表演。

酒吧提供各種食物和飲料，有時會根據表演的主題或氛圍進行量身定製，觀眾可以邊欣賞演出邊享受美食和飲品，氛圍愜意放鬆，將首爾夜生活與舞台藝術的創新融合，完全打破你對看秀的傳統印象。

Showfilx 韓國音樂劇酒吧

演出地址：首爾特別市中區退溪路411-32 1F/서울특별시 중구 퇴계로 411-32 1층

連絡電話：+82-10-5606-5896

公演時間：平日18:00–23:00/週六16:00–23:00/週日17:00–23:00（週三公休）

表演限制：年滿19歲以上才可入場觀覽表演，請攜帶護照以備查驗。



韓國表演秀常見問題

哪裡可以買到韓國表演秀門票？ 門票可以在官方網站、售票平台（如 Klook、KKday）或現場購買，熱門表演建議網上先購票。 從網絡買韓國表演秀門票有折扣嗎？ 網絡購票通常有折扣，但要注意網站的可靠性和安全性。 韓國表演秀演出時可以拍照或錄影嗎？ 通常演出時禁止拍照和錄影，但謝幕時通常允許拍照。請注意各場館的規定。

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